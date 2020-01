Microsoft brengt belangrijke Windows 10 beveiligingsupdate uit, die niet werkt

Een ernstige beveiligingsfout is onlangs ontdekt in Windows 10 en hoewel Microsoft snel met een oplossing kwam om het te repareren, lijkt het er nu op dat sommige gebruikers het niet kunnen installeren.

Veel gebruikers klagen op Reddit (en Microsoft's community forum) dat de update KB4528760, die eigenlijk de PC met de Windows update van 10 mei 2019 zou moeten repareren en de Windows update van 10 november 2019 die zijn geïnstalleerd, niet kan worden geïnstalleerd. En in plaats daarvan krijgen ze error berichten te zien.

Hoewel het aantal gebruikers dat het probleem aankaart nog vrij laag is, is het nog steeds wel een reden tot zorg, omdat de ernst van de dreiging al erg genoeg is dat de US National Security Agency (NSA) een waarschuwing heeft afgegeven waarin staat dat iedereen die Windows 10, Windows Server 2016 of Windows Server 2019 draait, "sterk wordt aangemoedigd" om de patch te installeren, en ze hebben ook Microsoft ingelicht om te helpen aan een oplossing.

Als gebruikers de patch niet kunnen installeren, dan zijn ze niet goed beveiligd.

Vervelende bug

De beveiligingsbug die ontdekt werd door de NSA heeft invloed op Windows CryptoAPI (Crypt32.dll), en kan een aanvaller de gelegenheid geven om valse beveiligingscertificaten te gebruiken om malware te installeren onder het mom van geldige software. Experts waarschuwen dat de kwetsbaarheid ook misbruikt kan worden om netwerken aan te vallen.

Dus, het is nogal belangrijk om de patch te installeren die dit probleem oplost, en het is zorgelijk dat sommige mensen die blijkbaar niet kunnen doen.

Dit is het zoveelste bericht over problemen met Windows 10 updates, verstrekt door Microsoft, met voorgaande updates die nieuwe problemen brachten en bugs, en het suggereert dat er iets achter de schermen gaande is.

Hoewel eerdere problemen met Windows 10 updates vervelend waren, is dit nieuwe probleem met name zorgwekkend omdat het de beveiliging en privacy van mensen in gevaar kan brengen.

Volgens Windows Latest, die al eerder berichtte over deze problemen, kun je kun je ten minste dit probleem wel omzeilen door de update handmatig te installeren.

Om dit te doen, ga je naar de website Microsoft Update Catalog, en voer je in de zoekbalk de volgende term in: KB4528760. Vervolgens klik je op 'Download' naast de versie die geschikt is voor jouw PC.

Hopelijk kan Microsoft binnenkort ook problemen oplossen met de automatische installatie van deze belangrijke beveiligingspatch.