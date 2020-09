Opvolger Google Chromecast zou verrassend goedkoop zijn

Na zijn recente verschijning in de FCC-database, is Google's nieuwe Chromecast nu dichter dan ooit bij zijn officiële onthulling. Dat weten we door een vermelding die binnen de interne systemen van het Amerikaanse Home Depot is gevonden. Als we de prijs bij die vermelding moeten geloven, zal de Android TV-dongle verrassend betaalbaar zijn.

Zoals gemeld door 9to5Google, zal de Chromecast Ultra met Android TV-ondersteuning worden geprijsd op 49,99 dollar, wat vermoedelijk rechtstreeks omgezet zal worden in 49,99 euro voor de Europese markt.

Dit zijn de beste smart speakers

Volgens de info van Home Depot, die nog steeds kan worden bekeken dankzij Google Cache, zou de nieuwe Chromecast door het leven gaan als "Sabrina", wat overeenkomt met oudere geruchten.

We moeten wel vermelden dat de afbeelding en beschrijving van Home Depot over de Android TV-dongle nog voor de bestaande Chromecast Ultra waren. Concrete informatie over het apparaat hebben we bijgevolg vooralsnog niet.

(Image credit: 9to5Google)

Natuurlijk is er wel een beetje nieuwe informatie te vinden binnen het systeem van Home Depot, waaronder de namen van ten minste drie verwachte kleuren voor het apparaat: Rock Candy, Como Blue en Summer Melon.

Terwijl Como Blue een vergelijkbare kleur suggereert als de Sky-variant van de Nest Mini, kunnen de andere twee kleuropties zowat alles zijn. We zullen het niet zeker weten totdat Google zijn nieuwe Chromecast officieel onthult. Het lijkt er alvast op dat we niet heel lang meer moeten wachten.