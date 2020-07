OnePlus Nord - recension

Snabbrecension

OnePlus Nord representerar företagets återgång till kombinationen av stil, funktioner och prisvärdhet som fick dem att sticka ut när de först klev in på mobilmarknaden under 2014 med sin OnePlus One.

Deras nya mobil erbjuder en användarupplevelse som kommer nära flaggskeppsnivå, till ett mycket överkomligare pris än OnePlus 8-serien. Den här mobilen kombinerar en premiumdesign, snabb prestanda och fantastiska kameror, något som skapar en tillfredsställande mobilupplevelse.

Skillnaden mellan 2014 och 2020 är att marknaden har gått framåt rejält och OnePlus är inte längre det utmanande märket vars mål är att röra om i mixen. OnePlus Nord släpps på en marknad full av liknande funktionspackade enheter, något som gör det svårare för en mobil att sticka ut.

Priset för OnePlus Nord är dock iögonfallande och mobilen erbjuder dig verkligen mycket för pengarna. OnePlus säger att Nord "i princip är allt du kan tänkas vilja ha", och de har en poäng.

Du får en stor skärm som erbjuder en smidig användarupplevelse, tillräckligt med kraft under huven och massor av kameror, allt inslaget i en premiumdesign. Den ser bra ut, den känns bra i handen och den fungerar utmärkt.

Med så många kameror (OnePlus har möjligen överdrivit lite här) får du ett brett utbud av fotograferingsalternativ från porträtt- till makrolägen till ultravidvinkels- och nattlägen, plus videoinspelningar i 4K och med 30 fps med både de främre och bakre kamerorna. Det finns också en 10x zoom, samt slow-motion-videoinspelning vid 1080p och 240fps.

Kritiken vi har mot OnePlus Nord är enbart mindre punkter: det finns inget hörlursuttag, ingen IP-klassning för damm- och vattentålighet och ingen trådlös laddning.

Batteriets livslängd är genomsnittlig - det håller under en hel dag, men detta är en mobil du behöver ladda varje natt - och det finns inte heller mycket utrymme för aviseringar högst upp på skärmen, något som beror på de dubbla selfie-kamerorna .

Den största frågan här är egentligen var detta placerar företagets toppmodeller. Om OnePlus Nord verkligen är "i princip allt du kan tänkas vilja ha", varför skulle någon (särskilt prismedvetna OnePlus-fans) lägga ut betydligt mer pengar för OnePlus 8 eller OnePlus 8 Pro? Det kommer att bli intressant att se hur Nord-modellens ankomst påverkar framtida försäljning av varumärkets flaggskeppsenheter.

Men om du för tillfället är ute efter en prisvärd mobil som erbjuder en upplevelse som kommer nära en flaggskeppsnivå, kommer du ha svårt att hitta något bättre alternativ än OnePlus Nord för det här priset.

OnePlus Nord: Utgivningsdatum och pris

OnePlus Nord - pris: Startpris från 4 590 kronor

Startpris från 4 590 kronor OnePlus Nord - lanseringsdatum: 21 juli 2020

21 juli 2020 OnePlus Nord - utgivningsdatum: 4 augusti 2020

Startpriset för OnePlus Nord ligger på 4 590 kronor, vilket är ett konkurrenskraftigt pris som ligger en bra bit under konkurrerande mobiler från stora namn som Apple, Google och Samsung. Mobilen finns tillgänglig hos svenska återförsäljare som bland annat Elgiganten.

Startpriset gäller för modellen med 8 GB RAM och 128 GB lagring, men du kan även välja en lite dyrare modell som ger dig 12 GB RAM och 256 GB lagring.

Priset för OnePlus Nord innebär att den är billigare än den nya iPhone SE, Samsung Galaxy A51 5G, Mi Note 10, LG Velvet, Motorola Edge och fjolårets Google Pixel 3a XL - och kommer eventuellt även bli billigare än Google Pixel 4a.

OnePlus Nord - specifikationer Vikt: 184 g

Dimensioner: 158,3 x 73,3 x 8,2 mm

Skärmstorlek: 6,44 tum

Upplösning: FHD+ (2400 x 1080)

Uppdateringsfrekvens: 90 Hz

Pixeltäthet: 408 ppi

Chipset: Snapdragon 765G

RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB

Lagring: 64 GB / 128 GB / 256 GB

Bakre kameror: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 5 MP

Främre kameror: 32 MP + 8 MP

Batteri: 4115 mAh

Realme X50 5G och Mi Note 10 Lite är billigare än Nord, och båda mobiler har samma Snapdragon 765G-chip, men gör några små kompromisser inom andra områden för att uppnå sina lägre priser.

Det betyder också att OnePlus Nord är betydligt billigare än OnePlus 8, vars startpris ligger på 7390 kronor.

OnePlus Nord kommer att finnas tillgänglig i Sverige och 27 andra europeiska länder, plus Indien, Hong Kong och Malaysia. Det är för närvarande oklart om OnePlus Nord kommer att släppas i USA eller om den kommer att komma till andra marknader runt om i världen.

Släppdatumet för OnePlus Nord är den 4 augusti 2020. Det är det officiella datumet OnePlus Nord släpps till försäljning, men OnePlus kommer även att hålla pop-up-evenemang under veckorna mellan mobilens lansering och utgivning, vilket ger fansen en chans att köpa mobilen lite tidigare.

I Sverige kommer OnePlus Nord bland annat att finnas tillgänglig hos svenska återförsäljare som Elgiganten.

(Image credit: TechRadar)

Design

Snygg design till ett överkomligt pris

Liknande storlek som OnePlus 8, går att använda med en hand

Halkig yta, men ett skal följer med vid köp

Man kan inte tro att OnePlus Nord har ett så överkomligt pris om man tittar på dess design. Du får samma premium byggkvalitet och finish som på flaggskeppet OnePlus 8, med en metallram inklämd mellan Gorilla Glass på fram- och baksidan.

Det ger en solid, premiumkänsla i handen, och den har en liknande storlek som OnePlus 8, vilket innebär att OnePlus Nord kan användas med en hand. De med mindre händer dock få lite svårt att nå med tummen till toppen av skärmen.

Om du tittar noga finns det en smal, upphöjd plastram som går runt skärmen mellan glaset och metallramen. Även om den kanske inte syns vid första anblick, går den att känna om du drar fingret längs mobilens kant.

Det är bara en mindre detalj, men det bryter upp den annars sömlösa designen och det är en liten påminnelse om att detta är en mer prisvärd mobil.

Bild 1 av 10 (Image credit: TechRadar) Bild 2 av 10 (Image credit: TechRadar) Bild 3 av 10 (Image credit: TechRadar) Bild 4 av 10 (Image credit: TechRadar) Bild 5 av 10 (Image credit: TechRadar) Bild 6 av 10 (Image credit: TechRadar) Bild 7 av 10 (Image credit: TechRadar) Bild 8 av 10 (Image credit: TechRadar) Bild 9 av 10 (Image credit: TechRadar) Bild 10 av 10 (Image credit: TechRadar)

OnePlus Nord mäter 158,3 x 73,3 x 8,2 mm och väger 184 g, vilket innebär att den är kortare än OnePlus 8, men enbart något bredare, tjockare och tyngre.

Dess släta glasfinish innebär att den inte ger det bästa greppet och vi fann att Nord kunde vara lite hal ibland.

Den goda nyheten för de som är lite klumpiga är att det följer med ett skal vid köp av mobilen. Detta ger dig lite omedelbart lite bättre grepp, plus skydd mot mindre stötar och fall.

Ström- och låsknappen till höger är snyggt placerad under tummen eller fingret och sitter precis under OnePlus' nu bekanta aviseringsreglage, som snabbt och enkelt låter dig mellan tyst-, vibrerande- eller ljudläge.

Volymknappen sitter på motsatt sida och på undersidan hittar du en USB-C-port bredvid en högtalare och den dubbla SIM-kortsingången; Det finns dock inget hörlursuttag på OnePlus Nord.

Mobilen finns i två färger och även om Gray Onyx kan kännas något tråkig, anser vi det andra alternativet vara lite mer tilltalande - det heter Blue Marble och är riktigt snyggt, som du kan se på våra bilder här nedanför.

OnePlus säger att Nord är vattentålig, men att den inte har en officiell IP-klassificering, vilket skulle garantera dess damm- och vattenavvisande förmågor.

Det är ett av sätten OnePlus har hållit Nord-priset nere, och även om det hävdar att luren har kastats i 30 cm vatten i 30 minuter och överlevt, kanske du vill vara lite försiktig.

På baksidan är huvudfunktionen den stora, avlånga kameramodulen som innehåller mobilens fyra bakre kameror. Kameramodulen sticker upp några millimeter från baksidan av mobilen, precis som på OnePlus 8 och 8 Pro, men till skillnad från dess lite dyrare syskon är kameramodulen placerad i det vänstra hörnet istället för i mitten.

Det innebär att när mobilen inte ligger jämnt om den placeras på platta ytor och på grund av den lilla upphöjningen i ett av hörnen vinglar den när du lägger tyngd på skärmen. Det känns inte heller jättebra för själva kameramodulen, som lätt kan komma till skada, även om det medföljande skalet ger ett visst skydd.

(Image credit: TechRadar)

Skärm

Ljus, färgglad AMOLED-skärm på 6,44 tum

Bildförhållande på 20:9, Full HD+ upplösning och en uppdateringsfrekvens på 90 Hz

Skärmhålet för selfiekamerorna begränsar utrymmet för avsieringar

OnePlus Nord har en AMOLED-skärm på 6,44 tum med ett bildförhållande på 20:9, en Full HD+ (2400 x 1080) upplösning och en uppdateringsfrekvens på 90 Hz för en snabb och smidig prestanda.

Skärmen fyller ut mobilens framsida med minimala ramar - den ramen tjockaste vid mobilens underkant. Det enda avbrottet på skärmen är skärmhålet i det övre vänstra hörnet som innehåller de dubbla selfie-kamerorna.

Dessa kameror brukar inte komma i vägen, men de begränsar antalet aviseringar som kan visas i den övre fältet, vilket kan påverka vissa användare.

OnePlus skickar med ett fabriksmonterat skärmskydd som ger dig ytterligare skydd mot repor. De med ett öga för enhetlig design kanske inte tycker om den extra kant som detta skapar runt skärmen och kamerans skärmhål, men det kan lätt dras bort om du inte gillar utseendet eller känslan.

Om du gör det, kommer skärmen dock bli mindre tålig och repas enklare, men det är ditt val.

Skärmen är ljus och klar, men till skillnad från skärmarna på OnePlus 8-mobilerna, så är Nord platt, istället för att ha rundade kanter som böjer sig över mobilens sidor. Utan dessa kurvor på mobilens framsida, känns Nord något klumpigare i handen.

(Image credit: TechRadar)

Det ingår också stöd för HDR10+, så om du streamar innehåll från tjänster som Netflix eller Prime Video, eller tittar på ditt eget HDR-videoinnehåll, kommer det att se bra ut på mobilens skärm.

När du tittar på videor används inte delen på skärmen där aviseringarna visas, detta för att förhindra att skärmhålet för selfie-kamerorna kommer i vägen.

Att titta på filmer och TV-program är en trevlig upplevelse, men färgerna känns inte lika fylliga som på vissa andra mobiler. De något dämpade tonerna är mer naturliga, men de är inte så visuellt uppslukande som skärmar som har mer färgglada och starka färger.

En fingeravtrycksläsare finns inbäddad i skärmen. Skannern fungerar ganska bra och låter dig registrera flera fingeravtryck - vi föreslår både tummar och pekfingrar - även om det inte är den snabbaste sensorn vi har använt.

Ett sätt att påskynda upplåsningsprocessen på OnePlus Nord är att kombinera fingeravtrycksläsaren med ansiktsigenkänning. Nord kan kombinera båda de biometriska säkerhetsfunktionerna samtidigt när du vill låsa upp mobilen, vilket kan ge ett snabbare resultat.

Kameror

6 kameror, 4 på baksidan, 2 på framsidan

Huvudkameran ger detaljerade, ljusa bilder

Nattläget fungerar bra, men är inte det bästa som finns

En av de största säljpunkterna för OnePlus Nord är dess kamerauppsättning på "flaggskeppsnivå". Det finns totalt sex kameror på mobilen, fyra på baksidan och två på framsidan, vilket är mest någonsin på en mobil från OnePlus.

Huvudkameran på baksidan är lånad från en flaggskeppsmobil - nämligen OnePlus 8. Det är en 48 MP Sony IMX586-sensor (med EIS- och OIS-bildstabilisering) tillsammans med ett f/1.57-objektiv, som kan ta 48 MP-bilder, även om det som standard är inställd på 12 MP.

Detta beror på att 48 MP-bilderna är ungefär tre gånger så stora som 12 MP-bilderna, vilket innebär att du skulle få slut på lagring mycket snabbare om varje bild du tog hade högre upplösning.

Du kommer att upptäcka att 12 MP i allmänhet är tillräckligt för vardagstillfällen, medan 48 MP-läget är bättre om du planerar att skriva ut bilden eller göra detaljerade förbättringar av den i en fotoredigerare.

Den får sällskap av en trio av andra kameror, inkluderat en djupsensor på 5 MP, en 2 MP-makrokamera och en 8 MP, 119-graders ultravidvinkelslins för alla landskapsbilder.

Det finns ett gäng fotograferingslägen, inklusive porträttläge, nattläge, supermakro och proläge, plus Full HD, videoinspelning i slow-motion vid 240 fps och 4K-inspelningar vid 30 fps.

Huvudkameran på baksidan presterar utmärkt i bra ljus både inomhus och utomhus. Standardbilderna på 12 MP som den tar har en bra detaljnivå och auto HDR hjälper till att förhindra att bilder blir för mörka eller överexponerade.

Du har möjlighet att zooma med 2 x via en ikon på skärmen - tryck på ikonen, så kommer du att komma närmare motivet med minimal förlust i bildkvalitet. Det fungerar bra utomhus, men inzoomade bilder inomhus kan bli lite korniga och mörka om belysningen inte är perfekt.

(Image credit: TechRadar)

Om du drar med fingret över 2x-ikonen får du fram ett zoom-hjul, vilket ger dig möjlighet att gå upp till en digital zoom på 10x. Eftersom detta är rent digitalt reduceras bildkvaliteten märkbart, men bilder tagna utomhus, i bra ljus, har fortfarande tillräckligt med detaljer för bilden ska se hyfsad ut.

Zoomkvaliteten försämras återigen när du tar foton inomhus, och vi rekommenderar att du inte använder 10x-alternativet inomhus om du vill få en Instagram-värdig bild.

2x-zoomikonen sitter bredvid två andra alternativ, ett som återvänder till huvudkameran och ett annan som växlar till 8 MP ultrabred kamera, som har ett 119-graders synfält som låter dig få plats med mycket mer av landskapet runtomkring i dina bilder.

Kvaliteten på ultravidvinkelslinsen är dock inte lika bra som huvudkameran, med mörkare bilder som saknar både detaljer och färg i jämförelse. Detta är mindre märkbart om du enbart fotograferar landskap, men om du har motiv i förgrunden kommer du att upptäcka att dina bilder inte är lika skarpa här.

OnePlus hävdar att dess ultravidvinkelslins är bättre än den på iPhone 11, med mindre snedvridning runt kanterna på bilder - bilder tagna med ultravidvinkelslinser kan nämligen drabbas av en "fish-eye"-effekt, där kanterna på bilden sträcks ut.

Denna effekt vid kanterna kan säkert vara mindre än många andra konkurrerande mobiler, men den är inte helt frånvarande och om du tittar noga så kommer du att kunna se bristerna.

(Image credit: TechRadar)

Denna minskning av distortion är en av ett gäng förbättringar av bildbehandlingen som OnePlus har sagt att de har gjort på Nord, och ett annat område där förbättringarna är uppenbara är i nattläget.

Nattlägen har blivit en funktion som finns tillgängligt på ett antal toppmobiler och de blir allt vanligare även på mobiler i mellansegmentet, så det är kul att se OnePlus också valt att inkludera det.

Nattläget tar nio bilder på olika ljusnivåer och kombinerar dem sedan till en bild för att ge ett ljusare och jämnare resultat. Du måste hålla mobilen stilla under denna tid - det tar Nord mellan 1 till 8 sekunder att samla in alla nivåer. Om du flyttar mobilen för mycket under denna tid kommer du att få en suddig, otydlig bild.

Bilderna som den producerar kan vara imponerande, men det varierar beroende på miljön och ljuskällorna som mobilen har att utgå från.

I mörka miljöer, med väldigt lite belysning tillgänglig, är skillnaden som nattläget gör dramatisk; men när ljusnivåerna sjunker minskar emellertid effektiviteten i läget snabbt. Det har inte samma smarta teknologi som Googles Night Sight-läge på Pixel-mobilerna, vilket kan lysa upp riktigt mörka bilder med väldigt lite ljus att arbeta med.

Ett annat verktyg i OnePlus Nords kameraarsenal är porträttläget, som använder huvudkameran och 5 MP-djupssensorn för att göra bakgrunden i dina bilder suddiga. Nord gör ett bra jobb med att skilja mellan motivet och bakgrunden och tillämpa suddighetseffekten på rätt områden.

Motiven ser skarpa ut, även om bilderna blir mörkare än bilder som tagits i det vanliga kameraläget.

Makroläget låter dig komma nära motiv för detaljerade bilder med 2MP-makrolinsen; men detta visas inte som ett separat läge tillsammans med porträttläge, nattläge och videoläget i kameraappen - utan är istället en inställning du kan aktivera längst upp på skärmen när du befinner dig i det vanliga fotoläget.

Makrokamerans lägre upplösning på OnePlus Nord innebär att bilder inte är lika pixeltäta och att färger kan vara lite dämpade. men om du har en stadig hand, lite tålamod och bra belysning är det möjligt att ta några härliga närbilder.

Inkluderingen av marco-kameran känns dock något överdriven och känns som en något onödig funktion som inte tillför särskilt mycket till OnePlus Nord-paketet. Du kan ta närbilder med huvudkameran och 2x zoomen som inte skiljer sig särskilt mycket från de som tagits med denna "speciallins".

(Image credit: TechRadar)

Och oroa dig inte, vi har inte glömt bort de två sista OnePlus Nord-kamerorna. På framsidan får den viktigaste 32 MP, f/2,45-linsen sällskap av en 8 MP, 105-graders ultravidvinkelslins, som är användbar för gruppselfies.

Huvudkameran är en solid lins som kan fånga snygga detaljerade selfies, med HDR som ser till att bilderna varken blir för ljusa eller för mörka. Om du växlar över till porträttläget på den främre kameran, gör Nord ett bra jobb med att definiera förgrunden och bakgrunden, även om suddigheten runt motivet inte är lika snyggt som det motsvarande läger på den bakre kameran.

Om du är med vänner eller familj, eller bara har en vacker vy bakom dig som du vill inkludera i din selfie, kan du byta till ultravidvinkelslinsen. Den låter dig få plats med mer av omgivningen, men bilderna som den producerar är lite mörkare och mer dämpade jämfört med de som tas med huvudkameran. Det finns inte heller något alternativ för porträttläge med ultravidvinkelslinsen.

OnePlus har byggt in en snabbdelningsfunktion i kameraappen, så att du snabbt och enkelt kan dela dina bilder på dina sociala medier.

Håll bara in fingret på galleri-ikonen i kameraappen för att få fram ett hjul med olika appar som du kan ladda upp bilden direkt på.

Fotoexempel

Bild 1 av 14 Huvudkameran kan ta detaljerade bilder. (Image credit: TechRadar) Bild 2 av 14 Ultravidvinkelslinsen presterar bra, även om bilderna blir lite mörkare. (Image credit: TechRadar) Bild 3 av 14 Nord presterar bra även när ljuset utomhus blir lite mörkare. (Image credit: TechRadar) Bild 4 av 14 Ultravidvinkelslinsen kan dock få lite svårt i sådan här belysning. (Image credit: TechRadar) Bild 5 av 14 Färgerna är naturliga, men kan kännas något dämpade jämfört med andra mobiler. (Image credit: TechRadar) Bild 6 av 14 Du kan få några dramatiska ultravidvinkelsbilder. (Image credit: TechRadar) Bild 7 av 14 Makrolinsen presterar bra, men det är inte den bästa vi sett. (Image credit: TechRadar) Bild 8 av 14 Vem älskar inte en Lego-närbild? (Image credit: TechRadar) Bild 9 av 14 HDR på huvudkameran presterar bra på kvällar och nätter. (Image credit: TechRadar) Bild 10 av 14 Nattläget gör dock en enorm skillnad. (Image credit: TechRadar) Bild 11 av 14 Denna bild från huvudkameran i det vanliga fotoläget ser bra ut. (Image credit: TechRadar) Bild 12 av 14 Men med nattläget aktiverat får du ett riktigt imponerande resultat. (Image credit: TechRadar) Bild 13 av 14 Kameran får svårt när det finns ont om ljuskällor. (Image credit: TechRadar) Bild 14 av 14 Inte heller nattläget gör någon större skillnad då. (Image credit: TechRadar)

Batteritid

4 115 mAh batteri med snabb laddning, men inget trådlöst stöd

Håller i en dag per laddning, men förvänta dig inte mer än så

Warp Charge 30T fyller på från 0-70% på 30 minuter

OnePlus Nord har ett batteri på 4 115 mAh, vilket är en rimlig storlek och håller en hel dag med regelbunden användning på en full laddning. Batteriets livslängd är godkänd, men den hade kunnat vara bättre.

Nord håller sig längre än den nya iPhone SE, ungefär samma tid som iPhone XR, men inte lika länge som OnePlus 8 eller 8 Pro.

Vid normal användning, som inkluderade fyra till fem timmars musikstreaming, tre timmars spelande med enkla spel, e-post och användning av sociala medier, ett par samtal, några fotostunder och många textsamtal, hade vi ändå kvar lite batteri när vi gick och lade oss vid 23:00 på kvällen efter att ha tagit av mobilen från laddning 07:00 på morgonen.

Om du tittar på en hel del videor på mobilen, har långa spelsessioner med krävande titlar som Fortnite och PUGB, kommer du förmodligen behöva fylla på batteriet på OnePlus Nord någon gång under eftermiddagen.

På dagar med mindre användning, där vi minskade ned på vår användning av spel och sociala medier, hade OnePlus Nord 30% batteri kvar när vi gick och lade oss vid 23:00 efter att ha varit uppe sedan 07:00.

Du kommer dock inte klara dig särskilt mycket längre än en hel dag per laddning med OnePlus Nord, så du bör se till att ha med dig laddningssladden.

Mobilen har stöd för OnePlus' Warp Charge 30T-laddning, som fyller på från 0-70% batteri på 30 minuter med den medföljande kabeln och nätadaptern i lådan. Funktionen fungerar bra och den är användbard om du behöver bege dig ut någonstans och snabbt behöver fylla på med batteri på mobilen.

Mobilen har dock inget stöd för trådlös laddning, vilket är ytterligare ett område där OnePlus valt att göra kompromisser för att kunna hålla priset nere.

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Prestanda och mjukvara

Snapdragon 765G plus varianter med 8 GB/128 GB och 12 GB/256 GB

Två år av mjukvaruuppdateringar, tre år av säkerhetsuppdateringar

Har stöd för 5G

Under huven sitter Qualcomms Snapdragon 765G-chipset som kärnan för OnePlus Nord och även om det inte är samma flaggskeppschip som används i OnePlus 8-serien, fungerar det bra här, precis som det gör i andra mobiler som exempelvis LG Velvet och Motorola Edge.

765G kompletteras dessutom med en hyfsad mängd RAM-minne, med tillgängliga varianter med 8 GB och 12 GB.

Detta skapar en mobil som svarar snabbt på dina rörelser och appar som laddas snabbt, och Nord hanterar HDR-videouppspelningar och intensiva spel på ett imponerande vis för att vara en mobil i mellansegmentet.

Vi kunde spela PUBG med HD-grafik med bildhastigheten inställd på hög (HDR- och Ultra HD-lägen var inte tillgängliga), och du kan också välja att aktivera OnePlus' Fanatic Mode, som ger din spelupplevelse ytterligare kraft, aktiverar "stör ej"-läget så att aviseringar inte visas mitt under spelet och prioriterar spelet för att minska latensen.

Uppdateringsfrekvensen på 90Hz ser också till att spel körs snabbare, ger bättre grafik och rörelser i spel och förbättrar även den totala användarupplevelsen i OnePlus' Oxygen OS 10,5-gränssnitt, som används ovanpå Android 10.

(Image credit: TechRadar)

Med en hög uppdateringsfrekvens som denna går det snabbt och smidigt att skrolla, utan lagg, när du bläddrar igenom Twitter- och Instagram-flöden.

Du kan sänka uppdateringsfrekvensen till 60Hz, vilket innebär att saker och ting inte går riktigt lika smidigt - men om du uppgraderar från en mobil som är några år gammal, är det troligt att du redan är van vid detta och inte märker någon större skillnad. Vad som är viktigare är att denna ändring förlänger batteritiden.

Vad gäller kraft kan OnePlus Nord inte riktigt hålla jämna steg med sina flaggskeppssyskon, där vår modell med 12 GB RAM i genomsnitt fick en poäng på 1 877 på Geekbench 5. Det är betydligt lägre än 12 GB RAM-modellerna av OnePlus 8 (som fick 3 401 poäng) och OnePlus 8 Pro (som fick 3 305 poäng), som båda använder ett Snapdragon 865-chipset.

Det visar att du får mer kraft om du väljer någon av de dyrare OnePlus-mobilerna, vilket i sin tur ger en smidigare användarupplevelse och bättre hantering av intensiva uppgifter.

Vi körde även benchmark-testerna på OnePlus 7T Pro McLaren Edition (Snapdragon 855+) och OnePlus 6 (Snapdragon 845), som båda presterade bättre än Nord, med resultat 2 677 respektive 2 232 poäng.

Dessa tester säger dock inte allt - mjukvaru- och hårdvaruintegrationen på OnePlus Nord är riktigt bra, vilket innebär att prestandan på OnePlus Nord är mer än tillräcklig för många användare.

Du behöver naturligtvis utrymme för alla dina appar, spel, foton och videor, och de goda nyheterna här är att Nord har mycket att erbjuda när det gäller lagring, eftersom den speglar OnePlus 8 Pro både vad gäller tillgängliga alternativ för RAM och lagringsutrymme.

Med modellen med 8 GB RAM får du 128 GB lagring, vilket är utmärkt för priset - iPhone SE är dyrare och du får bara 64 GB lagring. Vår testenhet var modellen med 256 GB lagring, med cirka 236 GB tillgängligt lagringsutrymme att använda.

Modellen med 128 GB lagring (och därmed den billigare OnePlus Nord) kommer förmodligen att vara mer än tillräckligt för många, och det extra RAM-minnet i modellen med 256 GB lagring kommer troligen bara att komma till användning vid intensiva spelsessioner, så skillnaderna mellan de två konfigurationerna kommer troligtvis inte att märkas av för de allra flesta användare.

OnePlus Nord har stöd för 5G, vilket innebär att du kan dra nytta av nästa generations nätverkshastigheter när de blir tillgängliga i ditt område, om 5G ännu inte har rullat ut för dig.

Som vi redan nämnt, kommer Nord med Googles Android 10-operativsystem, i kombination med OnePlus' egna OxygenOS 10.5. Detta användargränssnitt ger ett bredare utbud av anpassningsalternativ än standardversionen av Android, samtidigt som det behåller ett välbekant utseende och OnePlus säger även att det innehåller över 300 separata programvaru-optimeringar.

Vi upplevde inga problem under våra två veckor med OnePlus Nord, och det var efter att vi fyllt upp den med appar, foton och videor, och tillbringade många timmar på att spela spel och titta på oändliga avsnitt av All or Nothing, Good Girls och Community.

OnePlus lovar att Nord kommer att få minst två år (från lanseringsdatum) av programvaruuppdateringar - vilket innebär att den kommer att stå på tur för Android 11-uppdateringen senare i år, och Android 12 under 2021 - plus tre års säkerhetsuppdateringar.

Bör jag köpa den?

(Image credit: TechRadar)

Köp den om ...

Du vill ha en prisvärd mobil med flaggskeppskvalitet OnePlus dök upp på marknaden under 2014 och hävdade att de hade en "flaggskeppsmördare" med sin OnePlus One, men priserna på deras mobiler har stigit under årens gång, till den punkten att de inte längre var budgetalternativ, utan en del av premiumpaketet. OnePlus Nord tar tillbaka varumärket till sina prisvärda rötter och levererar en mobilupplevelse som kommer nära flaggskeppsnivå till ett överkomligt pris.

Du vill ha en 5G-mobil utan att behöva tömma sparkontot OnePlus Nord är en av de billigaste 5G-mobilerna som är tillgängliga just nu, så även om 5G inte är tillgängligt i ditt område ännu, kan du känna dig trygg i vetskapen om att Nord kommer att vara redo för det när det kommer. Du får dessutom två års garanterade Android-uppdateringar och tre år med säkerhetsuppdateringar, som också ger dig lite trevlig framtidssäkerhet.

Du vill ha flexibilitet i fotografering Sex kameror kan kanske kännas lite överdrivet, men det betyder att OnePlus Nord erbjuder ett brett utbud av fotograferingsalternativ, från ultravidvinkelslinser fram och bak, en dedikerad makrolins och ett nytt nattläge, till slow-motion-inspelningar och 4K, 30 fps videoinspelningar på den bakre kameran och dubbla selfie-kameror.

Köp den inte om …

Du vill ha en IP-klassning på vattentålighet Till skillnad från OnePlus 8 och 8 Pro har OnePlus Nord ingen IP-klassificering, vilket innebär att det inte finns några garantier för dess damm- eller vattentålighet. OnePlus säger att de lagt ned mobilen i 30 cm djupt vatten i 30 minuter utan några problem, men det är helt enkelt något du bara måste lita på.

Du får många aviseringar OnePlus Nord har dubbla kameror på framsidan, vilket såklart är väldigt trevligt, men de tar upp extra utrymme på framsidan av mobilen. Eftersom dessa är placerade i ett skärmhål, betyder det att en bit av skärmutrymmet går förlorat precis där aviseringarna brukas dyka upp. Om du skulle vara extremt populär, eller bara ha massor av spelaviseringar aktiverade, kan det bli ett problem, eftersom bara en handfull aviseringar får plats på utrymmet som finns kvar.

Du vill ha ett batteri som håller länge Batteritiden på OnePlus Nord är inte dålig, men den är inte heller den bästa vi har sett. Det bör räcka i en hel dag på en fulladdning, men förvänta dig inte mycket mer än så. Det här är en mobil du kommer behöva ladda varje natt - och kom ihåg att det inte heller finns något stöd för trådlös laddning.

Först testad: Juli 2020