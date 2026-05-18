Deze 5 upgrades heeft Wear OS 7 nodig om te blijven concurreren met Garmin en Apple Watches

Het is weer bijna tijd voor Google's jaarlijkse Google I/O-ontwikkelaarsevent. Dat betekent dit jaar dat we meer te weten komen over nieuwe features voor Android-telefoons, over de nieuwe Googlebooks en naar verwachting ook over de volgende grote update voor Wear OS: Wear OS 7.

Het Google I/O-event is grotendeels op ontwikkelaars gericht, maar biedt over het algemeen altijd ook alvast een blik op de aankomende updates voor besturingssystemen van Google en AI-mogelijkheden die ontwikkelaars tot hun beschikking krijgen om nieuwe apps en features mee te ontwikkelen, waaronder nieuwe features voor Wear OS-horloges zoals de Google Pixel Watch 4, Samsung Galaxy Watch 8 en nog meer onaangekondigde modellen.

Dankzij de Android Show van 12 mei hebben we al een korte blik gekregen op sommige updates voor het Android-ecosysteem. Er werden hier geen specifieke veranderingen voor Wear OS 7 genoemd, maar we kregen wel al een aantal nieuwe AI-features te zien die ook in Wear OS zullen verschijnen en Google moeten helpen om te kunnen blijven concurreren met de beste Garmin-horloges en de beste Apple Watches.

We weten dus al van een aantal veranderingen af die Wear OS-gebruikers kunnen verwachten, maar verder kunnen we ook al wat goede inschattingen maken aan de hand van leaks en geruchten. Hoe dan ook, Google I/O start op 19 mei en tijdens dat event zullen we dus ongetwijfeld meer te weten komen.

1. Zelfgemaakte widgets

De Android Show toonde ons alvast wat handige nieuwe Gemini Intelligence-features, waaronder de mogelijkheid om zelf widgets te (laten) creëren door aan Gemini te omschrijven waar je precies naar op zoek bent. Gemini zal dan dus een speciale widget voor jou 'vibe coden'.

We zagen niet dat je ook daadwerkelijk op je smartwatch direct widgets kon laten creëren met behulp van Gemini en de ingebouwde microfoon, maar we zagen wel dat horloges ook zelfgemaakte widgets konden gebruiken. Tijdens de Android Show zagen we bijvoorbeeld een widget die gecreëerd was voor een Google Pixel Watch 4 om de wind- en regeninformatie weer te geven, zodat de gebruiker weet wanneer de ideale omstandigheden zijn om een stukje te gaan fietsen.

Je kan nog meer van dit soort aanpassingsmogelijkheden verwachten in Wear OS 7. Het klinkt in ieder geval erg handig dat je erg specifieke informatie die voor jou nuttig is meer naar voren kan brengen.

2. Complexe taken automatiseren met Gemini Intelligence

Tijdens de Android Show zagen we een afbeelding van een bericht over een lunchafspraak met een vriend die verscheen op een Pixel Watch. Toen de plannen eenmaal gemaakt waren, verscheen er meteen een prompt om de afspraak aan de agenda toe te voegen: "Voeg lunch lunch bij Zany's Bistro toe, zondag 11:30 uur".

Dit is deel van Gemini's nieuwe feature waarbij complexe taken geautomatiseerd kunnen worden. Gemini kijkt hierbij naar contextuele informatie en kan dus taken voor je uitvoeren, zoals het reserveren van een fiets in de eerste rij bij je volgende spinles of het zoeken van een leuke koffietour in Costa Rica aan de hand van jouw voorkeuren (deze voorbeelden werden in de presentatie genoemd).

De feature werd op een horloge getoond, dus we gaan ervan uit dat Wear OS 7 je niet alleen laat zien wanneer dit soort taken automatisch worden uitgevoerd, maar dat sommige van deze processen ook via je smartwatch zelf kunnen verlopen. Hopelijk kan je horloge straks bijvoorbeeld dus Google Maps openen en een route genereren naar Zany's Bistro aan de hand van je gesprek, wanneer jij simpelweg vraagt: "hoe ver weg is het restaurant?"

3. Rambler op je horloge

Tijdens de Android Show gebruikte de 'director of product operations', Dieter Bohn, een software genaamd Rambler. Dit is een AI-gestuurde spraak-naar-tekst-software die lange, onduidelijke gesprekken met veel stopwoorden kan ontcijferen en duidelijk (dus niet letterlijk) kan transcriberen.

Transcripties worden steeds beter en daarom is spraak tegenwoordig ook een van de handigste manieren om wearables te bedienen. Het is bijvoorbeeld heel handig om even aan je smartwatch te vragen of deze een timer voor je in kan stellen als je in de keuken bezig bent. Als het gebruik van spraakassistenten ook steeds verder wordt uitgebreid, dan is een dienst als Rambler naar Wear OS brengen ook een logische volgende stap. Dan zijn we immers misschien al meer gewend om tegen onze smartwatches te praten.

4. Batterijverbeteringen

A deze AI-features vereisen natuurlijk ook weer de nodige kracht van je horloge, en dus meer batterij. Nou belooft elke nieuwe update wel weer betere, efficiëntere batterijduur, maar nu moet het ook haast wel met al die geüpgradede AI-tools. Al is het maar om de batterijduur van apparaten zoals de Google Pixel Watch in de buurt te houden van de batterijduur die oorspronkelijk beloofd werd.

5. Context, context, context

Waarschijnlijk zullen we natuurlijk nog veel meer onaangekondigde features te zien krijgen, maar de meeste zullen in het teken van hetzelfde concept staan: het gebruiken van AI om zoveel mogelijk context te verzamelen vanuit bekende features om deze features vervolgens te kunnen verbeteren.

Zo werkt het bij Apple bijvoorbeeld zo dat als je elke week naar dezelfde sportschool gaat voor je workouts, dan zal Apple op een gegeven moment de gps-informatie combineren met je workout-data en je vervolgens meteen een prompt geven om een workout te starten als je weer bij de sportschool aankomt. Daarnaast is er een 'Workout Buddy'-feature die je hele geschiedenis kan doorspitten en je kan laten weten of je laatste hardloopsessie bijvoorbeeld de snelste tot nu toe was.

We geloven dat dit soort features nu toch ook wel naar Wear OS-horloges zullen komen en hopelijk dus ook echt dit jaar al. Het gebruik van historische data van verschillende apps om te kunnen anticiperen wat gebruikers op een bepaald moment nodig hebben, wordt nu al langzaamaan een belangrijk onderdeel van het soort 'agentic' AI-ervaringen dat bedrijven als Google willen aanbieden.