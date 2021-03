Intel Core i7-11700K presteert mogelijk toch beter dan AMD Ryzen 9 5900 X

De Intel Core i7-11700K processor kan toch sterker uitvallen dan er eerst werd vermoed. Eerdere leaks suggereerden dat de CPU van Intel moest onderdoen voor de AMD Ryzen 7 5800X, maar een nieuw benchmarkresultaat stelt dat de chip de vlaggenschip-CPU van AMD wegblaast.

Niet iedereen is een fan van de manier waarop UserBenchmark (de website waar deze Intel Core i7-11700K-resultaten zijn opgedoken) de gemiddelde scores vermeldt, maar de CPU presteerde mooi in de single-core, dual-core, four-core en eight-core lijsten. Net zoals bij alle andere gelekte informatie kunnen we niet 100 procent garant staan voor de echtheid van de resultaten, maar hoe dan ook brengen ze de laatste Rocket Lake-S CPU opnieuw tot de aandacht.

We zullen later deze maand meer vernemen over de Intel Core i7-11700K, met een officiële onthulling die gepland is op 16 maart. Nadat de chips te vroeg te koop werden plaatst, zagen we dat je er waarschijnlijk eentje zal kunnen kopen voor 469 euro, met een vermeende releasedatum op 30 maart.

Serieuze benchmark?

We moeten vermelden dat Intel CPU's meestal beter presteren dan AMD als het op lower-core benchmarks aankomt. Intel legt zijn beslag op de top vijf voor de single-core lijsten op UserBenchmark, en de Intel Core i7-11700K en Core i9-11900F zijn de twee beste CPU's bij dual-core, four-core en eight-core categorieën.

De AMD Ryzen 9 5900X en AMD Ryzen 9 5950X komen in die lijsten op de derde plaats, maar ze presteren significant beter in de lijsten met hogere cores. Gezien de schaarste die momenteel heeft rond de AMD Ryzen 9-chips maakt het ook weinig uit of ze sterker zijn.

Laat je hoe dan ook nog niet te hard meeslepen door de resultaten. De Intel Core i7-11700K benchmarkresultaten zijn op het moment van schrijven slechts gebaseerd op drie steekproeven, in tegenstelling tot de 21.000 van de AMD Ryzen 9 5900X. Zodra meer mensen met de hardware aan de slag gaan, zullen we een beter beeld krijgen van de kracht van de processor. Als je echter op zoek bent naar een nieuwe CPU, dan zul je misschien nog even moeten wachten.

Via Notebook Check