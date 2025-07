Samsung overweegt naast de Galaxy Ring 2 ook slimme oorbellen, kettingen en andere wearables

Samsung lijkt grote plannen te hebben voor nieuwe wearables en niet alleen in de vorm van de nieuwe Galaxy Watch 8-modellen en de verwachte Galaxy Ring 2. Er zijn misschien ook innovatievere producten onderweg, zoals slimme oorbellen en kettingen.

In gesprek met CNN (via Android Authority) gaf een Samsung-leidinggevende van de mobiele divisie, Won-joon Choi, aan wat voor soort nieuwe wearables we in de toekomst misschien van het bedrijf kunnen verwachten en hoe deze kunnen verschillen van de apparaten die vandaag de dag op de markt zijn.

"We geloven dat [deze apparaten] wearable moeten zijn, iets dat je niet mee zou hoeven dragen, [dat] je niet mee hoeft te dragen," zegt Choi. "Het kan dus iets zijn dat je draagt, brillen, oorbellen, horloges, ringen en soms [een] ketting."

Dit is natuurlijk geen directe bevestiging of belofte dat er een 'Samsung Galaxy Earring' of 'Necklace' onderweg is, maar het is duidelijk dat Samsung wel meerdere opties aan het overwegen is voor zijn tracking-technologie en aan het bekijken is wat voor vormfactoren handig kunnen zijn voor gebruikers.

'Werken aan' of 'overwegen'

De Galaxy Watch 8 is een van de nieuwste wearables van Samsung. (Image credit: Samsung)

Slimme brillen worden hier dus ook genoemd en volgens geruchten werkt Samsung ook actief aan een slimme bril, en dat is al een tijdje het geval. Dit is een slimme bril die misschien de strijd met de Ray-Ban Meta Smart Glasses aan zou moeten gaan. Officieel is er echter nog geen informatie over deze bril gedeeld.

"We werken actief aan brillen, maar sommige mensen willen geen bril dragen, omdat het hun look veranderd," zegt Choi verder ook nog in het interview. "Dus we overwegen ook andere types apparaten."

Er zal ongetwijfeld ook een soort AI-verwerking aanwezig zijn op deze toekomstige apparaten. We weten al dat ChatGPT-ontwikkelaar OpenAI bezig is met het ontwerpen van een hardware-apparaat dat ervoor moet zorgen dat je een AI-assistent overal met je mee naartoe kan nemen, maar meerdere eerdere, vergelijkbare projecten hebben uiteindelijk niet gewerkt. Daarnaast kan je natuurlijk ook een AI-assistent op je telefoon overal mee naartoe nemen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Hoe deze apparaten er uiteindelijk ook uit zullen zien, ze zullen wel een lange batterijduur moeten hebben en we weten in ieder geval ook al dat dit iets is waar Samsung zich mee bezighoudt. In de nabije toekomst zijn er dus misschien veel meer soorten wearables om uit te kiezen.