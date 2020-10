Gratis Disney Plus trial: waarom kan je er momenteel geen krijgen?

Wil je graag een gratis Disney Plus trial proberen voor je een abonnement aanschaft? Dan hebben we slecht nieuws voor je. Toen de eerste landen toegang kregen tot Disney Plus was er een optie om de streamingdienst een week uit te proberen. Ook wanneer Disney Plus beschikbaar komt in een nieuwe regio, verschijnen de gratis proefperiodes niet meer.

Wie dus van plan was om een hele dosis Disney te bekijken in die proefweek, moet alsnog een abonnement aanschaffen.

Wij leggen hier uit wat de gratis Disney Plus trial inhield en waarom de optie niet meer bestaat. Intussen hopen we natuurlijk dat Disney met andere promoties zal komen. Momenteel blijft dat echter beperkt tot het jaarabonnement waarvoor je 59,99 euro betaalt in de plaats van 69,99 euro.

Gratis Disney Plus trial: is er eentje?

Toen Disney Plus in maart 2019 beschikbaar werd in Nederland, konden gebruikers eerst een week gratis de dienst uitproberen voor ze een abonnement moesten aanschaffen. Sinds juni van dit jaar is die optie niet mee beschikbaar.

"We blijven verschillende marketing, aanbiedingen en promoties testen en evalueren om Disney Plus te laten groeien," zei Disney in een verklaring, zoals gemeld door Variety. "De dienst is geïntroduceerd met een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding en wij zijn ervan overtuigd dat hij veel entertainment aanbiedt."

Zijn er elders gratis Disney Plus trials beschikbaar?

Als je in een land bent waar Disney Plus onlangs is gestart, zoals in Japan, kun je misschien profiteren van een gratis proefperiode. Een snel rondje Google Translate suggereert dat Disney Plus Japan de eerste maand gratis geeft. Bij de recente lancering in België is een dergelijk aanbod dan weer niet verschenen.

Zoals eerder gezegd, hebben de landen die Disney Plus eerder kregen, zoals Nederland, ook geen toegang meer tot de oude zevendaagse proefperiode.

Wat is de beste manier op Disney Plus te proberen zonder gratis trial?

Met een maandelijkse abonnementsprijs van 6,99 euro is Disney Plus aanzienlijk goedkoper dan de concurrentie. Netflix vraagt namelijk meer dan het dubbele om zijn content in 4K te kunnen kijken. Uiteindelijk zal je na een maand waarschijnlijk wel weten of de dienst iets voor is of niet.

Wat kon je kijken met een gratis Disney Plus trial?

De gratis Disney Plus trial gaf toegang tot de volledige streaming bibliotheek waar je zoveel van kon kijken als je wou in een periode van zeven dagen. Functioneel gezien was het een volwaardig weekabonnement op de dienst, en zolang je voor het einde van de proefperiode annuleerde, kon je van elke tv-show en film genieten zonder een cent uit te geven.

Dat was inclusief een lading Marvel, Star Wars, Disney en Pixar films, naast originals als The Mandalorian en The Clone Wars.

Voorlopig moet je dus betalen als je wilt kijken.