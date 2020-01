Je kunt nog steeds gratis upgraden naar Windows 10, zo doe je het

Terwijl Microsoft's aanbod van gratis Windows 10 upgrades officieel jaren geleden al is verlopen, is er nog steeds een manier om te upgraden naar het nieuwste besturingssysteem. Net op tijd voor Windows 7's End of Life datum op 14 januari.

Niet alleen betekent dit dat je Windows 10 kunt krijgen zonder € 185,95 ervoor te betalen, maar het is ook (een soort van) legaal, aangezien Microsoft blijkbaar van de achterdeur af weet en juist wil dat mensen er gebruik van maken, aangezien het bedrijf liever mensen ziet upgraden van Windows 7 naar Windows 10, zelfs als dat betekent dat ze geen geld ontvangen van upgrades.

Lees ook: Microsoft dringt erop aan dat je Windows 7 verwijdert vanaf januari 2020

Het nieuws is bekend geworden op Reddit door iemand die beweert dat hij een werknemer is van Microsoft. Op het forum zegt hij dat de "hele gratis upgrade voor een jaar een grote marketingtruc was", en zelfs na de originele einddatum voor de gratis upgrade, waren er gemakkelijke manieren om gratis te upgraden van Windows 7 naar Windows 10.

Volgens de werknemer, genaamd CokeRobot, zou het Microsoft weinig kunnen schelen. Terry Meyerson, die eerder Executive Vice President bij Microsoft was en hoofd van de Windows en Devices Group, "maakte zich op dat moment eerder druk om zijn upgrade statistieken dan zijn licentie opbrengst, aangezien Windows niet meer de cash cow van Microsoft is".

Nu Microsoft de ondersteuning voor Windows 7 beëindigt op 14 januari, lijkt het erop dat het bedrijf liever de financiële klap te verduren krijgt en het gemakkelijk maakt voor mensen om te upgraden naar Windows 10, dan dat ze bij Windows 7 blijven wat een potentieel beveiligingsrisico met zich mee kan brengen. Dit aangezien er geen nieuwe patches of updates uitgebracht worden voor het besturingssysteem, of erger nog dat ze worden gewisseld van Windows naar een gratis alternatief als Linux.

Echter lijkt het erop dat Microsoft dit niet publiekelijk wil maken, ook al weten ze van de achterdeur, omdat mensen die wel voor de upgrade betaald hebben wellicht gepikeerd kunnen zijn als ze dit horen.

Hou wel in je achterhoofd dat dit nieuws afkomstig is van een gebruiker van Reddit, wiens profiel niet gecontroleerd is. Al lijkt het nu ook weer niet zo vergezocht, aangezien Microsoft gemakkelijk de gratis upgrades kan stoppen als ze dat zouden willen. Maar tot dusver is dat nog niet gebeurd.

Zo kun je gratis upgraden naar Windows 10

Zoals CokeRobot al uitlegde, moet je de upgrade kiezen waar je al je bestanden en informatie bewaart. Als je kiest voor een nieuwe installatie, krijg je niet meer de mogelijkheid om gratis te upgraden naar Windows 10 en zul je een licentie moeten kopen van Windows 10.

Om gratis te upgraden, gebruik je de Windows Media Creation Tool en selecteer je de upgrade daar. Vul vervolgens je licentiesleutel van Windows 7 (of Windows 8) in, en dan draait er binnenkort een Windows 10 op je computer, gratis en voor niks.

Via MSPowerUser