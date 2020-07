Samsung Galaxy Fold 2: releasedatum, prijs, nieuws, en meer

Het voelde als een eeuwigheid voordat de Samsung Galaxy Fold eindelijk in de winkels lag en dat heeft voornamelijk te maken met de jarenlange speculatie, gevolgd door maandenlang uitstel. De Fold verscheen nog wel in 2019, maar het voelde wel heel erg aan als een eerste generatieproduct.

Wil je meer te weten komen over Samsung een haar foldables, dan raden we je ook aan om de Samsung Galaxy Z Flip eens te bekijken, een vouwbare telefoon die er een heel ander ontwerp op nahoudt ten opzichte van de Fold 2. Deze foldable verscheen in februari 2020 samen met de Samsung Galaxy S20-serie.

De Galaxy Z Flip kent een andere vormfactor dan de Galaxy Fold (en waarschijnlijk de Fold 2), want er wordt gebruikgemaakt van een systeem waarbij het scherm verticaal dichtklapt, net zoals je gewend bent van oude fliptoestellen of de Motorola Razr (2019), maar dan met een verlengd scherm waar voorheen de toetsen zaten. Waar de Z Flip van een klein toestel uitvouwt tot een enigszins normale grootte, klapt de Fold van een normale grootte naar een tabletformaat.

Hoewel de Galaxy Z Flip een iets meer betaalbare foldable is, richt de Galaxy Fold zich op mensen die het beste van het beste op smartphonegebied in huis halen. Het maakt de doelgroep niet veel uit wat het kost of dat er nog kinderfoutjes inzitten.

Hoewel we lang niet iedereen de Galaxy Fold kunnen aanraden, blijft het een bijzonder interessant stuk technologie dat ons een beeld geeft van wat de toekomst ons te bieden heeft. We zijn ervan overtuigd dat de Fold 2 enkele misstappen van zijn voorganger wegpoetst.

Hieronder vind je alle relevante informatie over de telefoon tot nu toe, evenals een lijst met wat wij graag willen zien. Er is immers genoeg ruimte voor verbetering, en wij dragen graag ons steentje bij.

Nieuwste verhaal: Een nieuwe teaser van Samsung suggereert dat we de Galaxy Fold 2 op 5 augustus gaan zien naast de Galaxy Note 20.

Tot de kern

Wat is het? De opvolger van Samsungs eerste foldable

De opvolger van Samsungs eerste foldable Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk in augustus, 5 augustus om precies te zijn

Waarschijnlijk in augustus, 5 augustus om precies te zijn Wat gaat het kosten? Hoogstwaarschijnlijk meer dan 1500 euro

Samsung Galaxy Fold 2 releasedatum en prijs

Een variëteit aan bronnen meldt dat we de Galaxy Fold 2 in augustus van dit jaar gaan zien. Twee verschillende leakers hebben nu ook gemeld dat we op 5 augustus meer horen over het toestel, dat waarschijnlijk samen met de Galaxy Note 20 wordt gepresenteerd.

Een teaser van Samsung suggereert dat het toestel landt op dezelfde datum. In de video zien we een vlinder ontvouwen met de datum 5 augustus erop. De marketing in het filmpje is vergelijkbaar met wat we kennen van de originele Fold.

A new look unfolds. 05.08.2020 pic.twitter.com/OHaF4zCy2CJuly 19, 2020

Een van de hierboven genoemde bronnen meldt dat het toestel beschikbaar is om te kopen op 20 augustus. Dat komt overeen met de strategie van Samsung voor haar tweede serie vlaggenschepen van elk jaar. Er zijn ook bronnen die melden dat de verkoopdatum van de Fold 2 ergens in september ligt.

We hebben september nu meerdere keren voorbij zien komen als de datum waarop de Galaxy Fold 2 in de winkels komt te liggen, maar we sluiten ook niet uit dat de verkoopdatum nog later is dan september. De onzekerheid rondom de start van de verkoop kan zeker het een en ander te maken hebben met het coronavirus.

De naam van het toestel leek ons in een eerder stadium nog een zekerheidje, maar daar begint nu steeds meer twijfel over te bestaan. Wellicht dat de opvolger van de Fold namelijk Samsung Galaxy Z Fold 2 gaat heten, waarmee het de Z Flip volgt. De Z zou dan staan voor het feit dat de smartphone vouwbaar is.

Sommige bronnen claimen dat de prijs van het toestel vergelijkbaar zal zijn met die van het origineel. Het origineel kostte ten tijde van de release in de Benelux een flinke 2020 euro. Er gaan geruchten dat het toestel wellicht honderd dollar (of euro) minder kost, maar hoe dan ook gaat de telefoon een bak geld kosten.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Fold 2 design en display

Hoewel vroege Galaxy Fold 2 geruchten achteraf allemaal bestemd waren voor de Galaxy Z Flip, zijn er nu weer tal van leaks die hoogstwaarschijnlijk wel te maken hebben met de nieuwe foldable van Samsung.

De meest recente en gedetailleerde van deze renders is de foto die je hieronder ziet. Het toont de Galaxy Fold 2 met het scherm open. Het geheel kent redelijke randen rondom het display, en er zit een niet-gecentreerd cameragat aan de bovenzijde.

Klap je het toestel dicht, dan zal je echter zien dat het cameragat dan wel in het midden van het display zit. De hardware van de frontcamera zit zo ook niet in de weg van de camera's aan de achterzijde. Diezelfde bron meldt dat de bron suggereert dat er een rechthoekig blok aan de rechterbovenzijde van de achterkant zit voor de camera's.

Fold 2 pic.twitter.com/ysdw6oIjqcJune 24, 2020

Dit design geeft het toestel eenzelfde look als de Galaxy S20. Ook de Galaxy Note 20 lijkt min of meer dezelfde stijl te krijgen.

Het zou niet helemaal onverwacht zijn als Samsung het design van haar vlaggenschepen deels op elkaar laat lijken. Uiteraard nemen we de geruchten vooralsnog met een korrel zout.

Hieronder zien we drie voorbeelden van hoe de Samsung Galaxy Fold 2 eruit kan komen te zien. Eentje lijkt erg op de Z Flip, terwijl de andere twee meer trouw blijven aan de originele Fold.

(Image credit: Samsung / LetsGoDigital)

Een ander patent spreekt over een vouwbaar toestel dat werkt met een stylus. Dit kan een toekomstige Fold meer laten lijken op de Samsung Galaxy Note-serie. Mocht de Galaxy Fold 2 samen met de Note 20 gepresenteerd worden, dan is die toevoeging niet eens zo heel gek.

De claim van een stylus is nu al meerdere keren opgedoken, alhoewel één bron specifiek vermeldt dat deze niet aanwezig zal zijn. Sindsdien heeft een andere bron ook geclaimd dat er geen S Pen aanwezig zal zijn, aangezien het scherm niet duurzaam genoeg is om de tikken van de stylus op lange termijn aan te kunnen.

Weer een ander patent meldt dat Samsung mogelijk de schermgrootte van het toestel uitbreidt. Kiest Samsung voor het bijbehorende design, dan zal het scherm vrijwel de volledige voorkant van het toestel beslaan. Een IP-certificering voor stof- en waterdichtheid wordt eveneens niet uitgesloten.

Het verschepen van de Fold 2 met een stylus is helemaal niet zo gek gedacht. Het patent hierboven toont aan hoe de stylus kan werken, zelfs op het gebogen gedeelte van het display als de Fold deels is gevouwen.

I just got word that Samsung will likely be launching the true Galaxy Fold successor in Q2 of this year. If I've conglomerates all the different reports correctly, it should have an 8" display, 108MP camera, ultra thin glass, SPen, Snapdragon 865 and 5G.January 24, 2020

Samsung Galaxy Fold 2 camera en specificaties

We hebben vernomen dat de Samsung Galaxy Fold 2 een primaire 108MP-camera meekrijgt, inclusief 5x optische zoom. Er zijn sindsdien ook geruchten verschenen die spreken over een primaire 12MP-camera inclusief 12MP-groothoekcamera.

Meer recentelijk is door een andere bron geclaimd dat de Fold 2 wordt uitgerust met een hoofdcamera van 12MP, groothoekcamera van 16MP en telefotocamera van 64MP. Daarmee zou de camera-opzet identiek zijn aan die van de Samsung Galaxy S20 Plus.

We achten de kans klein dat het gebeurt, maar er is ook een gerucht een tijd geleden rondgegaan dat de Galaxy Fold 2 beschikt over een frontcamera die verwerkt zit onder het display.

Een recenter lek suggereert dat er 'gewoon' een cameragat inbegrepen is bij de Fold 2, want de technologie om een camera onder het display werkend te krijgen zou nog niet gereed zijn. Het uitgevouwen scherm is naar verluidt 7,59 inch groot met een resolutie van 2213 x 1689 én 120Hz refresh rate.

Het scherm aan de voorzijde daarentegen heeft een diagonaal van 6,23 inch met een resolutie van 2267 x 819 en een 60Hz ververssnelheid.

Eerdere geruchten gingen ervan uit dat de Snapdragon 855 onder de motorkap zit bij de Samsung Galaxy Fold 2. Dit zou in Europa dan de Exynos 9825 worden. Aangezien het toestel medio 2020 wordt gelanceerd (naar alle waarschijnlijkheid), gokken wij er eerder op dat de Snapdragon 865 ofwel de Exynos 990 inbegrepen zal zijn, dezelfde chip waarover de Galaxy S20-serie beschikt en waarschijnlijk ook de Note 20.

Galaxy Fold 2: front cover is infinity V display. Main is either hole punch or under display camera. New form of SPen. S20+ camera setup. Ceramic and stainless steel. Will come in Blue, Silver, Gold, Pink, Black.February 17, 2020

In coderingen die gevonden zijn in officiële Samsung-software wordt er verwezen naar een oplaadsnelheid tussen de 25W en 45W. Ter vergelijking: de originele Fold kon maximaal 15W aan. Een ander gerucht wijst specifiek op 25W.

In weer een ander gerucht wordt gesproken over 15W opladen, maar dat gerucht zegt ook dat de Fold draadloos opladen en omgekeerd draadloos opladen ondersteunt.

Het is mogelijk dat de Samsung Galaxy Fold 2 komt in zowel een 4G- als 5G-versie. Wellicht dat het gaat om regiospecifieke versies, aangezien 5G nog lang niet overal beschikbaar is. Dat er modellen met 5G op de markt komen lijkt wel een zekerheid.

Tot slot dook een gerucht over het gewicht van de Galaxy Fold 2 een tijd geleden op. In plaats van 263 gram (wat het origineel woog), weegt de nieuwe foldable van Samsung mogelijk 'slechts' 229 gram.

Wat we willen zien

Er zijn tal van manieren waarop smartphones zichzelf kunnen verbeteren, maar dat geldt meer voor de Galaxy Fold dan voor menig ander vlaggenschip dat de afgelopen tijd is uitgebracht. Hoewel het vouwbare scherm indrukwekkend is, zijn er tal van aandachtspunten te vinden bij de originele Fold. Hieronder hebben we een lijstje gemaakt met punten die de Zuid-Koreaanse fabrikant hopelijk gaat verbeteren.

1. Een lagere prijs

De Samsung Galaxy Fold kreeg in de Benelux een adviesprijs mee van 2020 euro. Daarmee is de smartphone meer dan twee keer zo duur als de Samsung Galaxy S20. De hoge prijs is enigszins te begrijpen, aangezien het om een uniek toestel gaat met twee keer zoveel scherm als normaal.

Voor de Galaxy Fold 2 zien we graag een flinke prijsdaling tegemoet. Uiteraard verwachten we dat hij een stukje duurder zal zijn dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S20 Ultra, maar een tweede generatieproduct mag best een stuk goedkoper zijn dan de voorganger. Althans, wanneer Samsung moeite wil doen om het product mainstream te maken.

2. Een robuuster design

(Image credit: Future)

Hoewel de Galaxy Fold na een terugroepactie pas maanden later in robuustere vorm uitgebracht, is het eindproduct verre van duurzaam te noemen. Zo zijn er nog altijd tal van aspecten die fragiel aanvoelen, en ook het display krijgt al snel een blijvende vouw in het midden.

We begrijpen dat de eerste Fold niet zo robuust is als menigeen gewend is van een smartphone. Het tweede scherm, het scharniergewricht, de grootte; het helpt allemaal niet mee. Toch hopen we dat de fabrikant manieren vindt om het product steviger te krijgen.

3. Een beter secundair scherm

(Image credit: Future)

Hoewel het 7,3 inch display zeer indrukwekkend is van de originele Fold, vinden we het secundaire 4,6 inch scherm minder geslaagd. Dit is het scherm waarmee je interactie hebt als de Fold is opgevouwen. Dit is smal, buigt niet, en heeft flinke randen.

Voor de Galaxy Fold 2 zien we graag dat er geen secundair display nodig is, maar dat er één scherm geplaatst wordt. Dat moet zo gemonteerd zijn dat je bij het dichtklappen alsnog een deel kunt gebruiken, waardoor een tweede scherm overbodig wordt. Dit kan het toestel echter wel een stuk fragieler maken.

4. Geen vouw meer in het display

Een vervelend probleem van de Galaxy Fold is de vouw die midden in het scherm zit. Je raakt eraan gewend, maar voor zo een duur toestel is het toch wel echt een afknapper.

5. Een gelijke ververssnelheid

(Image credit: Future)

Het display van de Fold is lekker groot, maar in onze test bleek dat er sprake was van een oneven ververssnelheid tussen de twee delen van het scherm. Scrol je door een webpagina met veel tekst, dan beweegt de tekst niet gelijk over het display

Dit is niet bepaald wat we verwachten van een premium product, zeker niet van een bedrijf met zoveel ervaring als Samsung. We gaan er dan ook vanuit dat dit niet meer het geval is bij zijn opvolger.

6. Een microSD-kaartslot

Een klein aandachtspunt, maar het zou fijn zijn als er een optie komt om het geheugen van de Fold 2 uit te breiden met een microSD-kaartje. Hoewel er waarschijnlijk een 512GB-variant verschijnt, kunnen sommigen met een grote back-up daar niet genoeg aan hebben.

7. Een grotere, sneller oplaadbare batterij

De originele Fold heeft een accucapaciteit van 4380mAh. Dat is nog altijd best groot voor hedendaagse standaarden, maar dit is geen standaard smartphone. Hoewel de batterijduur vrij redelijk was bij de eerste generatie, is er altijd ruimte voor verbetering.

Voor de Fold 2 zien we dan ook graag een grotere accucapaciteit tegemoet, evenals een verhoogde oplaadsnelheid; de originele Fold laadt met maximaal 15W op.