Amazfit heeft per ongeluk zijn eigen nieuwe Apple Watch SE 3-rivaal gelekt

Amazfit wist ons omver te blazen met hoe goed zijn Active 2-smartwatch was. We vinden dit dan ook een van de beste goedkope smartwatches die je kan kopen, maar nu lijkt het erop dat er een iet meer premium opvolger aan zit te komen in de vorm van de Amazfit Active Max. Een nieuwe leak geeft ons ook meer informatie over dit aankomende apparaat.

Interessant genoeg komt deze nieuwe informatie niet vanuit een bekende leaker, analist of willekeurige bron. Nee, deze informatie komt rechtstreeks vanuit Amazfit zelf. Daardoor hebben we dus extra veel vertrouwen in de accuraatheid van de nieuwe details.

Amazfit publiceerde per ongeluk een voorlopige productpagina voor de Active Max-smartwatch op zijn website en heeft die pagina sindsdien ook weer verwijderd. Toch waren er op die pagina dus kort details en beelden te zien die onder andere suggereren dat de Active Max ondersteuning zal bieden voor contactloze betalingen via Zepp Pay en een 576mAh-batterij zal hebben die voor een batterijduur tot 25 dagen moet zorgen. Je krijgt daarnaast als het goed is ook toegang tot allerlei gezondheids- en fitnessmetingen, waaronder voor je slaapkwaliteit, hartslag en zuurstofsaturatie. Het horloge zou verder ook de 'BioCharge Energy Monitoring'-feature ondersteunen.

Dit is niet de eerste keer dat we iets horen over de zogenaamde Amazfit Active Max. Eergisteren deelde de bekende leaker Roland Quandt nog een paar interessante details over het product, waaronder dat het apparaat waarschijnlijk voorzien zal zijn van een 1,5-inch OLED-display, Bluetooth 5.3 en waterbestendigheid tot 50 meter diep. De voorlopige productpagina die op Amazfits website verscheen, lijkt sommige van die details te hebben bevestigd en dus wat nieuwe details te hebben toegevoegd.

Nog geen releasedatum

(Image credit: Amazfit)

De Amazfit Active 2 wist al een uitstekende prijs-kwaliteit te bieden bij zijn adviesprijs van 99 euro. Hoewel de Active Max naar verwachting iets meer premium zal zijn, suggereren geruchten over het algemeen dat het nog steeds een relatief goedkoop horloge blijft met een verwachte prijs van 169,90 euro in Europe.

Die mogelijke startprijs zou de Active Max dus flink goedkoper maken dan de Apple Watch SE 3 van 269 euro en dat is momenteel een van de beste betaalbare smartwatches op de markt. De twee apparaten zullen natuurlijk niet precies hetzelfde bieden, maar als je simpelweg op zoek bent naar een nieuwe smartwatch die niet al te duur is, kan Amazfits nieuwe Active Max wel eens erg interessant worden.

Helaas gaf de gelekte productpagina ons nog geen indicatie van de releasedatum en we weten dus nog ook niet precies wanneer Amazfit van plan is om het horloge officieel te lanceren. We zien in ieder geval erg benieuwd wat dit horloge allemaal te bieden zal hebben.