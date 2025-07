Samsung belooft dat deze Galaxy AI-features altijd gratis blijven

Samsung heeft zijn (premium) smartphones en andere apparaten de afgelopen jaren volgestopt met allerlei AI-features. Dat is tot nu toe grotendeels positief geweest voor gebruikers, maar er is wel een lange tijd wat onduidelijkheid over of deze features gratis zullen blijven of uiteindelijk achter een betaalmuur verdwijnen. Nu hebben we gelukkig wat meer duidelijkheid gekregen.

In een gesprek met Android Police tijdens het Galaxy Unpacked-evenement van eerder deze week liet een vertegenwoordiger van Samsung weten dat Galaxy AI-features die "standaard op je telefoon staan" altijd gratis beschikbaar zullen zijn.

Het gaat hier dus onder andere om dingen als 'Live Translate', 'Note Assist', 'Zoom Nightography', 'Writing Assist', 'Drawing Assist', 'Now Brief' en de 'Audio Eraser'. Hier vind je een volledige lijst van alles wat je krijgt (op het gebied van AI) wanneer je een nieuwe (premium) Samsung-telefoon of -tablet koopt.

Wat niet meteen helemaal duidelijk is, is welke AI-features dan misschien niet gratis blijven. Momenteel zijn er namelijk geen Galaxy AI-features die je als een soort 'add-on' kan downloaden. Alle Galaxy AI-features die tot nu toe zijn geïntroduceerd, waren gewoon standaard meteen aanwezig op de nieuwste toestellen. Dit suggereert dus dat we in de toekomst misschien wel nieuwe optionele AI-features zullen zien. Of die dan meteen achter een betaald abonnement worden geplaatst of in de eerste instantie wel even gratis zullen zijn, is niet duidelijk.

Het Gemini-model

Er is natuurlijk inmiddels wel al een soort 'freemium'-model aanwezig op de meeste Android-apparaten voor de Gemini AI-assistent. Deze is ook aanwezig op Samsungs telefoons en tablets. Als je voor Google AI Pro of Google AI Ultra betaalt, krijg je toegang tot meer AI-features en betere AI-modellen.

Google AI Pro is verkrijgbaar vanaf 21,99 euro per maand en hierbij krijg je ook extra's zoals 2TB aan cloudopslag. We hebben nu ook al meerdere keren gezien dat je bij de aankoop van sommige nieuwe smartphones een gratis proefabonnement voor een bepaalde periode krijgt. Als je bijvoorbeeld een van de Google Pixel 9-modellen koopt, krijg je een jaar gratis toegang tot dit Google AI Pro-abonnement.

De nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 7 en Samsung Galaxy Z Flip 7 komen ook met zes maanden gratis toegang tot Google AI Pro en Google hoopt natuurlijk dat je na die tijd niet meer zonder alle AI-features kan en doorgaat met een betaald abonnement.

Samsung heeft ondertussen ook al eens gehint naar het idee van een Samsung Health-abonnement dat je extra features aan zou bieden voor een maandelijks bedrag. Het is dus mogelijk dat sommige extra AI-tools samen met die features gebundeld worden in een abonnement, maar daar is momenteel officieel nog niets over gedeeld.

Wat overigens wel opvallend is, is dat op Samsungs website (onder andere op de pagina voor de nieuwe Galaxy Z Fold 7) nog steeds helemaal onderaan deze zin staat: "Galaxy AI-functies zijn tot eind 2025 gratis beschikbaar op ondersteunde Samsung Galaxy-modellen."