Call of Duty: Vanguard is tijdelijk gratis na matige verkoopcijfers

Call of Duty: Vanguard, de nieuwste game in de grote FPS-serie van Activision, is voor een tijdelijke periode gratis te spelen. Dit heeft te maken met de tegenvallende verkoopcijfers van de game.

Het multiplayer-gedeelte van Call of Duty: Vanguard is gratis op PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One en pc vanaf 30 maart tot 13 april. In deze periode krijg je toegang tot een beperkte selectie van maps en modi van de game.

Casablanca en Gondola, twee maps die met het huidige contentseizoen zijn gelanceerd, horen bij de opties. Ook The Alps is een beschikbare map, samen met de nieuwe Arms Race-modus. Een playlist aan wisselende maps geven je ook toegang tot enkele andere speelgebieden en klassieke Call of Duty-locaties, zoals Shipment.

Vanguard verscheen eind vorig jaar en werd ontvangen met gemengde reviews. Bij TechRadar hebben we de singleplayer-campagne bekritiseerd omdat er niets opvallends aan was ten opzichte van de rest van de reeks. De multiplayer daarentegen voelde voor ons leuk en fris aan. Je kunt voor jezelf bepalen of de multiplayer de moeite waard is in de gratis speelperiode.

Ondanks dat Vanguard de best verkochte game van 2021 was, zijn de verkoopcijfers met 36,1 procent gedaald ten opzichte van Black Ops Cold War uit 2020. Gezien de commerciële tegenvaller is deze gratis periode niet verrassend.

Eerder dit jaar hebben we vernomen dat Activision niet van plan is om een nieuwe Call of Duty-game uit te brengen in 2023. Hiermee is het jaarlijkse releaseschema verbroken door de tegenvallende prestaties van Vanguard.

Activision wil waarschijnlijk de spelersaantallen omhoog krijgen met deze gratis periode om de game nieuw leven in te blazen. Voor spelers betekent het dat ze de nieuwste Call of Duty kunnen proberen zonder een cent uit te geven.

Je kunt de gratis versie downloaden op console of via de Battle.net launcher op pc.