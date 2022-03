Release co-op-modus Halo Infinite uitgesteld

343 Industries heeft nieuwe details uitgebracht over het tweede seizoen van de Halo Infinite-multiplayer, waaronder de releasedatum. Op 3 mei verschijnt de update getiteld ‘Lone Wolves’.

In een post op Halo Waypoint vertelt Joseph Staten, creatief directeur van Halo Infinite, dat Lone Wolves het thema van seizoen 2 is, evenals de titel. De inhoud is geleid door het idee dat “Lone Wolf Spartans vindingrijke jagers zijn die diep in vijandelijk gebied opereren zonder ondersteuning. Ze zijn fel, ruig en werken het liefst alleen, maar zijn wel trouw aan de andere Spartans.”

In het bericht staat een conceptafbeelding van twee Lone Wolves uit Halo Infinite. Spartan Sigrid Eklund en Spartan Hieu Dinh. Spelers leren meer over deze personages gedurende het verhaal van seizoen 2.

Spartan Sigrid Eklund (links) en Spartan Hieu Dinh (rechts). (Image credit: 343 Industries/Microsoft)

Staten meldt ook dat seizoen 2 playlist-updates, nieuwe modi en nieuwe maps zal bevatten. Een nieuwe Arena-map genaamd 'Catalyst' wordt in het bericht uitgelicht, daarnaast verschijnt er ook een nieuwe BTB-map genaamd 'Breaker'.

De nieuwe modi bestaan uit de free-for-all-eliminatiemodus ‘Last Spartan Standing’ en een nieuwe modus genaamd ‘Land Grab’. Ook ‘King of the Hill’ maakt zijn terugkeer.

343 Industries meldde eerder dat de co-op-campaign van Halo Infinite ook rond de release van seizoen 2 zou verschijnen. Staten vertelt dat de modus niet op tijd klaar is. “Het gaat wat meer tijd kosten om een volledige co-op-ervaring voor vier spelers uit te brengen in de grote open wereld van Halo Infinite.’

Hij voegt toe dat het team achter de game ook werkt aan een splitscreen-co-op-modus voor twee spelers “op alle Xbox-consoles, van de Xbox One tot de Xbox Series X”. Het blijkt echter dat het non-lineaire gedeeltes van de open wereld niet al te makkelijk zijn om geschikt te maken voor co-op.

Het team verwacht dat de co-op-campaign te lanceren later in de levensduur van seizoen 2. Volgens Staten willen ze zo spoedig mogelijk een releasedatum aankondigen.

Analyse: nog niet af

Halo Infinite was ontzettend populair bij zijn release voor pc en Xbox. Sindsdien heeft de game goede en slechte momenten gekend. De Battle Pass en de prijzen van de in-game winkel hebben veel kritiek opgeleverd.

Vorige maand verscheen een bericht waarin het duidelijk werd dat de game veel interesse verliest. Het was de grootste release in Halo-geschiedenis, met 20 miljoen spelers op 25 januari. Echter lukt het de game niet om de spelers vast te houden. Tijdens de release in November had de game meer dan 250.000 dagelijkse spelers op Steam. Inmiddels is dit getal gezakt naar 30.000 volgens Business Insider.

De lancering van een nieuw seizoen en alles wat daar bij komt kijken kan de game weer een boost geven, ook de toevoeging van co-op ziet misschien weer wat spelers terugkeren naar de wereld van Halo Infinite.