Motorola Moto G100 officieel: krachtigste Moto G tot nu toe

De Motorola Moto G-serie staat al jaren bekend als dé smartphonelijn waar je veel waar voor je geld bij krijgt. High-end specificaties zien we normaal niet snel terug bij deze toestellen, maar de Moto G100 brengt hier verandering in.

Deze nieuwe smartphone is niet zo nieuw als dat je misschien denkt. In China is hetzelfde toestel namelijk op de markt gekomen onder de naam Motorola Edge S. De term 'Edge' is wat misplaatst bij een toestel met een plat display, dus we zijn blij dat Motorola ervoor heeft gekozen om het toestel in Europa anders te noemen.

De Motorola Moto G100 is de eerste Moto G-smartphone met een Snapdragon 800-chipset onder de gelederen. Het gaat om de Snapdragon 870. Dat is een zeer krachtige chipset, maar niet krachtig als de Snapdragon 888, die we onder meer aantreffen in de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro. De Snapdragon 870 ondersteunt 5G en komt met 8GB RAM en 128GB aan intern opslaggeheugen bij de Moto G100.

De Motorola Moto G100 maakt gebruik van een 6,7 inch LCD-display met een resolutie van 1080 x 2520 met HDR10-ondersteuning en 90Hz ververssnelheid. De camera-opzet aan de achterzijde bestaat uit een primaire 64MP-camera, een 16MP-groothoeksensor (welke ook macrofoto's schiet), een 2MP-dieptesensor en een Time of Flight-sensor. Aan de voorzijde treffen we twee frontcamera's aan die elk in een apart gaatje zitten. Het gaat om een primaire 16MP-sensor en 8MP-groothoekcamera.

De accucapaciteit bedraagt 5.000mAh. Dat is al met al een flinke capaciteit, al biedt de Moto G9 Power nog altijd de overtreffende trap met 6.000mAh.

De Motorola Moto G100 komt beschikbaar in de kleur Magic Blue. Opvallend is dat de 3,5mm ingang behouden blijft bij de Moto G100, iets waar lang niet alle smartphones met een high-end chipset nog over beschikken. Verder zit er een vingerafdrukscanner aan de rechterrand en is Power Touch aanwezig (wat we kennen van de Moto G 5G Plus), waarmee je met een dubbele klik op de powerknop gelinkte snelkoppelingen kunt activeren.

Klaar voor alles

De Motorola Moto G100 is op zichzelf al een aantrekkelijk pakket, maar de echte magie zit hem in het nieuwe Ready For-platform. Dit platform verbindt de smartphone met een tv of monitor die je wilt gebruiken voor werk, gamen, videoconferenties en alles wat je verder zelf nog kunt bedenken. Het dock kent tevens een ingebouwd koelsysteem om te voorkomen dat de Moto G100 te warm wordt als je het toestel op z'n staart trapt.

De Motorola Moto G100 krijgt een prijskaartje mee van 499 euro. Met die adviesprijs zit hij meer in de regio waar de Motorola Edge te vinden is. Medio mei moet de G100 in de winkels liggen. Een prijs voor het Ready For-dock is momenteel nog onbekend.

Door de hoogwaardige specificaties en is de Motorola Moto G100 zonder meer de duurste Moto G-smartphone die ooit is verschenen. Gezien de zeer krachtige specificaties kunnen we het dan ook niet echt rekenen tot de Moto G-telefoons van weleer. Of de G100 ondanks alles wel een zeer interessante smartphone is voor de prijs, laten we je zo snel mogelijk weten aan de hand van een review.