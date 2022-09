De grootste en duurste Apple Watch heeft een aantal interessante nieuwe functies, maar je moet hem niet zien als een Garmin-rivaal. Dit is een smartwatch voor gebruikers die de Apple Watch te klein of 'zwakjes' vinden. De Watch Ultra is een krachtpatser, maar het voelt alsof er een paar functies ontbreken die echt een groot verschil kunnen maken.

Voor veel Garmin-gebruikers die wat meer 'smart' in hun smartwatch willen, is dit de Apple Watch waar velen op zullen hebben gewacht. Groter, duurzamer en robuuster dan welk ander horloge van Apple dan ook. Deze Apple Watch Ultra is ontworpen voor actieve gebruikers die iets meer willen dan de Apple Watch 8.

De prijs is daardoor veel hoger, maar als je alle voordelen wilt van een smartwatch die echt kan communiceren met je iPhone, maar je ook helpt om je fitnessdoelen te bereiken, dan zou dit wel eens het horloge voor jou kunnen zijn.

Maar er is een reden waarom merken als Garmin de 'premium' smartwatch markt domineren met veel geavanceerdere fitness- en gezondheidsfuncties. Kan Apple die achterstand echt inhalen en hoe voelt het om dit ding te dragen?

Apple Watch Ultra prijs en releasedatum

(Image credit: TechRadar)

Hoe je het ook went of keert, dit is geen goedkope smartwatch. Maar als je een apparaat wilt hebben dat jouw fitnesswereld een grote boost gaat geven, dan is dat toch wel wat geld waard.

Hoeveel? Nou, voor de Apple Watch Ultra betaal je in Nederland en België 999 euro voor de 49mm versie. Goedkoop is het niet, maar er waren geruchten dat deze versie een stuk duurder zou zijn. Gelukkig blijft Apple hier onder de kaap van 1000 euro, in tegenstelling tot bij de iPhone 14.

Als de adviesprijs je niet heeft afgeschrikt, dan hebben we goed nieuws voor je. Je kan de Apple Watch Ultra vandaag al bestellen en op 23 september ligt hij in de winkel.

Apple Watch Ultra design

(Image credit: TechRadar)

Het eerste wat je zou denken als je de Apple Watch Ultra oppakt, is dat hij een beetje aan de grote kant is vergeleken met de afgeronde lijnen van de Watch 8. We hadden verwacht dat het een lelijk apparaat zou zijn, maar door de manier waarop het metaal zich om de buitenkant van het apparaat vormt, is zelfs de grote bobbel aan de rechterkant niet zo onooglijk.

De uitstulping aan de rechterkant betekent wel dat je de Watch Ultra wel echt wilt hebben, aangezien je er zo'n 500 euro meer voor uitgeeft dan voor de nieuwe Watch 8.

(Image credit: TechRadar)

Aan de linkerkant van de Ultra bevindt zich een programmeerbare knop toegevoegd, de zogenaamde Actieknop, die je kan instellen om specifieke apps te openen als je erop drukt. Dit vergemakkelijkt het proces om naar de Workouts-app te gaan, of om de stopwatch of zaklamp te openen.

Er zijn helaas nog niet heel veel functies beschikbaar voor de Actieknop, maar we zien alsnog veel nut in deze knop. Zo kan je de knop natuurlijk ook gebruiken om hardloop intervallen te starten en stoppen.

(Image credit: TechRadar)

Deze knoppen, zoals de ‘Digital Crown’ (het tandwieltje aan de zijkant) en de Actieknop, voelen erg soepel en tactiel aan als je ze indrukt. Zo kan je onderweg snel activiteiten starten en stoppen zonder dat je iets dubbel moet indrukken (zoals bij de normale Apple Watch).

De Apple Watch Ultra valt zeker groter uit dan de meeste andere smartwatches: het 49mm-model heeft een enorm 2 inch scherm, hoewel het niet zo groot zal aanvoelen als je een fan bent van de grotere hardloophorloges, zoals de Garmin Fenix-serie).

(Image credit: TechRadar)

Als je de kleinere Apple Watch gewend bent, dan weten we zeker dat je het verschil zal voelen. Maar dankzij dat gewicht is het ook een stuk makkelijker om het hoge prijskaartje te verantwoorden.

Aan de achterkant van de Apple Watch Ultra zit een hartslagmeter zodat je onderweg tijdens het hardlopen, fietsen en zwemmen nauwkeurig je hartslag in de gaten kan houden.

Apple heeft een hele reeks nieuwe bandjes ontworpen die je bij de Watch Ultra kunt kopen, allemaal met een actieve focus. Het trail-bandje is licht van gewicht en eenvoudig om je pols te bevestigen, het Alpine-bandje heeft een titanium G-haaksluiting (dat we ongelooflijk moeilijk op de juiste maat konden krijgen) en het ocean-bandje is ongelooflijk sterk zodat het horloge zelfs bij intensieve watersporten op zijn plek blijft.

Alpine, Trail en Ocean bandjes (Image credit: TechRadar)

De Ultra heeft drie ingebouwde microfoons die het stemgeluid opvangen in luidruchtige situaties, of moeilijke weersomstandigheden, om je verstaanbaar te houden. De luidsprekers zijn ook verbeterd zodat je een gesprek kunt voeren in een orkaan hoewel we dat niet aanraden. De speakers kunnen ook werken als een harde sirene en we moesten ons inhouden om die functie niet in een overvolle perskamer aan te zetten.

(Image credit: TechRadar)

We hadden echt verwacht dat de Watch Ultra een groot, lomp en lelijk ontwerp zou zijn, en hoewel het een zwaar horloge is, valt het nog best mee. De grote Digital Crown, de verbeterde knoppen en het dynamische scherm zijn allemaal prettig in gebruik. We denken dat deze features ideaal zijn met handschoenen aan of natte vingers.

Apple Watch Ultra display

(Image credit: TechRadar)

Net als de Apple Watch 8 maakt de Watch Ultra gebruik van een OLED-scherm met hetzelfde lage refresh rate. Dat betekent dat het scherm altijd aan kan staan zonder de batterij zwaar te belasten.

Het scherm heeft nu ook een verbeterde piekhelderheid van 2000 nits, zodat je kunt zien wat je doet in fel zonlicht en als je snel naar je pols moet kijken om te kijken hoeveel intervallen je nog moet doen voordat je op de bank kan ploffen. Het scherm is ook gemaakt van saffier en de randen staan iets hoger waardoor het moeilijker is om krassen op het scherm te maken. Allemaal zaken waardoor de Watch Ultra duurder is, maar wel robuuster.

Apple Watch Ultra vs Watch 7 (Image credit: TechRadar)

Het display van de Watch Ultra is het helderste van alle Apple Watches. Dit scherpe display betekent dat het gemakkelijker is om onderweg instructies te volgen of data te lezen zonder dat je te dichtbij hoeft te kijken.

Fitness

(Image credit: TechRadar)

De Watch Ultra is ontworpen voor de actieve gebruiker en om hen te helpen heeft Apple een paar nieuwe slimme functies toegevoegd.

Uiteraard hebben we in onze beperkte tijd met de nieuwe Watch Ultra niet de kans gekregen om een snelle 10k af te leggen, dus deze zijn momenteel theoretisch, maar er zijn een aantal verbeteringen ten opzichte van de standaard Apple Watch die de fitnessfans zullen aanspreken.

De grootste verbetering is gericht op duiken, dankzij de automatische duikdetectie waarmee je onmiddellijk je diepte kan aflezen. We hebben geen actieve duikers in de redactie, maar de nieuwe dieptemeter is gecertificeerd volgens EN 13319, wat betekent dat het een legitieme meter is. De Watch Ultra heeft ook WR100-certificering, dus je hoeft niet te vrezen voor je horloge als je in het water terecht komt.



Later dit jaar komt Apple ook nog met de Oceanic+ app waarmee je allerlei data kan bekijken met betrekking tot duiken, maar meer daarover kan je lezen op de officiële site van Apple (opens in new tab).

(Image credit: TechRadar)

Wat merkwaardig is aan de Watch Ultra is dat hij niet zo goed is voor hardlopers. Het is geweldig om de nieuwe statistieken te hebben in de vorm van stamina, intervaltraining, hartslagzones... maar deze kwamen allemaal met watchOS 9 dus zijn beschikbaar op een aantal Apple Watch-modellen.

De Watch Ultra heeft toegang tot de meeste GPS-banden van alle Apple Watches, met een nieuwe frequentie (L5) om het gemakkelijker te maken om een gps-lock te krijgen in grote steden met veel hoogbouw.

Er is ook BackTrack, een functie waarvan we zeiden dat ze die moesten overnemen van Garmin , waarmee je eigen wegmarkeringen kan instellen en dan het kompas kan gebruiken om je stappen terug te volgen. Het systeem oogt echter erg onhandig, en we kunnen maar niet begrijpen waarom Apple (die zijn eigen Kaarten-app heeft) geen offline kaart heeft toegevoegd aan de Ultra.



Als het op fitness aankomt, lijkt de Watch Ultra meer gericht op robuustheid dan op het bijhouden van diverse sporten.

Apple Watch Ultra batterij

(Image credit: TechRadar)

De batterij van de Watch Ultra gaat eindelijk, na acht jaar, langer mee dan 18 uur (volgens Apple) en hij zou 36 uur lang moeten werken voordat hij aan een oplaadbeurt toe is.

Die extra capaciteit is deels te danken aan de nieuwe S8-chip in het toestel, maar vooral aan de extra dikte van het toestel, dat er om de pols beslist dikker uitziet en aanvoelt.

Wat betreft de snelheid waarmee je de Watch Ultra kunt opladen, is er niet veel verschil met de Watch 8, die dezelfde snellader gebruikt als de Watch 7 van vorig jaar.

Dat verpest dan weer je slaapregistratie. Je kunt het beste een oplader bij een laptop of bank zetten, zodat je de Watch Ultra tussendoor kunt opladen.

Natuurlijk kun je dit horloge een nacht of twee in bed dragen, vooral als de nieuwe 60-uur modus later in het jaar wordt ingevoerd (die minder data van GPS en hartslag etc. zal opnemen), maar dat is nog steeds niet genoeg om consistent je slaap bij te houden, en veel mensen zullen moeite hebben om een horloge van deze grootte in bed te dragen.

Vroeg oordeel

(Image credit: TechRadar)

De Apple Watch Ultra is iets waar we al sinds dag één om vragen: een echte fitnesstracker van Apple, en dat hebben we dan ook gekregen.

Het algemene gevoel is echter, net als bij de Samsung Galaxy Watch 5 Pro, dat het product niet goed genoeg is om te kunnen concurreren met de immense kracht van de gespecialiseerde hardloophorloges.

Maar dat voelt niet echt als de markt waarop Apple zich richt. De techgigant heeft geen Garmin-rivaal nodig, omdat de hardcore lopers nog steeds de voorkeur zullen geven aan premium apparatuur.

De Watch Ultra is ontworpen om de aantrekkingskracht van Apple's horloges uit te breiden naar meer gebruikers, diegenen die serieuzer met hun fitness bezig zijn maar nog net niet om 4:30 opstaan om precies 14 x 400m intervallen te doen in één specifieke hartslagzone.

Als je echter een horloge wilt dat in onherbergzame omstandigheden toch bereikbaar blijft, dat je gezondheid in de gaten houdt of waarmee je snel de hulpdiensten kunt bellen, dan is dat waar het uitblinkt. De Apple Watch Ultra is de smartwatch voor gebruikers die een krachtig horloge willen hebben dat tegelijkertijd aanvoelt als een kleine iPhone.