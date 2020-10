Samsung Galaxy Buds Live afbeeldingen gelekt

Meer afbeeldingen van de langverwachte Samsung Galaxy Buds Live zijn gespot op het web. De foto's bevestigen het boonvormige design van de volledig draadloze oortjes, alsook de kleuren waarin we ze mogen verwachten.

De beruchte leaker Evan Blass plaatste twee afbeeldingen op zijn Patreon-account (via 9to5Google) die ons een mooi en duidelijk beeld geven van de nieuwe AirPods-rivaal.

De afbeeldingen tonen de te verschijnen buds in de kleuren wit, zwart, en een vrij chique bronzen kleur. De oortjes behouden de kidneyboonachtige vorm die we kennen van eerdere geruchten.

De bronzen kleur komt overigens sterk overeen met de recent gelekte afbeeldingen van de Galaxy Note 20; de link leggen tussen de twee is dan ook niet heel vergezocht. Het is de verwachting dat de oortjes in de verkoop gaan tijdens of net na het Unpacked-evenement van Samsung op 5 augustus, waar onder meer de Note 20 wordt onthuld.

Een nieuw artikel van SamMobile wijst erop dat de Galaxy Buds Live inderdaad voor het Unpacked-evenement worden onthuld; Samsung onthult de Buds Live naar verluidt nog deze maand.

Actieve noise-cancelling aanwezig?

In de leak zien we ook de oplaadcase die hoort bij de Galaxy Buds Live. Het heeft een rond design en het ziet ernaar uit dat een LED-lampje aangeeft hoe vol de batterij nog zit.

Afgaande op de afbeeldingen bezit elke oordop twee microfoontjes. Dit kan wijzen op noise-cancelling-technologie, evenals de optie om via de oortjes telefoontjes op te nemen en de spraakassistent te gebruiken van je smartphone.

Actieve noise-cancelling is een functie die we maar wat graag terugzien op de Buds van Samsung. Hoewel we de Samsung Galaxy Buds Plus namelijk erg prettig in gebruik vinden, misten we actieve noise-cancelling. Zeker aangezien diverse concurrenten wel al deze technologie geïmplementeerd hebben op meerdere producten.

(Image credit: Samsung / Evan Blass)

We hopen op wat nieuwe functies die verstopt zitten in de oortjes. Uit een gelekt bestand (via LetsGoDigital) over de Galaxy Buds Live werd gesproken over software om afstand, snelheid, tijd, veranderingen in hartslag, activiteitsniveau, verbrande calorieën te meten. Hoewel het verre van zeker is dat deze software de eindstreep heeft gehaald, zou het wel een belangrijke killer feature kunnen zijn waarmee de oortjes zich onderscheiden.

Er is nog niet gesproken over de prijs van de Galaxy Buds Live. Volgens SamMobile zouden de oortjes 150 dollar gaan kosten, min of meer vergelijkbaar met de Galaxy Buds Plus. Die kostten bij de release in de Benelux 170 euro.

Wellicht dat de Zuid-Koreaanse fabrikant de Buds Live gratis aanbiedt bij iedereen die een pre-order plaatst voor de Galaxy Note 20 of Galaxy Fold 2.