Xiaomi Black Shark 4 gaming smartphone is gelanceerd

Het is een drukke tijd voor gaming smartphones. Na de onthulling van de Asus ROG Phone 5 en Nubia Red Magic 6, heeft Xiaomi nu ook de Black Shark 4 uit de doeken gedaan.

De Black Shark 4 werd getoond naast de Black Shark 4 Pro. Het is een van de meest intrigerende smartphones die we in tijden hebben gezien. Het heeft namelijk korte metten gemaakt met een hoop gewoontes in gaming smartphones. Dit zijn de specificaties van de Black Shark 4 en 4 Pro:

De nieuwe Black Shark

(Image credit: Xiaomi)

Zowel de Black Shark 4 als de 4 Pro hebben een 6,67 inch scherm met FHD+ resolutie, een verversingssnelheid van 144Hz en een touch input rate van 720Hz. Dat laatste is vooral interessant als je een toestel wil gebruiken als gaming smartphone. Het getal zegt hoe vaak jouw aanraking wordt geregistreerd door het scherm. Dat is belangrijk bij games waar je snel moet reageren. We hebben nog niet eerder een touch input rate van 720Hz gezien, dat is dan ook enorm snel.

Het scherm heeft een punch-hole selfiecamera. Hoewel veel smartphones vandaag de dag over een dergelijke frontcamera beschikken, is deze manier niet gebruikelijk in gaming smartphones.

De Black Shark 4 Pro heeft een hoogwaardige Snapdragon 888-chipset. De niet-Pro-variant gebruikt een Snapdragon 870, wat een kleine downgrade is. Normaal gesproken gebruiken gaming smartphones de beste processors die beschikbaar zijn. Het lijkt erop dat Xiaomi de kosten wil drukken door de standaard Black Shark 4 met een iets mindere chipset uit te rusten.

Beide toestellen beschikken over 120W snelladen en een 4.500 mAh batterij. Volgens de fabrikant moet de telefoon volledig opgeladen zijn in minder dan 15 minuten. Beide telefoons hebben daarnaast een 3,5 mm koptelefoonaansluiting.

The various Black Shark 4 configurations. (Image credit: Xiaomi)

De toestellen hebben elk drie camera's aan de achterzijde. De Pro beschikt over een 64MP hoofdsensor, de niet-Pro over een van 48MP. De andere twee camera's hebben een 8MP en 5MP sensor, al is het niet duidelijk om wat voor soort lenzen het gaat.

Is de Black Shark 4 met een iets mindere chipset toch nog geweldig voor gaming? Een groot pluspunt zijn de fysieke triggers, die in de behuizing van de telefoon zitten. Deze kunnen uitgeklapt worden als je wil gamen, waardoor je fysieke knoppen krijgt. Dit is een handig, omdat je geen externe gamepad hoeft aan te sluiten.

Naast de chipset lijkt het grootste verschil tussen de Black Shark 4 en 4 Pro het design te zijn. Het Pro-model heeft een groot X-patroon op de achterkant, met LED-verlichting. De niet-Pro lijkt een effen achterkant te hebben.

De prijs van de Black Shark 4 is nog niet bekend. We weten ook nog niet of het in gebieden buiten China zal verschijnen. We houden je op de hoogte als we meer weten.