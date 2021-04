Lenovo Legion 2 Pro met ingebouwde ventilator gespot

De Lenovo Legion Phone Duel is momenteel een van de beste gaming smartphones die je kan kopen, maar daar komt mogelijk snel verandering in. De Lenovo Legion 2 Pro verschijnt namelijk binnenkort, en volgens enkele gelekte afbeeldingen wordt het een indrukwekkende opvolger.

De foto's, die door Antutu (een benchmarktestgroep) op het Chinese socialemediaplatform Weibo werden geplaatst, tonen een toestel wat vermoedelijk de Lenovo Legion 2 Pro wordt. We zien zowel de voor- als achterkant van het toestel, met achterop een zichtbare ventilator in het midden.

De meeste smartphones hebben een koelingssysteem, en veel gaming smartphones ondersteunen vaak clip-on ventilatoren. Een ingebouwde ventilator op een smartphone is echter heel ongebruikelijk, maar houdt wel in dat de smartphone iets beter gekoeld wordt dan andere.

(Image credit: Antutu / Weibo)

Zoals je kunt zien heeft de Lenovo Legion 2 Pro een ongewoon ontwerp met zijn dual-lens camera in het midden van de achterkant van de smartphone. Dat wijkt echter niet veel af van de Lenovo Legion Phone Duel.

De achterzijde is ook licht gebogen, en voorop kun je een plat scherm terugvinden zonder selfiecamera. Die camera springt er bij de Legion Phone Duel aan de zijkant uit (of bovenaan als je hem horizontaal houdt), en dat is hier niet anders.

Dat is geen nieuwe informatie, want Lenovo heeft dit zelf al onthuld in een teaser, net als de 44MP resolutie van de selfiecamera. De hoofdcamera is 64MP en de smartphone komt met een high-end Snapdragon 888-chipset (net als bij de OnePlus 9 Pro). Daar komt dan nog eens een 6,92 inch scherm met 144Hz verversingssnelheid, een 5.500mAh batterij en 90W snelladen bij.

Het ziet ernaar uit dat de Lenovo Legion 2 Pro een topklasse gaming smartphone wordt. Verdere details zullen niet lang op zich laten wachten, want de smartphone wordt op 8 april onthuld.

Via GSMArena