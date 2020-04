Samsung Galaxy Fold 2 heeft deze top feature niet, volgens geruchten

Een van de meest intrigerende geruchten over de Samsung Galaxy Fold 2 was dat het een S Pen stylus zou hebben net als de Galaxy Note 10 en dat verandert echt de manier waarop je je opvouwbare telefoon gebruikt. Echter volgens een nieuw gerucht klopt dit helemaal niet.

Een insider die schrijft voor de Naver blog, die voornamelijk nieuws brengt over telefoons, heeft nieuws over de nieuwe opvouwbare telefoon van Samsung. Het is niet helemaal duidelijk waar deze informatie precies vandaan komt, dus neem het met een grote korrel zout.

Volgens het gerucht, zal de S Pen niet aanwezig zijn in de Samsung Galaxy Fold 2, het lijkt erop dat Samsung een nogal vergelijkbaar design gebruikt voor de smartphone als voor zijn voorganger, om de productietijden te versnellen.

Een belangrijk verschil, blijkbaar, is het gewicht, het toestel zou maar 229 gr. wegen (minder dan de 263 gr. van het origineel), hoewel het niet helemaal duidelijk is wat er voor Samsung verandert nu het 34 gr. minder weegt.

In het bericht is ook te lezen dat er een 'externe grote inkeping' in zit, een andere belangrijk kenmerk dat de nieuwe opvouwbare smartphone onderscheid van zijn voorganger. Het is niet duidelijk wat dit betekent, we denken dat het refereert naar de camera achteraan die zou lijken op de Samsung Galaxy S20 Ultra's.

Het lek wijst erop dat de Samsung Galaxy Fold 2 wordt geleverd in meer kleuren dan het origineel, inclusief groen en blauwe varianten. De beschikbaar voor deze kleuren zal per regio verschillen.

Er wordt ook iets over de prijs gezegd, en het lijkt erop dat de smartphone maar een tikkeltje prijziger is dan het origineel. En het lijkt erop dat Samsung niet zoveel verkopen verwacht als bij het origineel, vanwege de voortdurende COVID-19 pandemie die mensen misschien ontmoedigt om een superdure premium telefoon te kopen.

Aangezien de bron van dit gerucht ietwat dubieus en onbewezen is, kunnen we niet met zekerheid zeggen dat Samsung de S Pen niet zal leveren. We zullen meer horen in augustus, dan wordt namelijk de lancering verwacht in een vergelijkbare periode als de lancering van de Galaxy Note 20.

Via GSMArena