Microsoft dringt erop aan dat je Windows 7 verwijdert vanaf januari 2020

Windows 7 zal in de zogenaamde "end of life" periode terechtkomen aan het begin van 2020. Microsoft wil er graag alles aan doen om mensen te laten upgraden van het oude besturingssysteem. Het bedrijf doet dit op een erg opvallende manier door een pop-up te laten verschijnen over heel het scherm. Die pop-up zal vanaf 15 januari verschijnen om te zeggen dat je Windows 7 pc niet langer ondersteuning zal krijgen.

Wanneer de ondersteuning voor Windows 7 definitief afloopt op 14 januari 2020, zal Microsoft geen updates en patches meer uitbrengen voor het besturingssysteem. Dit kan ervoor zorgen dat mensen die Windows 10 nog wel gebruiken kwetsbaar worden voor virussen, malware en andere cybergevaren.

Aftellen maar

Windows 7 is gelukkig opvallend minder in gebruik, maar in augustus werd duidelijk dat het oude besturingssysteem toch nog een marktaandeel had van 30%.

Dat cijfer is verder gezakt, maar het lijkt erop dat Microsoft nog steeds niet alle Windows 7-gebruikers heeft kunnen overtuigen om te updaten. Door hun computerschermen volledig te vullen met een pop-up over hun besturingssysteem dat niet langer ondersteund is, hoopt het bedrijf die laatste koppige gebruikers over de streep te trekken.

Hoe die aanpak in de praktijk gaat werken, durven we niet te zeggen. Wij zijn alvast geen voorstander van pop-up meldingen die heel je scherm in beslag nemen en zouden hem waarschijnlijk heel snel en gefrustreerd weg klikken. Toch is het van groot belang om mensen ervan op de hoogte te brengen dat hun besturingssysteem niet meer ondersteund wordt.

Natuurlijk wil Microsoft dat je updatet naar Windows 10, maar er zijn alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan Linux, dat verschillende opties heeft, zoals het gebruiksvriendelijke Linux Mint, die sterk lijken op Windows 7.

Via The Verge