‘Onderdelen voor vouwbare iPhone in productie’

Er gaan al een tijdje geruchten rond over een mogelijke iPhone Flip, al blijft het bij geruchten en niets meer dan dat. Nu lijkt het erop dat de foldable wellicht werkelijkheid gaat worden.

Deze informatie komt van Zuid-Koreaanse nieuwssite The Elec. In een bericht wordt er gemeld dat Apple een nieuw type OLED-display produceert. In dit scherm zit niet het gebruikelijke optische filter wat je verwacht bij OLED. Dit is om het display dunner te maken, wat het ideaal maakt voor vouwbare toestellen.

Dit type scherm is niet nieuw. Sterker nog, Samsung gebruikt vergelijkbare technieken voor de Galaxy Z Fold 3. Samsung Display (een aparte tak van de elektronicagigant) produceert nu de schermen voor Apple.

Al wil het niet zeggen dat de release van de iPhone Flip nabij is, dus we moeten niet te hard van stapel lopen.

Analyse: verwacht geen vouwbare iPhone binnenkort

Als een bericht claimt dat Apple vouwbare schermen maakt, wil dat niet zeggen dat er ook een foldable onderweg is.

Andere onderdelen moeten nog worden ontworpen, zoals het scharnier, het chassis en andere componenten. Of deze schermen voor een definitief product zijn, is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om prototypes.

Een belangrijke stap in het maken van een smartphone, is de researchfase. Hier worden prototypes gemaakt om te testen of bepaalde technieken werken.

Wellicht worden deze schermen gemaakt voor testmodellen om te kijken naar wat goed werkt. Dus je hoeft nog geen spaargeld opzij te leggen voor een vouwbare iPhone. Sterker nog, in de laboratoria van Apple kun je talloze designs vinden die het levenslicht nooit zullen zien.

Toch suggereert dit dat Apple van plan is om met een aantal prototypes van plan te gaan. Dus mogelijk is de planningsfase al achter de rug. Dat zegt echter weinig over de mogelijke releasedatum van een dergelijk toestel. Apple lijkt er mee bezig te zijn, maar meer is er nog niet te melden.