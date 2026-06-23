Zo zien de Samsung Galaxy Watch 9 en Ultra 2 eruit

Het lijkt erop dat we dit jaar een opvolger van de Samsung Galaxy Watch Ultra krijgen, aangezien een nieuw lek nieuwe details heeft onthuld. Dit bevat ook info over de Samsung Galaxy Watch 9.

Op Twitter (via 9to5Google) zegt leaker Galaxy Techie dat dit de enige twee nieuwe Samsung-smartwatches zijn die we dit jaar te zien zullen krijgen. Er zou dit jaar dus geen Classic- of Pro-model verschijnen. De post is inmiddels wel verwijderd.

Dit spreekt wel eerdere lekken tegen, die suggereerden dat we misschien een Classic zouden krijgen in plaats van of naast een nieuwe Ultra. Het zou wel logisch zijn, aangezien Samsung gewoonlijk om de twee jaar nieuwe Classic-modellen lanceert. Vorig jaar zagen we namelijk al de Samsung Galaxy Watch 8 Classic. Het meest recente Ultra-model dateert daarentegen van 2024. Volgens deze bron zal de Galaxy Watch Ultra 2 een iets hoekiger ontwerp hebben dan zijn voorganger, met dunnere randen en een oranje randje rond de zijknop.

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Drie kleuren en nieuwe software

(Image credit: Future)

De bron beweert ook dat zowel de Samsung Galaxy Watch 9 als de Watch Ultra 2 nieuwe bandjes en kleuren zullen krijgen. Hij noemt specifiek opties in het beige en zwart met een blauwachtige band en zilver met een groene band. Het is dan weer niet duidelijk of dit wil zeggen dat beide horloges met al deze bandjes zullen verschijnen.

Ten slotte heeft de leaker nog enkele renders gedeeld die ons een indruk geven van het mogelijke ontwerp. Hier zien we ook de vernieuwde Samsung Health-app en nieuwe wijzerplaten. We zullen vermoedelijk niet heel lang moeten wachten op deze horloges, aangezien Samsung gewoonlijk in juli nieuwe Galaxy Watches onthult.