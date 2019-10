De beste smartphone van 2019: 15 topklasse smartphones getest en beoordeeld

Onze lijst met beste smartphone geeft je 15 van de beste, beschikbare smartphone van het moment. Als je al toegewijd zou zijn aan een bepaald besturingssysteem, kan je terecht bij onze toplijst met Android-smartphones en iPhones.

Als deze topklasse smartphones iets te duur voor je zijn, wees dan zeker niet getreurd. We hebben namelijk ook een koopgids met de beste goedkope smartphones voor je gemaakt.

We zijn over de helft van 2019 en er zijn heel wat nieuwe smartphones de revue gepasseerd, waarvan enkele modellen hun weg hebben gevonden in deze toplijst.

Er komen ook heel wat nieuwe smartphones verschenen de afgelopen weken, waaronder de nieuwe iPhones, de Huawei Mate 30 reeks en de OnePlus 7T.

Als je echter niet kunt wachten op die nieuwe toestellen en op dit moment een nieuwe smartphone nodig hebt, dan wil je natuurlijk de beste optie. Wij selecteerden de beste 15 toestellen van dit moment voor je. Welke dat zijn? Lees snel verder!

We beseffen dat het niet alleen maar gaat over de dure paradepaardjes van de verschillende fabrikanten. Daarom hebben we een praktische lijst gemaakt van alle smartphones die je op dit moment kunt kopen. Daarbij vind je snel wat jij als eindgebruiker echt belangrijk zult vinden.

We hebben deze smartphones door en door getest, waarbij we iedere functie en toepassingsmogelijkheid hebben gebruikt - belangrijke kenmerken daarbij zijn de batterijduur, een geweldig scherm, een krachtig ontwerp en een kraakheldere camera.

Daar bovenop telt de prijs natuurlijk mee. Ze mogen niet te duur zijn. Niet iedereen wil een topmodel kopen of kan zo'n topmodel betalen. Daarom hebben we smartphones uit verschillende prijssegmenten bekeken. Dat geeft je wat meer keuze!

Als je je meer wil richten op de goedkopere smartphones die je op dit moment kunt kopen, is het lezen van onze test met de beste budgetsmartphones van 2019 een geweldig beginpunt.

Ben je nog steeds aan het lezen? Twijfel je nog over het merk en model smartphone dat je moet halen? Geen nood... hier zijn 15 geweldige opties waar je uit kunt kiezen.

1. iPhone 11 Pro Max

De beste smartphone van dit moment

Lanceringsdatum: September 2019 | Gewicht: 226g | Afmetingen: 158 x 77,8 x 8,1 mm | Besturingssysteem: iOS 13 | Schermformaat: 6,5 inch | Resolutie: 1242 x 2688 pixels | CPU: A13 Bionic | RAM: 4GB | Opslag: 64/256GB/512GB | Batterij: 3.969mAh | Camera's achteraan: 12MP + 12MP + 12MP | Frontcamera's: 12MP + ToF

De beste iPhone van het moment

Geweldige camera's

Uitstekende nachtmodus

Hij is niet goedkoop

Niet enorm innovatief

De iPhone 11 Pro Max is de beste smartphone die je op dit moment kunt kopen.

De beste iPhone tot nu toe is in feite geen grote upgrade tegenover de iPhone XS Max van vorig jaar. De extra camera achteraan en de broodnodige toevoeging van een nachtmodus zijn de belangrijkste nieuwigheden. Dit kleine upgrades zijn weliswaar net genoeg om hem bovenaan deze lijst te plaatsen.

Beeldscherm: Het Super Retina XDR OLED-beeldscherm van 6,5 inch is een van de beste schermen die je zal vinden. Er is geen WQHD-resolutie aanwezig, maar de beeldschermtechnologie van Apple, hoge helderheid, HDR10 én Dolby Vision zorgen voor een prachtig eindresultaat. Het enige minpunt is de grote notch bovenaan het scherm, waaraan Apple blijft vasthouden.

Batterijduur: Het heeft lang geduurd, maar Apple heeft eindelijk een degelijke batterijduur afgeleverd met de iPhone 11 Pro Max. In de meeste gevallen haalt de iPhone het einde van de dag en hoef je tussendoor niet bij te laden. Het blijft jammer dat Apple nog steeds de Lightning-poort gebruikt en het slechts 18W-snelladen aanbiedt. Omgekeerd draadloos opladen is eveneens niet aanwezig.

Camera: De drie camera's op de iPhone 11 Pro Max zijn de beste op de markt. Ook deze borduren voort op de kennis en ervaring die is opgedaan bij de iPhone XS Max. De toevoeging van de extra lens was een logische upgrade. De verbeterde nachtmodus zorgt er tot slot voor dat Apple weer op hetzelfde niveau zit als de concurrentie van Samsung en Huawei.

Mini oordeel: De iPhone 11 Pro Max is uitgerust met het beste dat Apple te bieden heeft. Dat alles levert de beste ervaring die je op dit moment kunt hebben.

Lees meer: iPhone 11 Pro Max review