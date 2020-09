Beste iPads van 2020: is de iPad Air, Mini of Pro geschikt voor jou?

Will the iPad Air 4 make our list?

Wat is de beste iPad? Dat is een lastige vraag vanwege de mix van de standaard iPads, de middenklasse Air-modellen en de Pro's met hoge prestaties. Toch is het een vraag waar wij graag antwoord op geven.

Het antwoord op die vraag blijft continu veranderen, aangezien er regelmatig nieuwe iPads uitkomen. De meeste recente iPads zijn de iPad 10.2 (2020) en de iPad Air 4. Geen van deze staan nog op deze lijst, maar zouden hier terecht kunnen komen als we ze volledig gereviewd hebben.

De iPad Pro 2020, die nu te koop is, zal - heel eerlijk - zeer waarschijnlijk op deze lijst terechtkomen als we de tablet goed getest hebben. In de tussentijd zijn er genoeg andere uitstekende opties.

Denk voordat je een iPad koopt aan het aankomende Amazon Prime Day, wat op 13 oktober van start gaat. Er is een goede mogelijkheid dat er wat kortingen aankomen voor de tablets van Apple. Hoewel de prijs van de nieuwe iPad Air 4 waarschijnlijk niet wordt vermindert, zullen andere troeven van Apple mogelijk wel tijdelijk in prijs zakken. Een andere mogelijkheid is om te wachten tot Black Friday in november.

Wanneer je de iPad ook aanschaft, de lijst hieronder helpt jou bij het maken van je keuze. De lijst bevat alles van de compacte iPad Mini 2019 tot de krachtige iPad Pro 11 (2018), de gigantische iPad Pro 12.9 (2018) en de betaalbare iPad 10.2 (2019).

We hebben de iPads op een rij gezet van beste tot slechtste met een handig overzicht van wat we er goed aan vinden. Als je de iPads beter wil bekijken kun je een kijkje nemen bij onze bijgevoegde reviews.

Beste iPads 2020: welke iPad is de beste die nu verkrijgbaar is?

(Image credit: Apple)

1. iPad Pro 11 De beste iPad die nu op de markt is Gewicht: 468g | Afmetingen: 247.6 x 178.5 x 5.9 mm | Besturingssysteem: iPadOS 13 | Schermgrootte: 11-inch | Resolutie: 2388 x 1668 pixels | CPU: A12X Bionic | Geheugenopslag: 64GB/256GB/512GB/1TB | microSD-slot: Nee | Batterij: 7,812mAh | Camera achter: 12MP | Camera voor: 7MP € 819 Bekijken bij Expert.nl No price information Check Amazon Apple Pencil klikt eindelijk magnetisch vast Ontzettend veel kracht voor een tablet Pencil en toetsenbord zijn dure extraatjes Heeft geen 3,5 mm koptelefoonaansluiting

De iPad Pro 11 is de beste iPad die momenteel verkrijgbaar is. Het is misschien een duur apparaat, maar het is Apple's meest krachtige tablet die in de buurt komt van een 2-in-1-ontwerp als je de nieuwe prijzige toetsenbordhoes erbij neemt.

De iPad biedt een laptopachtige ervaring zowel qua ontwerp als prestaties. De nieuwe Apple Pencil klikt magnetisch vast aan de rand van de iPad Pro. Met uitstekende speakers en een geweldige verhouding van het scherm tot de behuizing is het moeilijk om niet verliefd te worden op dit prachtige staaltje hardware.

Met de komst van iPadOS is de software nog beter geworden dan bij de launch. De tablet beschikt echter niet over een koptelefoonaansluiting. Als je graag een 3,5 mm jack wil gebruiken zal je toch op zoek moeten naar een echte computer.

Alles aan de iPad Pro 11 maakt dat het de beste ervaring is als je op zoek bent naar de beste Apple-tablet. De hoge prijs moet je voor lief nemen, maar het is zeker geen vervanging voor een MacBook.

Lees de volledige review: iPad Pro 11 (2018)

De beste Apple iPad Pro 11" (2018) deals van vandaag Apple iPad Pro 11" (2018)... Expert.nl € 819 Bekijken Amazon Germany View Similar Amazon No price information Check Amazon

(Image credit: Future)

(Image credit: Apple)

De iPad Pro 12.9 (2018) is (op een goede manier) een groot monster. Door deze tablet kun je gedag zeggen tegen je mobiele telefoon, je laptop, je tekenblok, je gameconsole en je mixtafel voor muziek. Deze iPad is het ultieme apparaat om op te werken en om je creativiteit op los te laten, met een gigantisch scherm, handige randapparatuur en snel besturingssysteem.

Het heeft de snelste verwerkingskracht die we ooit hebben gezien in een mobiel apparaat, beschikt over vier krachtige speakers, een levendig scherm en (afhankelijk van het model dat je kiest) meer opslagruimte dan je ooit nodig zult hebben.

Deze iPad heeft echter niet de meest lange batterijduur, dus het apparaat gaat niet zo lang mee. Je kunt deze iPad dus minder gemakkelijk gebruiken om onderweg films te kijken of om muziek te mixen, aangezien het ook erg traag oplaadt.

Al met al is de iPad Pro 12.9 (2018) een van de beste iPads op de markt. Als je echter niet per se zo'n groot scherm wil, is de iets minder dure iPad Pro 11 misschien een betere keuze.

Lees de volledige review: iPad Pro 12.9

(Image credit: Apple)

De iPad 10.2 brengt de standaard tablets van Apple iets dichter bij de nieuwste iPad Air met de toevoeging van Smart Keyboard-ondersteuning en een iets groter scherm dat van 9,7-inch naar 10,2-inch is gegaan.

Deze iPad heeft ook een oppepper gekregen als het gaat om kracht met een extra GB aan RAM-geheugen in vergelijking met de iPad 9.7 (2018), hoewel het wel over dezelfde A10-chipset beschikt.

Hetzelfde ontwerp is veelal aanwezig, waaronder de grote randen om het scherm en de thuisknop. Als je op zoek bent mooiste iPad, is dit hem niet.

Maar ben je op zoek naar een lange batterijduur en redelijke prestaties voor een redelijke lage prijs (voor Apple-standaarden), dan is deze iPad wellicht iets voor jou.

Lees de volledige review: iPad 10.2

(Image credit: Apple)

De iPad Air is met het 10,5-inch scherm het ultieme compromis tussen de instapmodellen en de veel duurdere, maar krachtigere iPad Pro 11. De iPad Air 3 is goedkoper dan de iPad Pro 10.5 (2017) die het vervangt. Hoewel er geen 'Pro' in de tabletnaam zit, beschikt deze Air over enkele high-end kenmerken waardoor het een goede toevoeging van een laptop kan zijn.

Het is een van de goedkopere iPad-modellen die Apple's Smart Keyboard Cover ondersteunt. Dit betekent dat je geen last hebt van vervelende bluetooth-connecties om met dit apparaat aan de slag te kunnen.

De iPad beschikt ook over Apple's A12-chipset, die geleend is van de iPhone XS. Het apparaat is dan ook erg snel. Studenten zullen gemakkelijk aantekeningen kunnen maken en op e-mails kunnen reageren, maar voor artiesten is de eerste generatie Apple Pencil een punt van kritiek.

Lees de volledige review: iPad Air

(Image credit: Apple)

Soms wil je een tablet die slechts iets groter is dan een telefoon en dat is precies wat de iPad Mini (2019) brengt. Het is een schattig apparaat met wat indrukwekkende specificaties vanwege Apple's recente processor en een redelijke batterijduur.

Wat de iPad Mini (2019) zo goed maakt is het feit dat je de Apple Pencil erop kunt gebruiken. Hierdoor verandert je iPad Mini in een klein notitieboek. Het enige jammere is dat het enkel de oudere Pencil ondersteunt.

De iPad Mini is een van de kleinste tablets die voor de prijs beschikbaar is. Als je op zoek bent naar een draagbare krachtpatser hoef je niet verder te zoeken.

Lees de volledige review: iPad Mini (2019)

(Image credit: Apple)

De 10,5-inch versie van de iPad Pro is een allround tablet die is vervangen door de iPad Pro 11. Dit betekent echter dat de Pro 10.5 een stuk goedkoper is nu het niet langer direct via Apple zelf te koop is.

Het ProMotion Retina HD-scherm is het beste argument op deze iPad te kopen. Het zorgt voor indrukwekkend belevenis en is vloeiend bij dagelijks gebruik. De smallere randen zorgen ervoor dat je meer scherm krijgt voor een apparaat dat niet veel groter is dan de 9.7 uit 2016.

Ook deze iPad maakt gebruik van Apple Pencil en beschikt over enkele tabletfuncties zoals het dock, het bedieningspaneel en de markeeroptie voor de stylus. Als je investeert in het Smart Keyboard kun je gebruik maken van de iPad Pro zonder gebruik te maken van bluetooth.

Lees de volledige review: iPad Pro 10.5

De beste iPad Pro 10.5 deals van vandaag Apple iPad Pro 10.5 Wi-Fi... Amazon Prime € 529 Bekijken Apple iPad Pro tablet A10X... Bol.com Netherlands € 712,99 Bekijken Apple iPad Pro 512GB Roze... Dodax NL € 864,73 Bekijken

(Image credit: Apple)

Dit is een goede iPad voor de doorsnee consument en voor het onderwijs. Ook al is dit niet de meeste krachtige iPad die er is, het is en blijft een goed product. Dat gezegd hebbende is de nieuwere iPad 10.2 ook geschikt voor de meeste gebruikers met het voordeel dat het nog steeds door Apple zelf wordt verkocht, wat bij dit model niet het geval is.

De iPad (2018) vervangt het soortgelijke model uit 2017. Omdat het niet veel veranderd is de afgelopen jaren sluit het aan in het rijtje achter de Pro- en de Air-modellen.

De standaard iPad ondersteunt Apple Pencil en biedt de goedkoopste oplossing om op het 9.7-inch scherm te tekenen. Het is echter niet mogelijk om een Smart Keyboard voor dit niet-Pro-model te krijgen, daarvoor heb je de nieuwere 10,2-inch versie nodig.

De luxueuze metalen behuizing van deze iPad is gelijk aan die van de rest van Apple's iPads, hoewel deze met 7,5 mm wel een beetje dikker is dan de iPad Air 2 of iPad Pro.

Met de Touch ID-vingerafdrukscanner, iPadOS 13 onder de motorkap en tot wel tien uur batterijduur bij normaal gebruik is dit een geweldige mediaspeler en een sterke tabletkeuze als je niet van plan bent het veel te gebruiken voor productiviteit.

Lees de volledige review: iPad 9.7 (2018)

(Image credit: Future)

(Image credit: apple)

Er zijn al vele nieuwe vervangers voor de iPad (2017) te bedenken, waaronder de iPad (2018) en iPad 10.2, maar als je op zoek bent naar een Apple-product voor een lager prijskaartje, is deze iPad nog steeds een solide keuze.

Het enige probleem is dat de nieuwere iPads niet zo veel duurder zijn. Dus tenzij je echt een heel strak budget hanteert, zijn de nieuwere versies een betere aankoop. Voornamelijk omdat dit model niet meer verkocht wordt door Apple zelf.

Lees de volledige review: iPad (2017)

(Image credit: Apple)

9. iPad Pro 12.9 (2017) Een oudere, erg grote iPad Gewicht: 677g | Afmetingen: 305.7 x 220.6 x 6.9 mm | Besturingssysteem: iPadOS 13 | Schermgrootte: 12.9-inch | Resolutie: 2048 x 2732 pixels | CPU: A10X Fusion | RAM: 4GB | Geheugenopslag: 64GB/256GB/512GB | microSD-slot: Nee | Batterij: 10,875mAh | Camera achter: 12MP | Camera voor: 7MP € 859,89 Bekijken bij Amazon Geweldige tablet met groot scherm Enorm krachtig Veel te duur als laptopvervanging voor sommigen

We houden van de iPad Pro 12.9 (2017) vanwege de grote afmeting en omdat de tablet (anders dan het nieuwere 12.9 model) het dichtst bij een 2-in-1 touchscreen MacBook komt. Het draait alleen op iPadOS 13 in plaats van MacOS.

Het is een van de beste tablets voor productiviteit en entertainment dankzij het 12,9-inch grote scherm, vier speakers met dock en multitasking interface. Apple heeft het bedieningspaneel herontworpen, waardoor schakelen tussen apps nog makkelijker is geworden. Daarnaast is deze tablet geschikt voor gebruik met Apple Pencil en Smart Keyboard.

De grootste zwakte van deze iPad is de prijs, maar ook de grootte is niet voor iedereen geschikt. Als je het geld ervoor hebt en je graag de grootste iPad die er is wil hebben, dan zal je blij zijn met deze laptopvervanger.

Lees de volledige review: iPad Pro 12.9 (2017)

De beste Apple iPad Pro 12.9 (2017) deals van vandaag Apple iPad Pro 12.9 (2. Gen)... Amazon Prime € 859,89 Bekijken

(Image credit: Apple)

Grote schermen zijn niet voor iedereen weggelegd en voor die mensen is daar de 7,9-inch iPad Mini 4. De schermgrootte zorgt ervoor dat het veel makkelijker overal mee naar toe te nemen is dan Apple's grotere tablets, vooral omdat het slechts 299 gram weegt. Het is nog niet klein genoeg om met één hand te kunnen gebruiken, maar het is wel comfortabeler om deze tablet voor langere tijd vast te houden dan andere iPads.

Toch is de iPad Mini 4 groot genoeg om prettig te surfen op het internet of video's te kijken wanneer je onderweg bent, hoewel het niet zo'n geweldige ervaring is als op de grotere 9.7, 10.2, 10.5, 11 en 12.9 iPads.

Het kleine formaat en het gebrek aan een Smart Connector zorgen ervoor dat het minder geschikt is voor productiviteit dan de iPad Pro-lijn. Echter is deze iPad Mini dan ook niet bedoeld als laptopvervanger.

Deze iPad is redelijk krachtig vanwege de 2 GB RAM-geheugen en de al wat oudere, maar nog steeds indrukwekkende A8-chip. Het scherm is scherp, rijk en is ook in het zonlicht goed zichtbaar.

De iPad Mini 4 is verkrijgbaar voor een fractie van de prijs van Apple's Pro-lijn. Met 128 GB aan geheugen is het echter geen match voor de iPad Pro die maar liefst 256 GB biedt.

Nu er ook een iPad Mini (2019) op de markt is, blijft dit een goede optie, hoewel de nieuwe variant misschien een betere keuze is voor de meeste mensen.

Lees de volledige review: iPad Mini 4

De beste iPad mini 4 deals van vandaag Piel Frama 723SWB... Amazon € 204,24 Bekijken Apple iPad Mini 4 128GB 4G -... Amazon Prime € 399,89 Bekijken Apple iPad Mini 4 - 7.9 inch... Bol.com Netherlands € 619,95 Bekijken

Beste iPads in een oogopslag: