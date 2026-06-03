"Garmin krijgt alsnog mijn voorkeur": drie nieuwe Galaxy Watches onderweg met een leuke functie van de Pixel Watch

We verwachten volgende maand opvolgers van de Samsung Galaxy Watch 8 en de Galaxy Watch 8 Classic. Een recent lek geeft ons een beter idee van de modellen die we kunnen verwachten, plus een van de mogelijke functies.

Het team van Android Authority heeft drie codenamen voor smartwatches gevonden in de nieuwste Google Wear OS-app: Fresh 9 (hoogstwaarschijnlijk de Galaxy Watch 9), Wise 9 (Galaxy Watch 9 Classic) en Project V2 (mogelijk de Galaxy Watch Ultra 2).

De voorspellingen voor Samsung-smartwatches zijn wat lastiger dan die voor smartphones. Zo krijgen we wel elk jaar een nieuw basismodel, maar wordt er soms gewisseld tussen een Pro- en Classic-model. Daarnaast is er nog de Galaxy Watch Ultra, die in 2024 verscheen, en voorlopig nog geen opvolger heeft.

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Dit lek geeft al wat meer duidelijkheid en we zijn vooral benieuwd naar de Galaxy Watch Ultra 2. Vorig jaar heeft Samsung namelijk een 2025-versie van dit horloge uitgebracht, maar dit is in feite exact hetzelfde horloge in een andere kleur dat de nieuwste software uit de doos draaide.

Afkijken bij de Pixel Watch

Samsung Galaxy Watch 8 Classic (Image credit: Blue Pixl Media)

Hetzelfde onderzoek naar de Wear OS-code heeft nog iets anders aan het licht gebracht: deze aankomende Galaxy Watches beschikken mogelijk over de "raise to talk"-functie die beschikbaar is op de Pixel Watches.

Wijzigingen in de code, waaronder een "3p"-tag die mogelijk staat voor third-party, suggereren dat de functie niet lang meer exclusief voor Pixel Watches zal zijn. Met de functie kan de gebruiker hun smartwatch naar hun hoofd toe tillen, waarna Gemini direct wordt gestart en klaar is om spraakopdrachten te ontvangen.

Het grootste probleem van de Galaxy Watches is ten slotte hun batterijduur. Zo zegt een Reddit-gebruiker: "Geen van deze modellen lost het probleem op waarom ik ben overgestapt naar Garmin". Dat probleem is de batterijduur van een paar dagen in plaats van een paar weken.