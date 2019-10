Microsoft rolt Windows 10 update uit bij foute gebruikers

Microsoft heeft wederom een flater begaan bij een Windows 10 update. Ditmaal ging het weliswaar niet om een bug. Microsoft heeft namelijk een update naar de foute gebruikers gestuurd.

De update in kwestie heet KB4523786 die uitgerold werd samen met een optionele cumulatieve update en "de kwaliteit verbetert van toestellen geconfigureerd met Windows Autopilot".

Windows Autopilot is software die gebruikt wordt bij bedrijven en Microsoft geeft ook in de patch notes aan dat het nooit wordt aangeboden op Windows 10 Home. Er stond ook dat de update niet beschikbaar was voor apparaten met Windows 10 Pro die niet geregistreerd zijn voor Autopilot.

Hier heeft Microsoft de bal misgeslagen, aangezien update KB4523786 werd uitgerold naar apparaten met Windows 10 Home en Windows 10 Pro die niet geregistreerd waren.

Als je in je updatemenu ziet dat er een update in de wachtrij staat onder de naam "Cumulatieve update voor Autopilot in Windows 10 versie 1903: 22 oktober, 2019", dan mag je hem dus niet installeren.

Normaal zou je de update niet meer mogen zien, aangezien Microsoft het probleem intussen heeft opgelost.

Een werknemer van het Microsoft InTune support team postte onderstaande tweet ter verduidelijking:

2/2 Once we became aware of the issue, we stopped distribution of the update. If you have already installed the update, it will not affect you. If not, there is further action required. Hope this helps! #IntuneSuppTeam ^MSOctober 25, 2019