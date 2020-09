Google Pixel 5 lanceringsdatum bekend, en we krijgen meer dan enkel nieuwe smartphones

Het ziet ernaar uit dat we een lanceringsdatum hebben voor de Google Pixel 5 nadat de webgigant uitnodigingen voor een live online evenement eind september heeft uitgestuurd.

We zijn uitgenodigd om Google bij te wonen voor '#LaunchNightIn' op 30 september, en het zal hier van start gaan om 20:00.

Wat hier interessant blijkt, is dat Google heeft bevestigd wat ze zullen aankondigen op het evenement, en het zal meer zijn dan de Pixel 5 en Pixel 4a 5G - die reeds was aangekondigd om dit jaar aan te komen.

De uitnodiging leest: "We nodigen jullie uit om kennis te maken met onze nieuwe Chromecast, onze laatste smart speaker en onze nieuwe Pixel-telefoons."

Get your popcorn ready for #LaunchNightIn.Click below to know when to tune in. :point_down: pic.twitter.com/RpKOinCDHjSeptember 14, 2020