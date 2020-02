Gelekt: eerste OnePlus 8 Pro beeldmateriaal?

We verwachten dat de nieuwe OnePlus 8-serie ergens volgende maand uit de doeken wordt gedaan. Naast de OnePlus 8 Pro verwachten we een reguliere 8, en gaan er geruchten over een OnePlus 8 Lite-model. Het meest recente gerucht richt zich op de Pro-versie; mogelijk is het de eerste echte fotoreeks van het te verwachten vlaggenschip.

Volgens een gebruiker op Twitter zijn onderstaande afbeeldingen opgedoken op Discord en Weibo, waardoor we meer weten over het ontwerp van de telefoon. Hoewel we de bron niet kunnen verifiëren, raden we je aan om de gelekte foto's niet meteen voor waarheid aan te zien.

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: Weibo) Bron: Weibo|Zealer Afbeelding 2 van 4 (Image credit: Weibo) Afbeelding 3 van 4 (Image credit: Weibo) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: Weibo)

De gelekte afbeeldingen tonen aan dat de cameramodule aan de achterzijde erg lijkt op die van de OnePlus 7T Pro; er zijn drie camerasensoren en één Time of Flight-sensor geplaatst in verticale volgorde. Verder valt op dat er een branding met de term 'OnePlus 5G' te vinden is. Ogenschijnlijk gaat het op de afbeeldingen dan ook om een 5G-model.

Aan de voorzijde is er een cameragat geplaatst in de linkerbovenhoek. Dat zou een primeur zijn, aangezien de toestellen uit 2018 en 2019 óf een notch hadden, óf een pop-up-camera. Net als bij de vorige Pro-versies zien we een kromming aan de randen van het display.

Het ziet ernaar uit dat de Snapdragon 865 chipset van Qualcomm de OnePlus 8 Pro gaat aandrijven. Mocht dit daadwerkelijk het geval zijn, dan is 5G een zekerheid; Qualcomm verplicht afnemers om het 5G-modem te gebruiken bij de Snapdragon 865. Of er ook een 4G-versie gaat verschijnen, wagen we te betwijfelen.

In eerdere leaks hebben we andere eigenschappen van de OnePlus 8 Pro al doorgenomen. Zo verwachten we een groot 6,65 inch QHD+ AMOLED scherm met een ververssnelheid van maximaal 120Hz. De primaire lens wordt mogelijk een 64-megapixellens, bijgestaan door een 12-megapixeltelelens, 20-megapixelgroothoeklens en 32-megapixelfrontcamera.

De accucapaciteit lijkt ook voorzien te worden van een boost, waardoor het totaal uitkomt op 4500 mAh. Mogelijk ondersteunt de nieuwe OnePlus 50W snelladen. Verder sluiten we ondersteuning voor draadloos laden niet meer uit.