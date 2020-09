Google Pixel 5, presentazione il 30 settembre - ufficiale

Google Pixel 5 sarà presentato ufficialmente il prossimo 30 settembre. L'azienda ha infatti spedito nelle ultime ore gli inviti per l'evento chiamato #LaunchNightIn, che si terrà a alle 20:00 (ora italiana) del 30 settembre.

Oltre alla data, Google ha confermato che saranno presentati, oltre ai nuovi Pixel 5 e Pixel 4a, anche la nuova Chromecast e un nuovo smart speaker, probabilmente un nuovo Google Home.

Get your popcorn ready for #LaunchNightIn.Click below to know when to tune in. 👇 pic.twitter.com/RpKOinCDHjSeptember 14, 2020