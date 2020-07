Samsung Galaxy Note 20, smartwatch en meer gespot in nieuwe teaser

The successor to the Note 10 (above) has been teased by Samsung

Het kan bijna niet anders dan dat Samsung de Galaxy Note 20 gaat onthullen op haar Unpacked 2020 evenement op 5 augustus. De fabrikant heeft via een teaser min of meer bevestigd dat men het toestel daar gaat onthullen.

In de teaservideo voor het evenement zien we silhouetten van vijf gadgets, en het lijkt ons in ieder geval vrij duidelijk wat voor apparaten het precies zijn.

Helemaal rechts in onderstaande schermafbeelding zien we een smartphone met een stylus. Dat kan vrijwel niet anders zijn dan de Galaxy Note 20 (die naar verluidt samen met de Galaxy Note 20 Ultra wordt gepresenteerd).

Schuiven we op naar links, dan zien we een silhouet dat erg veel wegheeft van de Samsung Galaxy Fold 2 (of Galaxy Z Fold 2). Ook deze onthulling zou niet uit de lucht komen vallen.

Tal van geruchten wijzen erop dat een release van de Samsung Galaxy Watch 3 aanstaande is, en in de teaser is zeker een silhouet te zien van iets wat lijkt op een horloge.

Weer een stukje verder naar links zien we een oplaadcase voor draadloze oordopjes. Ook dat komt overeen met eerdere geruchten rondom Samsung. De Galaxy Buds Live zijn namelijk al een tijdje in het nieuws.

Helemaal links is er ruimte gemaakt voor een rechthoekig figuur in de teaser. Het lijkt om een tablet te gaan. Aangezien de Samsung Galaxy Tab S7 veelvuldig gelekt is de afgelopen weken, is het ook hier weer een makkelijke optelsom.

Verder toont de video ons eigenlijk niet veel. 5 augustus laat echter niet lang meer op zich wachten, waardoor we op alle officiële informatie niet lang meer hoeven te wachten.