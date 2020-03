Productie Netflix shows aan banden, inclusief Stranger Things seizoen 4

Netflix heeft de productie van haar Netflix-shows stopgezet in heel de Verenigde Staten en Canada. De stopzetting geldt voor zowel series als films en duurt minstens twee weken. Deze stappen zijn gezet vanwege restricties van overheden en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen. Onder meer Stranger Things seizoen 4 loopt hierdoor vertraging op.

De laatste dagen is het duidelijk geworden dat Netflix zeker niet de enige is die maatregelen neemt. Tal van Hollywood-studio's hebben voorzorgsmaatregelen genomen. Bekende voorbeelden zijn films als The Batman en de live-actionversie van The Little Mermaid. Veiligheid is uiteraard prioriteit. In het geval van Stranger Things is het extra vervelend, aangezien de productie ervan pas afgelopen februari was gestart. Veel materiaal is er dan ook tot dusver niet.

Vragen of zorgen over de releasedata van Netflix-shows is niet echt de moeite waard om het over te hebben. In plaats daarvan kan er beter gekeken worden naar hoelang het coronavirus alles gaat uitstellen. Daarnaast onthult Netflix doorgaans pas een maand voor de officiële release wanneer een show op het streamingplatform verschijnt. We weten dan ook niet meteen hoe erg de vertraging is voor de shows van Netflix.

Hoewel de vertragingen op termijn zeker vervelend kunnen zijn, heb je er vooralsnog niet echt last van. Wat heet: de afgelopen weken is er weer een karrenvracht aan nieuwe content verschenen. Onder meer Elite seizoen 3, Kingdom seizoen 2, On My Block seizoen 3 en Dirty Money seizoen 2 zijn nu te bekijken. Eerder deze maand verscheen ook Mark Wahlbergs film Spenser Confidential.

Via EW.