Aankomende Windows 11-update verbetert mogelijk knip- en plakfunctie

Het ziet ernaar uit dat Windows 11 wat slimme nieuwe trucjes introduceert als het gaat om knippen en plakken, zoals op een slimme manier bepalen wat je knipt of kopieert en vervolgens een relevante app openen om daarin te plakken.

Windows Latest heeft hints gevonden over een Smart Clipboard en Smart Actions gebaseerd op data uit de nieuwste previewversies van Windows 11.

Er worden verwijzingen gemaakt naar een ‘Smart Clipboard UX’ en ‘Smart install App Recommendation’, naast wat andere functionaliteit. De theorie van Windows Latest is dat Smart Clipboard een nieuwe sneltoets krijgt en apart is van het huidige klembord in Windows. Hiermee kun je gelijk content plakken in bijbehorende apps.

Wanneer je een e-mailadres kopieert bijvoorbeeld, zou Smart Clipboard automatisch suggereren om het gelijk in Outlook te plakken (door de e-maildienst te openen en het gekopieerde adres gelijk in een leeg bericht te plaatsen).

Afhankelijk van wat je kopieert of knipt, worden verschillende apps aanbevolen als locatie. Het hele systeem wordt aangestuurd door kunstmatige intelligentie. Zo kan Windows 11 leren welke taken je vaak doet en na verloop van tijd meer accurate suggesties geven.

Analyse: de basistaken heruitvinden

Knippen, kopiëren en plakken zijn zo’n simpele taken, dat je het soms automatisch doet zonder er bij na te denken.

Je kunt je misschien niet voorstellen dat er nog veel aan te verbeteren is. Daarom is het goed om te zien dat Microsoft probeert te innoveren met Windows 11.

Mogelijk kan deze functie het wat gestroomlijnder te maken om in Windows te werken. Als het werkt zoals Windows Latest het omschrijft, kun je het ook altijd weer uitschakelen als je er geen behoefte aan hebt.

Dat gezegd hebbende, dit is natuurlijk allemaal slechts speculatie gebaseerd op een handjevol informatie die verborgen zit in Windows 11. We weten niet of Microsoft concrete plannen heeft om de functie te ontwikkelen. Het kan een experiment zijn wat nooit het daglicht gaat zien. Wellicht zien we de opknapbeurt van het klembord later dit jaar, als de grote 22H2-update wordt uitgerold.