iPhone 15 Pro zou Ultra kunnen heten en meer upgrades krijgen

Nu de lancering van de iPhone 14 achter de rug is, moeten we wachten tot 2023 voor we een nieuwe smartphone van Apple gaan zien. Dat zal waarschijnlijk de iPhone 15 zijn. Een betrouwbare bron heeft alvast voorspeld dat de iPhone 15 Pro Max een aantal belangrijke upgrades zal krijgen om zich verder te onderscheiden van de standaard iPhone 15.

Dit is afkomstig van de Apple-analist Ming-Chi Kuo (opens in new tab), die zegt dat "Apple een groter onderscheid zal creëren tussen de iPhone 15 Pro's en de standaard iPhone 15". Hiermee wil het klanten aanmoedigen om de Pro-versies te bestellen in plaats van de standaardversies.

Kuo voegt hier nog aan toe dat zelfs het verschil tussen de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max groter zal zijn dan we gewend zijn. Ook dit moet leiden tot een betere verkoop van de iPhone 15 Pro Max

De Ultra iPhone

Wat die verschillen zullen zijn, is nog niet bekend. Dit voor ons niet als een enorme verrassing, want er zijn al geruchten geweest dat de iPhone 15 het voorbeeld van de iPhone 14 zal volgen. Dat kan betekenen dat de de Pro-modellen gloednieuwe chipsets krijgen, terwijl de standaardmodellen de chipsets van een jaar geleden krijgen.

De iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max van dit jaar hebben op die manier de A16 Bionic, terwijl de iPhone 14 en de iPhone 14 Plus het moeten doen met de A15 Bionic uit de iPhone 13.

Mogelijk zien we volgend jaar een nieuwe naamgeving. Bloomberg's Mark Gurman (opens in new tab), een andere betrouwbare bron van informatie over Apple, zegt dat de iPhone 15 Pro Max voortaan de iPhone 15 Ultra zal heten. Dit moet ook bijdragen aan het grotere onderscheid met de rest van de iPhones.

Analyse: Zolang er maar meer iPhones verkocht worden

De tijd dat Apple elk jaar één iPhone uitbracht, is ver vervolgen. We zijn gewend om meerdere smartphones te zien, terwijl de oudere versies te koop blijven als meer betaalbare opties. Dan is er ook nog de iPhone SE, die in 2022 opnieuw een update kreeg.

Meer keuze betekent dat meer mensen hun iPhone upgraden of overstappen van Android. Met dat in het achterhoofd is het logisch dat Apple zijn smartphones meer van elkaar wil laten verschillen.

Dit jaar is het begin van een nieuwe strategie voor de iPhone. De Pro-modellen kregen voor het eerste een betere processor en geheel nieuwe feature in de vorm van het Dynamic Island.

Consumenten zullen niet veel klagen over de grotere keuze aan iPhones in verschillende prijsklassen, maar de zoektocht naar de juiste iPhone wordt zo wel moeilijker. Er zijn nu verschillen op vlak van camera, display, snelheid, design en nog veel meer.

Apple gebruikt dezelfde strategie tot slot al voor zijn smartwatches en brengt natuurlijk al enkele jaren meerdere iPad-modellen uit. We zullen ons best doen om alles tot in detail voor je uit te leggen, en we kunnen de komende maanden nog veel meer lekken en geruchten rond de iPhone 15 verwachten.