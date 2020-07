OnePlus Nord lanceringsevenement bevestigd: volledig in AR-stijl

De OnePlus Nord lanceringsdatum is bevestigd voor 21 juli. Het bedrijf claimt dat de presentatie 's werelds eerste smartphone-onthulling gaat worden die plaatsvindt in augmented reality.

Dat het evenement een laagje augmented reality toebedeeld krijgt, is natuurlijk leuk en aardig, maar het gaat uiteindelijk om de smartphone die getoond wordt. OnePlus en diverse leakers hebben de afgelopen weken het nodige naar buiten gebracht over de OnePlus Nord. Fans hopen dat het toestel de hoge verwachtingen als 'betaalbaar toptoestel' weet waar te maken.

We weten al enkele details over de OnePlus Nord, onder andere dat de prijs onder de 500 dollar komt te liggen. TechRadar kon eerder deze maand al bevestigen dat er een Snapdragon 765G onder de motorkap zit, evenals 5G-ondersteuning en een hoogwaardige camera-opzet.

OnePlus heeft ons ook al een glimp getoond van hoe de Nord eruit gaat zien, maar voor het volledige design moeten we nog even wachten.

Geruchten suggereren dat de OnePlus Nord komt met twee frontcamera's, en drie of vier camera's aan de achterzijde. Verder moet er een groot display gemonteerd zijn met een relatief hoge ververssnelheid (vermoedelijk 90Hz). Op 21 juli weten we hoe het eindresultaat er in zijn volledigheid uit gaat zien.

Bekijk de OnePlus Nord AR lancering

Wil je zelf meekijken naar het OnePlus Nord AR lanceringsevenement? Installeer dan de OnePlus Nord AR-applicatie via de App Store (iPhone) of Play Store (Android).

Heb je de applicatie eenmaal gedownload, dan dien je de applicatie te openen en de instructies te volgen om permissies te verlenen. Maak vervolgens je avatar aan en je bent klaar voor het vuurwerk.

Op 21 juli dien je de volgende stappen te volgen:

Open de OnePlus Nord AR-applicatie om 16:00u Nederlandse tijd

Volg de instructies om de AR-lancering mee te maken

Zorg voor een stabiele internetverbinding

900 extra OnePlus Nord toestellen in de pre-order

OnePlus had 100 toestellen beschikbaar gesteld om te pre-orderen op 1 juli, en die voorraad verdween na enkele seconden.

Heb je de eerste pre-orderselectie gemist? Dan heb je op 8 juli een tweede kans; er komen 900 OnePlus Nord pre-orders beschikbaar op de OnePlus-website om 10:00 Nederlandse tijd.

Deze pre-orders zijn alleen beschikbaar in Europa. Voor iedereen die misgrijpt volgt er een derde pre-orderronde op 15 juli.

Om de pre-order te bevestigen dien je 20 euro te betalen. Dit bedrag wordt vervolgens van het totaalbedrag van de OnePlus Nord afgehaald. Elke pre-order komt met exclusieve OnePlus-artikelen.

Het is belangrijk om te vermelden dat we nog niet alle specificaties van het toestel weten. Iedereen die een pre-order plaatst, weet dus ook niet wat hij of zij exact bestelt. Wil je iets meer zekerheid? Dan raden we je aan om het evenement van 21 juli af te wachten.