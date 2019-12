Huawei P40 wordt eind maart gelanceerd met "nog nooit eerder gezien" ontwerp

Het leek altijd al goed mogelijk dat de Huawei P40 in maart 2020 onthuld zou worden. De vorige twee generaties van de P-reeks werden namelijk ook in maart onthuld. Richard Yu, CEO van Huawei's consumentendivisie, heeft nu bevestigd dat de P40 ook in maart gelanceerd zal worden.

Die reactie gaf hij aan de Franse techsite Frandroid en andere Franse media tijdens een interview in China. Yu liet hierbij vallen dat de smartphone aan het einde van maart uit de doeken zou worden gedaan in Parijs.

Een exacte datum is er nog niet, maar Yu gaf wel enkele details prijs over de nieuwe Huawei P40. Zo zou hij een design hebben dat "nog nooit eerder gezien is". De reeks gaat dus hoogstwaarschijnlijk een nieuw ontwerp krijgen dat sterk verschilt van vorige generaties en andere bestaande smartphones.

Met Android, zonder Google

De Huawei P40 - en vermoedelijk ook de Huawei P40 Pro - zal blijkbaar ook betere prestaties en fotografiekwaliteit aanbieden. Dit zijn weliswaar twee dingen die we konden verwachten op basis van de vorige jaren.

De Huawei P40 zou naar verluidt op Android 10 draaien met daarbovenop Huawei's eigen EMUI interface. Over het beruchte HarmonyOS, dat een mogelijke vervanger van Android kon zijn, hebben we niets meer gehoord. Tenzij de VS hun handelsverbod tegen Huawei zal opheffen, zal de nieuwe smartphonereeks geen toegang hebben tot de Google Play Store, Google-diensten of Google-apps.

Net zoals we bij de Mate 30-reeks zagen, zal dit een grote impact hebben op het internationale succes van de P40. De kans is wel groot dat bepaalde Europese landen de smartphone zullen ontvangen, aangezien het lanceringsevent georganiseerd wordt in Parijs.

Eerder zagen we een ander gerucht dat wees op een globale lancering. Het is dus nog niet duidelijk waar de Huawei P40 beschikbaar zal zijn en waar niet. In maart komen we waarschijnlijk meer hierover te weten.

Via Android Authority