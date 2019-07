iPhone 5G met Apple-modem komt dichterbij door miljardendeal met Intel

Apple is bezig met de productie van een 5G iPhone met zijn eigen modem dankzij de overname van Intels divisie voor smartphonemodems, die maar liefst één miljard dollar heeft gekost. Dit is nog een manier waarop Apple van begin tot eind controle wil over zijn toestellen.

De deal tussen Apple en Intel is ook van toepassing op de 2.200 Intel-werknemers in de overgenomen divisie. Apple zal ook een totaalaantal van 17.000 patenten op draadloze technologie in handen krijgen, volgens de officiële aankondiging.

Ondanks alles verwacht TechRadar niet dat we de 5G-modem van Apple al zullen zien in de iPhone 11 of de iPhone in 2020 (of zelfs 2021). De aankondiging duidt simpelweg op het begin van een titanenwerk bij Apple.

Het is zo goed als zeker dat er een 5G iPhone zal komen op termijn. Apple heeft immers een overeenkomt van zes jaar met modemproducent en chipmaker Qualcomm. De kans bestaat dus dat de iPhone van 2020 ons de eerste keer 5G-snelheden laat ervaren.

Wanneer zal Apple een iPhone 5G lanceren?

Het nieuws van vandaag betekent ook dat Apple niet langer moet vertrouwen op de Qualcomm-modem die in de vorige generatie iPhones zit en zelf aan de slag kan met modems voor 5G-smartphones, wat iets is waarmee Intel op zichzelf al moeite mee had.

Op dit moment hebben de iPhone XS, iPhone XS Max en iPhone XR allemaal 4G LTE met Intel-modems, die ook verwacht worden in de iPhone 11-reeks. Sommige modellen van de iPhone 8, iPhone 8 Plus en iPhone X hebben wel modemchips van Qualcomm.

Apple en Qualcomm zijn in april tot een overeenkomst gekomen om elkaar niet meer voor de rechtbank te slepen (waarvoor Apple uiteindelijk enkele miljoenen moest betalen). Deze deal maakt die gespannen relatie niet meteen beter. Apple heeft weliswaar de gewoonte om tech in-house te brengen indien mogelijk. Op die manier verwachten we ook ARM-gebaseerde MacBook-chips van Apple zelf in 2021.

Een reeks 5G iPhone-geruchten wijst op een lancering van de eerste generatie in 2020. Toch zal de deal tussen Apple en Intel pas in het vierde kwartaal van dit jaar afgesloten worden, waardoor Apple minder dan een jaar heeft om de 5G-modem gebruiksklaar te maken.

Apple heeft dus niet veel tijd om zijn eigen modem te ontwikkelen, laat staan een 5G-versie die op hetzelfde niveau staat als de Qualcomm-modemchips die reeds in de Samsung Galaxy S10 5G zitten. Dus de kans bestaat dat Apple alsnog modems van Qualcomm zal afnemen.

We hebben naar zowel Apple als Qualcomm gemaild voor een reactie op de situatie.