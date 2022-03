Far Cry 6 is dit weekend gratis te spelen

Ubisoft heeft aangekondigd dat spelers dit weekend gratis Far Cry 6 en de bijbehorende DLC’s kunnen uitproberen. Daarnaast is de game afgeprijsd in verschillende online winkels.

Het aanbod loopt van 24 tot en met 27 maart op PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One en pc.

Er zijn geen restricties aan verbonden. Je kunt de volledige game zo lang spelen als je wilt tot het weekend voorbij is. Ook de DLC’s zijn gratis uit te proberen, dus als je al klaar bent met de game kun je de aanvullende content nog even spelen.

De Far Cry-reeks staat bekend om zijn iconische vijanden en een aantal hiervan keren terug in verschillende DLC’s. The Vaas: Insanity, Pagan: Control en Joseph: Collapse zijn allemaal gratis uit te proberen als je meer tijd met deze bizarre personages wilt doorbrengen.

Naast het gratis weekend is de game ook in de aanbieding op verschillende platformen, dus als je het spel probeert en merkt dat het iets voor je is, kun je het extra voordelig binnenhalen. Hieronder kun je lezen op welke online winkels de game goedkoper te krijgen is.

Ubisoft Store: Tot het einde van maart biedt de Ubisoft Store 50 procent korting op de pc-versie van Far Cry 6 en 40 procent op de Xbox One/Series X- en PS4-versies.

Tot het einde van maart biedt de Ubisoft Store 50 procent korting op de pc-versie van Far Cry 6 en 40 procent op de Xbox One/Series X- en PS4-versies. Xbox: Op de Microsoft Store is de game voro Xbox-consoles te krijgen met 40 procent korting. De season pass is 35 procent voordeliger.

Op de Microsoft Store is de game voro Xbox-consoles te krijgen met 40 procent korting. De season pass is 35 procent voordeliger. PlayStation: De gratis proefversie van Far Cry 6 staat inmiddels online op de PlayStation Store. De game zelf heeft hier 50 procent korting.

De gratis proefversie van Far Cry 6 staat inmiddels online op de PlayStation Store. De game zelf heeft hier 50 procent korting. Epic Games Store: Ook op de Epic Games Store is de game inmiddels gratis uit te proberen tot en met 27 maart.

Far Cry 6 verscheen in oktober van 2021. Spelers arriveren op het fictieve eiland Yara, waar ze de meedogenloze dictator Anton Castillo (gespeeld door Giancarlo Esposito) uit de weg moeten ruimen.