"Alles wat een hardloper nodig heeft": Garmin onthult drie betaalbare Forerunner-horloges

Garmin heeft zojuist drie gebruiksvriendelijke hardloophorloges uitgebracht. De drie modellen (Garmin Forerunner 70, Forerunner 170 en 170 Music) zijn uitgerust met alles wat een hardloper nodig heeft om aan hun hardloopavontuur te beginnen.

De Garmin Forerunner 70 is de opvolger van de bekende Garmin Forerunner 55, het huidige instapmodel in de Forerunner-serie. De nieuwe Forerunner 70 kost 249,99 euro. De Forerunner 170 begint bij 299,99 euro en de Forerunner 170 Music, waarop je muziek kunt downloaden en een draadloze koptelefoon of oortjes kunt aansluiten, kost 349,99 euro. Je kan de horloges vanaf 15 mei bestellen op de website van Garmin.

Alle drie de horloges hebben een 1,2-inch AMOLED-scherm en Garmins standaard Forerunner-ontwerp met vijf knoppen. De Garmin Forerunner 70 biedt een batterijduur tot 13 dagen, terwijl de Forerunner 170 (Music) tot 10 dagen batterijduur in smartwatchmodus haalt. De Forerunner 170 bevat ook meer slimme functies, waaronder Garmin Pay.

Latest Videos From

De horloges hebben verschillende trainingsfuncties van andere Garmin-horloges, zoals Training Readiness-scores, Running Power en Running Dynamics, die de paslengte, cadans en meer berekenen. Het is nog niet duidelijk of de horloges de oudere (minder nauwkeurige) Elevate V4-hartslagsensoren bevatten of Garmins nieuwere Elevate V5-serie.

Goede timing

Hoewel er veel beginnersvriendelijke termen worden gebruikt voor deze horloges, worden de eenvoudigere en goedkopere Garmin Forerunners nog steeds gebruikt door de beste hardlopers ter wereld. In april van dit jaar gebruikte marathonloper Sebastian Sawe de vijf jaar oude Garmin Forerunner 55 tijdens de marathon van Londen. Hoewel deze horloges dus ideaal zijn voor beginners, zijn ze zeker niet "te eenvoudig" voor ervaren hardlopers.