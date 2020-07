De Motorola Moto g 5G Plus is een van de beste én betaalbare 5G-smartphones van het moment. Een 90Hz-display voor dit geld is erg indrukwekkend en de prestaties van de camera's zijn over het algemeen erg degelijk te noemen. Het grootste minpunt van de smartphone is zijn formaat, dat voor sommigen nu eenmaal te groot en lomp gaat zijn.

Review in twee minuten

De Motorola Moto g 5G Plus doet enorm veel goed voor zijn prijs van 349 euro, dat valt niet te ontkennen. De meest opvallende pluspunten zijn natuurlijk de 5G-connectiviteit, het grote 90Hz-display en de grote batterij die je twee dagen van stroom kan voorzien.

Het formaat van de smartphone kan voor sommigen wel een probleem zijn, aangezien het 6,7-inch display verwerkt zit in een behuizing met redelijk dikke schermranden. Hoe je hem ook draait of keert, de Motorola Moto g 5G Plus is een grote en zware smartphone.

Een van de punten waar bespaard is, is duidelijk ook de behuizing. Die is namelijk volledig gemaakt uit plastic. Voor extra stevigheid zit er gelukkig wel een transparante cover in de doos.

De Motorola Moto g 5G Plus is daarnaast uitgerust met zes camera's in totaal. Aan de achterkant is vooral de 48MP-hoofdcamera van goede kwaliteit, al zal je merken dat de nachtmodus nog steeds ver achterloopt op sommige concurrenten. De overige camera's achteraan schieten acceptabele plaatjes bij daglicht, maar verwacht geen wonderen.

Vooraan zien we de unieke dubbele punch-hole selfiecamera's. Het design met twee losstaande punch-holes kon ons echter niet bekoren, aangezien het leek alsof we voortdurend werden aangestaard door twee oogjes. De toevoeging van de groothoekcamera vooraan lijkt op het eerste gezicht nuttig, maar in de praktijk zal je merken dat selfies met deze camera de nodige details missen en dat de resultaten bij weinig licht vaak onbruikbaar zijn.

Wie op zoek is naar een goedkope 5G-smartphone met een ruim 90Hz-display en een krachtige batterij, zal op dit moment weinig betere opties vinden dan de Motorola Moto g 5G Plus.

Motorola Moto g 5G Plus prijs en lanceringsdatum

Motorola Moto g 5G Plus prijs: begint bij 349 euro

begint bij 349 euro Motorola Moto g 5G Plus lanceringsdatum: 7 juli 2020

7 juli 2020 Motorola Moto g 5G Plus verkoopdatum: in de loop van augustus 2020

Motorola Moto g 5G Plus specs Gewicht: 207g

Afmetingen: 168 x 74 x 9 mm

Schermgrootte: 6,7 inch

Resolutie: FHD+ (2520x1080)

Refresh rate: 90Hz

Pixeldichtheid: 409ppi

Chipset: Snapdragon 765

RAM: 4GB / 6GB

Opslag: 64GB / 128GB

Camera’s achteraan: 48MP + 8MP + 2MP + 5MP

Frontcamera’s: 16MP + 8MP

Batterij: 5.000mAh

De prijs van de Motorola Moto g 5G Plus begint bij 349 euro voor de versie met 4GB RAM en 64GB interne opslag. Er is daarnaast nog de versie met 6GB RAM en 128GB interne opslag, waarvoor je dan 399 euro moet neertellen.

In de Benelux is de Motorola Moto g 5G Plus uitsluitend beschikbaar in de kleur Surfing Blue. Er wordt verwacht dat de smartphone in de loop van augustus 2020 in de winkelrekken zal liggen.

De grootste concurrent is hier overduidelijk de zonet gelanceerde OnePlus Nord. Die heeft een basisprijs van 399 euro voor de versie met 8GB RAM en 128GB opslag, waarmee hij het op papier meteen beter doet dan het aanbod van Motorola.

(Image credit: Future)

Design en display

6,7-inch display, 21:9 verhouding, 90Hz refresh rate

Plastic behuizing met cover in de doos

Vingerafdrukscanner in vergrendelknop

Het eerste dat ons opviel, is dat de Motorola Moto g 5G Plus een erg grote smartphone is. Hij heeft een display van 6,7 inch met een 21:9 beeldverhouding én 90Hz refresh rate. Vooral dat laatste is erg indrukwekkend op dit prijspunt. De schermranden (vooral de onderste) zijn hier wel redelijk dik, waardoor het geheel erg groot is.

Als je je smartphone graag met één hand vasthoudt, dan is dit alvast niet de smartphone voor jou. De behuizing is daarnaast volledig gemaakt van plastic, waardoor de Motorola Moto g 5G Plus redelijk goedkoop kan aanvoelen. Er zit wel een transparante cover in de doos voor extra stevigheid.

(Image credit: Future)

Linksboven in het display zien we deze keer niet één, maar twee punch-hole selfiecamera’s. Motorola heeft hier gekozen voor twee losstaande punch-holes in plaats van een pilvormige punch-hole zoals bij de OnePlus Nord. Persoonlijk waren we geen fan van dit ontwerp, aangezien de twee gaatjes soms leken op ogen die ons aanstaarden. Achteraan zien we nog een vierkant camera-eiland linksboven met vier camera’s en daarnaast een langwerpige flitser.

We zien hier enkele nieuwe knopjes opduiken aan de zijkanten: de Google Assistant-knop aan de linkerkant en vergrendelknop met geïntegreerde vingerafdrukscanner aan de rechterkant. De vingerafdrukscanner werkte alvast erg nauwkeurig en bevat daarnaast nog enkele extra trucjes, waarover zo meteen meer. De Google Assistant-knop kan je jammer genoeg niet opnieuw instellen om bijvoorbeeld een specifieke app te openen.

Camera's

6 camera’s in totaal

4 camera’s achteraan: 48MP + 2MP dieptesensor + 5MP macrocamera + 8MP groothoekcamera

Groothoekcamera vooraan is niet fantastisch

Vervolgens zien we maar liefst zes verschillende camera’s op de Motorola Moto g 5G Plus. Achteraan krijgen we een 48MP-hoofdcamera, 8MP-groothoekcamera, 5MP-macrocamera en 2MP-dieptesensor. Vooraan krijgen we dan weer een 16MP-selfiecamera en 8MP-groothoekcamera. Dit zijn allemaal camera’s die Motorola al eerder heeft gebruikt, behalve de 8MP-groothoekcamera aan de voorkant. Motorola gaf wel aan dat het zijn camerasoftware een update heeft gegeven voor betere automatische nabewerking van foto’s.

(Image credit: Future)

De 48MP-hoofdcamera kan zoals gewoonlijk maximaal foto’s in 12MP nemen, maar kan wel 4K-video opnemen. Over het algemeen zijn de foto’s erg detailrijk bij daglicht en zorgt de automatische HDR ervoor dat de kleuren levendig zijn. Bij foto’s met de 8MP-groothoekcamera merkten we daarentegen duidelijk verschillen op en werden details al snel vager en kleuren minder levendig. Hetzelfde zagen we gebeuren bij de groothoekcamera vooraan. Tegenover de gewone selfiecamera zien alle foto’s (vooral de foto’s zonder daglicht) er waziger uit en vallen en verdwijnen er details. Er passen inderdaad meer mensen op je selfie, maar de kwaliteit is beduidend lager.

Hoewel de macrocamera nog steeds niet onze favoriete toevoeging is, heeft de Motorola Moto g 5G Plus een van de betere exemplaren die verrassend goede plaatjes kan schieten bij daglicht. Tot slot zien we gemengde resultaten bij de nachtmodus. Bij zonsondergang waren de resultaten erg goed, maar als de enige lichtbron bestond uit een paar straatlampen, dan zagen we dat de randen van voorwerpen snel vervaagd werden en dat er de nodige hoeveelheid ruis aanwezig was.

Cameravoorbeelden

Afbeelding 1 van 14 Hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 14 Groothoekcamera (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 14 Groothoekcamera (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 14 Hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 14 Hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 14 Groothoekcamera (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 14 Hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 14 Hoofdcamera zonder nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 14 Hoofdcamera met nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 14 Hoofdcamera met nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 11 van 14 Hoofdcamera met nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 12 van 14 Hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 13 van 14 Groothoekcamera (Image credit: Future) Afbeelding 14 van 14 Hoofdcamera (Image credit: Future)

Prestaties en batterijduur

Snapdragon 765 met 4GB/64GB of 6GB/128GB

5.000mAh-batterij met 20W-snelladen

Kan tot twee dagen meegaan

Als we een kijkje onder de motorkap nemen, dan zien we de Snapdragon 765 chipset met 4GB RAM en 64GB opslag (349 euro en de configuratie die wij hadden) ofwel met 6GB RAM en 128GB opslag (399 euro). 64GB opslag is wat aan de lage kant (je hebt ongeveer 50GB over om zelf te gebruiken), maar je kan het geheugen uitbreiden met een microSD-kaart. Het geheel wordt van stroom voorzien door een grote 5.000mAh-batterij die 20W-snelladen ondersteunt.

Zelfs met de goedkoopste configuratie met 4GB RAM merkten we zelden haperingen en vertragingen op. Scrollen op sociale media ging erg vlot met het 90Hz-display aan en de meeste games gaven ook geen problemen. Als je echter zwaardere games wil spelen zoals Fortnite, dan zal je merken dat de hoogste instellingen misschien niet het beste idee zijn, aangezien er dan soms wel haperingen zijn. Bij dagelijks gebruik verloopt alles dus wel zoals erg vlot.

(Image credit: Future)

Ook met het 90Hz-display aan kan je bij licht tot gemiddeld gebruik twee dagen rondkomen met de Motorola Moto g 5G Plus door zijn grote batterij. Motorola heeft ook zijn laadsnelheid verhoogt tot maximaal 20W (draadloos laden is niet mogelijk). Tijdens het snelladen wordt de smartphone wel erg heet en aangezien de batterij zodanig groot is, mag je toch rekenen op ruim anderhalf tot twee uur om hem weer volledig op te laden.

Op vlak van software krijgen we de gebruikelijke schone versie van Android 10 te zien met enkele extraatjes. In de aan/uitknop zit namelijk een functie verwerkt die een snelmenu kan openen waar je zes apps naar keuze kan plaatsen zodat je ze meteen kan openen, wat je ook aan het doen bent. Je opent dit menu door twee keer te tikken op de aan/uitknop (je drukt hem dus niet in) en ook dit werkte altijd goed en snel. Het gebeurde wel soms dat het snelmenu geopend werd als we de Motorola Moto g 5G Plus “gewoon” in onze handen hielden. Feilloos is het dus niet.

Moet ik de Motorola Moto g 5G Plus kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

batterijduur een topprioriteit is Smartphones met 90Hz-display hebben vaak een lagere batterijduur, maar de Motorola Moto g 5G Plus slaagt erin om nog steeds twee dagen mee te gaan met dit hogere refresh rate.

je vaak films en series kijkt op je smartphone Het 6,7-inch display met HDR-ondersteuning en 21:9 verhouding is ideaal voor mensen die vaak films en series op hun smartphone kijken.

je goedkope toegang tot het 5G-netwerk wil Als je wil genieten van 5G-snelheden zonder daarvoor de hoofdprijs te betalen, dan is de Motorola Moto g 5G Plus een van de goedkoopste opties die je nu kan krijgen.

Koop hem niet als...

camera's erg belangrijk voor je zijn De Motorola Moto g 5G Plus mag dan erg veel camera's hebben, maar in de praktijk merk je dat alleen de hoofdcamera echt van goede kwaliteit is. Vooral de groothoekcamera vooraan laat te wensen over.

je graag een compacte smartphone wilt De Motorola Moto g 5G Plus heeft een erg groot display dat verpakt zit in een dikke behuizing. Het geheel is hierdoor redelijk zwaar en moeilijk te gebruiken met één hand.