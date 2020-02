Netflix geeft je nu de optie om autoplay uit te schakelen

De implementatie van de autoplay video's van Netflix was niet iets om enthousiast van te worden. Of er nu trailers automatisch werden afgespeeld tijdens het browsen, of dat er een nieuwe aflevering begon zodra de vorige was afgelopen, het is ontzettend irritant.

Gelukkig, laat Netflix hun gebruikers nu deze functie helemaal uitschakelen, dus je wordt nooit meer gedwongen om die verontrustende trailer te bekijken van Don't F**k With Cats. Serieus Netflix, waar ging dat in hemelsnaam over?

Zo schakel je autoplay video's uit op Netflix

Netflix heeft het nu ongelooflijk makkelijk gemaakt voor hun gebruikers om de autoplay video's functie uit te schakelen, op hun individuele profielen.

Om autoplay tijdens het browsen uit te zetten of voor de volgende afleveringen in een serie, moet je eerst inloggen bij Netflix via een webbrowser en dan klikken op het uitvouwbare menu in de rechterbovenhoek en daar op 'Beheer profielen' klikken.

Als je eenmaal geklikt hebt op het profiel dat je wilt aanpassen, verschijnt er een nieuwe 'Knoppen voor automatisch afspelen' sectie onderaan de taal en content instellingen van de streamingsdienst. Hieronder zie je de profielinstellingen.

(Image credit: Future)

Hier kun je twee opties aanvinken, voor het 'Speel de volgende aflevering van een serie automatisch af op alle apparaten' en 'Tijdens het browsen op alle apparaten worden automatische previews weergegeven'.

Als je eenmaal op 'Opslaan' hebt geklikt, worden de nieuwe instellingen direct ingeschakeld, of je nu Netflix aan hebt staan op je smartphone of op je televisie.