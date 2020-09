Render van OnePlus 8T toont de nieuwe smartphone, maar dit lek spreekt andere tegen

Er is vandaag een nieuw OnePlus 8T-lek, en ditmaal is het een render van hoe de aankomende Android-smartphone eruit zal zien, alsook een vermelding van de belangrijkste specificaties.

Dit nieuwe OnePlus-lek verschilt echter van de recente informatie van de 8T en 8T Pro, wat blijkbaar werd bevestigd door de website van OnePlus. De bron, PriceBaba, in samenwerking met de betrouwbare lekker @Onleaks, suggereert dat er geen Pro-versie in aantocht is, wat in tegenspraak is met de informatie die we juist hoorden.

We melden wel dat er nog minstens één gerucht de ronde deed dat het bestaan van de krachtigere OnePlus 8T Pro in twijfel trok. Onze theorie is dat het neerkomt op beschikbaarheid, met de Pro die enkel beschikbaar zal zijn in bepaalde regio's. Dit zou niet de eerste keer zijn dat OnePlus dit doet (de OnePlus 7T Pro lanceerde bijvoorbeeld niet onmiddellijk in de VS).

Het lek zegt verder dat de OnePlus 8T een 6,55 inch, 120Hz scherm zal hebben. Dat is even groot als de OnePlus 8, maar met een snellere beeldverversing.

De bijgevoegde render suggereert dat het scherm helemaal plat zal zijn tot aan de zijkant, dus zonder gebogen randen zoals de OnePlus 8-modellen wel hadden. Het is een vreemde downgrade in het ontwerp, aangezien dat de OnePlus 8T bedoeld is als upgrade van de OnePlus 8.

De onverwachte aanpassingen in het ontwerp gaan verder naar het uitsteeksel van de camera dat, volgens de beelden, een lijvige, rechthoekige uitstulping is rechts bovenaan op het toestel, en lijkt op een achterste camera op de Samsung Galaxy S20. Dit lijkt weer een vreemde aanpassing, gezien het feit dat de vorige generaties van de OnePlus-reeks verticale en centrale camera's hadden.

And here comes your very first look at the #OnePlus8T!360° video + gorgeous official looking 5K renders + official specs, on behalf of my Friends over @Pricebaba -> https://t.co/hfmvCmcWQ5 pic.twitter.com/ARdpAvB1vySeptember 14, 2020

Het is de binnenkant die telt

Blijkbaar zal de OnePlus 8T dezelfde processor hebben als de OnePlus 8: de Snapdragon 865. Dit is ondanks het bestaan van de superieure Snapdragon 865 Plus. Aangezien de OnePlus 7T de Snapdragon 855 Plus had, lijkt het merkwaardig dat het bedrijf niet voor het 2020-equivalent kiest.

Er is wat informatie geleverd die ons niet geheel verrassend leek. Zo zou het toestel met twee opslag-opties komen, waarvan er eentje 8GB RAM en 128GB opslag is, en de andere 12GB RAM en 256GB.

Daarnaast lijken de specificaties van de camera wel correct. Het lek suggereert dat de smartphone een 48MP hoofd-, 16MP groothoek, 5MP macro- en 2MP portretcamera heeft, afgerond met een 32MP selfie-camera. Dat is een kleine stap vooruit van de OnePlus 8, die de eerste twee camera's had, maar geen portret-, 2MP macro- en 16MP selfiecamera.

De batterij zal 4.500mAh groot zijn, komende van de 4.300mAh in de OnePlus 8, met een laadsnelheid van 65W, wat ook sneller is dan de 30W van zijn voorganger.

De OnePlus 8T ziet ernaar uit een kleine upgrade te zijn, en wordt misschien niet het premium toestel met een gebogen scherm dat je verwacht. Dit hoeft echter niet alleen slecht nieuws te zijn, aangezien Oneplus het toestel wilt positioneren als een mid-range equivalent van de OnePlus 8. Het is een vreemde zet, maar misschien wel eentje die werkt in 2020.