iPhone 9 lancering vindt zeer waarschijnlijk deze week plaats

A cheaper alternative to the iPhone 11 (above) could be about to launch

We hebben al de nodige geruchten met je gedeeld over een iPhone 9 lancering. Vrijwel alle berichten bleken achteraf niet te kloppen. De redenen daarvoor lopen waarschijnlijk uiteen; als we niet in deze huidige pandemie zouden zitten, was de iPhone 9 mogelijk al een tijdje onder ons.

Bekende (en betrouwbare) leaker Jon Prosser houdt vast aan de datum van 15 april als lanceerdatum. Verder meldt hij dat Apple misschien zelfs 14 april gaat aanhouden als mogelijke datum, om zo de OnePlus 8 lancering onder te laten sneeuwen.

Hoe dan ook zou de iPhone 9 (of iPhone SE 2020) moeten verschepen op 22 april, zo laat de bron weten.

Okay, bois!We’re going into calendar week 16! The week I reported for the iPhone SE to launch!Most likely date being- Wednesday, April 15thBut! The possible wild card, to throw off OnePlus- Tuesday, April 14thHappy iPhone week!*unless I’m wrong, too 🙃 pic.twitter.com/7jOo1HFYtiApril 12, 2020

Bevestiging van eerder gerucht

Hoewel dit slechts een gerucht is voor nu, is het er wel een die al eerder met ons werd gedeeld door een andere bron; het budgetmodel van Apple zou midden april verschijnen, en veel meer 'midden' dan 15 april kan het niet worden.

De enige reden waarom we nog een beetje sceptisch zijn, is het feit dat de leaks niet heel erg op stoom lijken te komen, en dat is bij tal van andere producten die bijna onthuld worden wel het geval. De huidige pandemie kan er tevens voor gezorgd hebben dat de lancering vooruit is geschoven.

Mocht de iPhone 9 echt uit de doeken worden gedaan een dezer dagen, dan zitten wij er natuurlijk bovenop. Bij wijze van spreken dan. Houd ons in de gaten!