Verschijnt Samsung Galaxy Note 20 samen met twee vouwbare smartphones?

De Samsung Galaxy Note 20 zou zomaar eens uitgebracht kunnen worden met twee andere high-end telefoons. En niet zomaar twee toestellen, maar twee foldables, zo valt te lezen in een nieuwe leak.

Volgens bekende leaker Jon Prosser verschijnt de Samsung Galaxy Note 20 mogelijk met de Galaxy Fold 2 en een Galaxy Z Flip 5G. Het zou niet voor het eerst zijn dat Prosser het bij het rechte eind zou hebben.

Zijn tweet refereert naar de drie bovenstaande namen en er zijn geen duidelijke tekens van een Galaxy Note 20 Plus op deze lijst. Zelf gaat Prosser niet in of er überhaupt een Plus variant van de Note 20 komt. Wellicht is hij dat vergeten.

Phones for the Samsung virtual Unpacked event: Event August 5th - my source (corroborating @UniverseIce)Note 20Fold 2ZFlip 5GDevices will launch on August 20thJune 9, 2020

De tweet noemt 5 augustus als datum, wat overeenkomt met een eerdere leak die we bij een andere bron hebben gespot. Prosser voegt eraan toe dat de drie toestellen vanaf 20 augustus te koop zullen zijn. Informatie over de beschikbaarheid en prijzen zijn niet toegevoegd.

Neem al dit nieuws vooralsnog met een korrel zout, maar het ziet ernaar uit dat 5 augustus zo goed als zeker is gezien eerdere bevestigingen.

Een 5G-versie van de Galaxy Z Flip is een nieuw idee wat we nog niet eerder hebben voorbij zien komen in oudere leaks. Het is echter vrij logisch om 5G-ondersteuning toe te voegen aan deze bijzondere vouwbare telefoon. Wellicht dat er ook andere specificaties voorzien worden van een update, maar daarover is momenteel nog niets bekend.

Geruchten rondom de Galaxy Fold 2 worden met de week steeds concreter, en we hebben gehoord dat de grootte van het display aan de voorzijde een stuk groter begint te worden. Op 5 augustus weten we waarschijnlijk meer over deze foldable en de andere smartphones.