De Apple iPhone 14 is een vlaggenschip dat vasthoudt aan een verouderd, versleten ontwerp. We krijgen kleine upgrades, waaronder een betere TrueDepth-selfiecamera, crashdetectie en satellietcommunicatie.

Apple's iPhone 14 is over het algemeen een veilige update die gebruikers van de iPhone 13 weinig nieuws biedt. Aan dit tempo zal Apple de concurrentie niet voor kunnen blijven.

Voor het eerst sinds lange tijd hebben we nu twee verschillende iPhone-niveaus. We krijgen enerzijds twee "standaard" modellen, deze iPhone 14 en de iPhone 14 Plus, en anderzijds twee "premium" modellen, de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

Vorig jaar kreeg de hele lijn iPhones dezelfde A15 Bionic-chip. Dit jaar krijgen de Apple iPhone 14 en 14 Plus dezelfde A15 Bionic, terwijl de iPhone 14 Pro en Pro Max de nieuwe A16 Bionic krijgen. De iPhone 13 mini krijgt geen opvolger, hoewel Apple het origineel nog wel blijft aanbieden.

(Image credit: Future)

iPhone 14 prijs en beschikbaarheid

Apple heeft de prijs van iPhone 14 niet gewijzigd tegenover de iPhone 13, wat logisch is gezien de weinige updates... Dat is althans zo voor de VS. In Europa beginnen de prijzen van de iPhone 14 bij 1019 euro, een stijging van meer dan 100 euro.

De volledige prijzen zien er als volgt uit:

1019 euro voor 128GB opslag

1149 euro voor 256GB opslag

1409 euro voor 512GB opslag

Je kan vanaf deze vrijdag een pre-order plaatsen. De iPhone 14 gaat officieel in de verkoop op vrijdag 16 september.

Kleurenopties zijn tot slot Blauw, Paars, Middernacht, Sterrenlicht en PRODUCT(RED).

(Image credit: Future)

Design en scherm

(Image credit: Future)

Apple houdt al jaren vast aan een design dat werkt en voert vaak slechts kleine aanpassingen door. Normaal zou het geen ramp zijn dat de iPhone 14 lijkt op de iPhone 13, maar dit jaar is dat anders. De iPhone 14 Pro (Max) heeft namelijk een pilvormige cut-out (het Dynamic Island) in plaats van de bekende notch, die nog wel aanwezig is op de standaard iPhone 14.

Ook de Lightning-aansluiting is nog steeds van de partij. Hoewel de Europese Unie heeft opgelegd dat alle gadgets tegen 2024 moeten overstappen op USB-C, was dat voor Apple geen motivatie om dit jaar al USB-C te introduceren. Dit wordt wellicht een dingetje voor de iPhone 15 (of 16). Helaas krijgen we wederom geen oplader in de doos en alleen de USB-C naar Lightning oplaadkabel.

Omdat zodanig veel hetzelfde is gebleven, is de nieuwe kleur een van de interessantere elementen. Apple was duidelijk geïnspireerd door het Bora Paars van de Samsung Galaxy Z Flip 4 en een gelijkaardige paarse tint toegevoegd aan het kleurenpalet van de iPhone 14.

Apple heeft het Super Retina XDR-display van de iPhone 13 zo goed als intact gelaten op de iPhone 14. Het heeft nog steeds een resolutie van 2532 x 1170 pixels en de notch voor de (verbeterde) selfiecamera die Face ID mogelijk maakt.

Camera en batterij

We krijgen in totaal drie camera's op Apple's iPhone 14: het bekende trio van een 12MP hoofdcamera, 12MP ultrawide en 12MP-selfiecamera.

Apple zei wel dat het de hoofdcamera heeft geüpgraded met een groter ƒ/1,5 diafragma en grotere 1,9 µm pixels voor betere prestaties bij weinig licht. De 12MP groothoek lijkt ongewijzigd. De TrueDepth-camera aan de voorzijde ondersteunt nu ook autofocus.

Er zijn ook enkele nieuwe cameramodi. De Cinematic-modus kan nu video's maken in 4K bij 30 of 24 fps. Er is ook een gloednieuwe actiemodus, een soort elektronische gimbalstabilisatie, die video's met veel geschud optimaliseert tot een stabiel eindresultaat. Aangezien dit stabilisatie gebeurt door delen van de video bij te snijden, vragen we ons vooral af hoeveel van het beeld je overhoudt.

In de demoruimte hadden we weinig tijd om deze features uitgebreid te testen, dus kom zeker terug voor onze uitgebreide review. We zijn benieuwd of Apple al deze beloftes waar kan maken.

Apple heeft het nooit over de grootte van de batterij, maar geeft wel een indicatie van de batterijduur. De iPhone 14 zou opnieuw minstens 15 uur moeten meegaan op één lading, aangezien hij "de beste batterijduur" heeft. In de praktijk doet hij het dus minstens even goed als of net iets beter dan de iPhone 13. De eigenlijke batterijcapaciteit zullen we pas zeker weten wanneer gebruikers de iPhone 14 openmaken en de batterij eruit halen.

De telefoon ondersteunt nog steeds draadloos opladen via MagSafe, maar snelladen is wederom niet aanwezig. Zoals verwacht, geldt dat ook voor het oplaadblok. Je krijgt in de doos alleen een USB-C naar Lightning kabeltje.

Prestaties en software

Een nieuwe generatie iPhones betekent een nieuwe generatie chips uit de fabrieken van Apple. Dit jaar verwelkomen we de A16 Bionic chips. Zelfs de A15 Bionic van vorig jaar kan concurreren met de nieuwste Snapdragon 8 Plus Gen 1, dus we verwachten dat de A16 Bionic de voorsprong van Apple verder zal vergroten. We zijn dan ook benieuwd hoe de benchmarks van deze chip eruit zien en hoe snel hij in de praktijk zal zijn. Dat lees je binnenkort in onze volledige review.

Die chips zijn dit jaar echter voorbehouden voor de Pro-reeks, terwijl de standaardversies het moeten doen met een aangepaste versie van de A15 Bionic van vorig jaar. Apple zou wel wat aan de thermiek gesleuteld hebben waardoor de iPhone 14 minder snel heet wordt bij zware workloads, zoals games. Ook dit moeten we in de praktijk testen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een smartphone "topklasse hittebeheer" heeft dat uiteindelijk bijna niets bijdraagt.

Er zijn een paar interessante nieuwe functies in de iPhone 14-reeks die daadwerkelijk in de basisversies zitten. Dan hebben we het over satellietcommunicatie en crashdetectie.

De satellietcommunicatie maakt gebruik van de bestaande antennes en krachtige algoritmen om die verbinding te maken. De sms'en die je kan verzenden blijven wel beperkt, maar de meest essentiële communicatie (zoals noodoproepen) blijft mogelijk. Aanvankelijk is deze service gratis, maar op termijn zal hij betalend worden. Prijzen werden echter niet bekendgemaakt.

Crashdetectie, wat ook werd geïntroduceerd op de Apple Watch 8, weet wanneer je in een auto-ongeval betrokken bent en kan snel de hulpdiensten inschakelen. Dit is een feature die we zelf moeilijk kunnen testen, aangezien onze reviewprocedure gewoonlijk geen auto-ongevallen bevat. We gaan ervan uit dat Apple deze feature grondig heeft getest en dat er op die manier mensenlevens gered kunnen worden.

(Image credit: Apple)

Waar we wel meer zicht op hebben, is hoe de software en interface eruit zullen zien. De openbare bèta van iOS 16 is al enkele maanden beschikbaar en we hebben hem al grondig getest.

De belangrijkste update is het nieuwe vergrendelscherm. Dankzij nieuwe lettertypen en -groottes kan je het volledig naar eigen smaak instellen. De beeldsegmentatie die een deel van je afbeelding over de digitale klok kan zetten, blijft uniek voor Apple. Het vergrendelscherm heeft ook meer nut dankzij de aanpasbare widgets.

Nieuwe gebruikers van de iPhone 14 vinden er herontworpen meldingen en de mogelijkheid om meerdere vergrendelschermen te gebruiken met specifieke focusmodi voor elke optie. Je kan sms-berichten bewerken nadat ze zijn verzonden en onderwerpen rechtstreeks uit foto's halen en ze in apps en berichten plaatsen.

Voor de volledigheid melden we tot slot dat de iPhone 14 5G-ondersteuning heeft.

Vroeg oordeel

De iPhone 14 is slechts een kleine upgrade tegenover de iPhone 13. Qua design zijn beide toestellen niet te onderscheiden. Dezelfde A15 Bionic chip als vorig jaar betekent dat ook de prestaties op hetzelfde niveau blijven hangen. Er zijn weliswaar enkele kleine camera-upgrades doorgevoerd, maar niets wereldschokkend.

Wat ons betreft, is de prijsstijging van meer dan 100 euro in Europa maar moeilijk te verteren. De twee grootste nieuwe features van de iPhone 14, satellietcommunicatie en crashdetectie, zijn bedoeld voor noodgevallen en hoef je hopelijk nooit te gebruiken. Onze voorkeur gaat momenteel naar de goedkopere iPhone 13 van vorig jaar.