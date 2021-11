iPhone 13-schermreparatie wordt mogelijk zonder Face ID stuk te maken

De iPhone 13 heeft niet de meest soepele start gehad door het wereldwijde chiptekort en problemen met schermvervangingen. Voor dat laatste punt heeft Apple nu een oplossing.

Het bedrijf werkt op dit moment aan een software-update waarmee onafhankelijke reparateurs een gebroken scherm op een iPhone 13 kunnen vervangen, zonder Face ID stuk te maken. Dit meldt The Verge. Wanneer de update komt, is nog niet duidelijk.

Het oorspronkelijke probleem was ontdekt door iFixit. Wanneer je een gebroken scherm op een iPhone 13 vervangt, werkt Face ID niet meer. Tenzij de reparatie wordt gedaan door Apple zelf.

Verschillende experts hebben hun ervaringen met dit probleem gedeeld online. Dit zorgde voor veel klachten bij Apple van onafhankelijke reparateurs, omdat het bedrijf volgens hen een monopolie op iPhone-reparaties probeert te krijgen.

De enige manier om Face ID werkend te houden bij een schermvervanging is door een controlechip van het originele scherm te verwijderen en op het nieuwe display te plaatsen. Maar dit is ingewikkeld en er is speciale apparatuur voor nodig.

De eigen reparateurs van Apple hebben toegang tot een software-tool waarmee je dit hele proces kan omzeilen, iets wat derden niet hebben.

Analyse: Een overwinning voor de ‘Right to Repair’-beweging

Apple is de laatste jaren niet bepaald vriendelijk tegen onafhankelijke reparateurs. Het bedrijf heeft liever dat klanten hun producten direct bij Apple, of bij aangesloten reparateurs laten repareren. De aangesloten bedrijven krijgen training, gereedschap en onderdelen direct van Apple.

Dit gaat tegen de standpunten van de ‘Right to Repair’-beweging in. De campagne probeert het juist makkelijker te maken voor individuen of onafhankelijke reparateurs om producten te repareren. Wetgevers van de EU zijn al jaren aan het uitzoeken hoe ze tegelijk consumentenrechten kunnen beschermen en elektronisch afval kunnen verminderen in de techsfeer.

Het Face ID-probleem lijkt een van de nieuwe manieren van Apple te zijn om consumenten naar zijn eigen winkels te dwingen. Aangezien het bedrijf mogelijk de beperkingen van het scherm gaat verbeteren met een software-update, wordt er een stap in de goede richting gezet.