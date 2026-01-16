Google werkt aan ‘vergeten apparaat’-functie voor Pixel Watch

Google werkt mogelijk aan ‘vergeten apparaat’-meldingen voor de Pixel Watch. Android Authority heeft in de companion-app van de smartwatch code ontdekt die erop wijst dat gebruikers een melding krijgen wanneer hun Pixel Watch of smartphone wordt achtergelaten.

De functie waarschuwt wanneer de Bluetooth-verbinding tussen apparaten binnen hetzelfde ecosysteem wordt verbroken, vergelijkbaar met bestaande oplossingen op Apple Watch- en Samsung-horloges. Uit de aangetroffen code blijkt dat de smartphone een melding ontvangt wanneer de Pixel Watch wordt achtergelaten. Een eerdere teardown suggereerde dat dit ook andersom kan werken.

Volgens de code is de functie waarschijnlijk beperkt tot specifieke Pixel Watch-modellen en vereist deze dat Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld. Opvallend is dat het achtergelaten apparaat automatisch wordt vergrendeld om ongewenste toegang te voorkomen.

Het is nog niet bekend wanneer Google de functie officieel beschikbaar stelt voor Pixel Watch-gebruikers.

Google loopt stilletjes in op Apple

Handige toevoegingen zoals ‘vergeten apparaat’-meldingen, en andere achtergrondfuncties die een smartwatch echt bruikbaar maken, zijn precies wat Google nodig heeft om meer mensen naar het Android-ecosysteem te trekken. Hoewel Google zich de laatste tijd vooral richt op Gemini, lijkt de smartwatch enigszins naar de achtergrond te zijn verdwenen. Dat is jammer, want het vlaggenschip onder de Google-smartwatches wordt elk jaar stap voor stap beter.

De Pixel Watch heeft inmiddels een punt bereikt waarop hij voor de meeste Android-gebruikers een serieuze aanrader is als dagelijkse smartwatch. De horloges zijn verkrijgbaar in verschillende formaten, bieden een langere batterijduur, beschikken over sterke fitnessfuncties via Fitbit en vallen op door speelse designkeuzes en een goede repareerbaarheid.

Tel daar een ecosysteem bij op dat net zo soepel werkt als dat van Apple, en de Pixel Watch ontpopt zich tot een volwaardige Apple Watch-rivaal op het gebied van kwaliteit.