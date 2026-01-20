Apple, Google, Garmin en Samsung worden aangeklaagd vanwege patentinbreuk

Valdetectie kan voor sommige concurrenten een erg belangrijke feature zijn wanneer ze een keuze proberen te maken tussen de beste smartwatches op de markt. Verschillende modellen van Apple, Garmin, Samsung en Google (Fitbit) bieden deze functie dan ook aan, maar mogen ze dat ook doen op de manier waarop ze dat nu doen?

Een bedrijf claimt nu namelijk dat alle smartwatches van deze bedrijven met valdetectietechnologie deze technologie illegaal gekopieerd hebben van zijn technologie. Het bedrijf in kwestie is UnaliWear en er wordt hier dus geclaimd dat er sprake is van patentinbreuk.

UnaliWear maakt voornamelijk wearables voor oudere mensen en deze wearables zijn voorzien van hun valdetectiesysteem genaamd 'RealFall'. Dit systeem moet onderscheid kunnen maken tussen echte valpartijen en alledaagse bewegingen. De technologie die dit onderscheid maakt, staat centraal in deze zaak. Dit gedeelte is namelijk wat Apple, Samsung, Garmin en Google zouden hebben overgenomen.

Deze mogelijke zaak van patentinbreuk wordt momenteel onderzocht door de International Trade Commission in de VS en er worden tegen het einde van januari ook reacties van de betrokken partijen verwacht. De rechtszaak zal waarschijnlijk wel een tijdje duren, maar zou uiteindelijk redelijk grote gevolgen kunnen hebben voor de smartwatchmarkt.

Of we daar ook in de Benelux last van zullen krijgen, is een andere kwestie. Het zou voornamelijk een probleem kunnen worden in de VS, waarbij deze populaire merken bepaalde modellen met deze technologie (tijdelijk) niet meer in de VS mogen verkopen, maar misschien heeft het uiteindelijk ook invloed in andere regio's.

Hoe waarschijnlijk is een verbod?

(Image credit: Google)

Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat de nieuwste Apple Watch of Samsung Galaxy Watch ineens niet meer verkocht mag worden vanwege dit probleem, zelfs in de VS. Een realistischer gevolg van deze situatie (als UnaliWear gelijk zou krijgen) is dat deze grote merken een licentie moeten aanvragen bij UnaliWear voor deze technologie of zelf met een verschillend genoeg alternatief of een soort omweg moeten komen.

Dat laatste deed Apple toen zijn zuurstofsaturatiesensor inbreuk maakte op patenten van het bedrijf Masimo. Dit is dus ook niet de eerste keer dat Apple beschuldigd wordt van patentinbreuk rondom zijn smartwatches. Dat zorgde er de vorige keer even tijdelijk voor dat bepaalde modellen niet geïmporteerd mochten worden naar de VS en om dit te verhelpen, schakelde Apple de feature eerst gewoon even uit voor gebruikers in de VS, voordat het een andere oplossing had gevonden. Natuurlijk was dat zelfs gedurende die korte periode op financieel vlak wel pijnlijk voor Apple, dus deze bedrijven zullen zo'n situatie natuurlijk graag willen voorkomen. Eerst moet er natuurlijk ook nog vastgesteld worden of er daadwerkelijk sprake is van patentinbreuk.

Het lijkt ons echter niet waarschijnlijk dat je bang hoeft te zijn dat deze handige feature straks ineens verdwijnt van je (nieuwe) smartwatch.