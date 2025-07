Dit is wat de antioxidantensensor van de Galaxy Watch 8 precies inhoudt

Een van de meest innovatieve, maar ook mysterieuze updates voor Samsungs nieuwe Galaxy Watch 8 is de Antioxidant Index. De meting voor deze index wordt uitgevoerd door Samsungs nieuwste BioActive-sensor. De nieuwe gele, blauwe en violet sensors meten niets onder je huid, zoals de sensors voor zuurstofsaturatie en hartslag doen, maar ze focussen zich op het oppervlak van je huid en meten daar het niveau van je antioxidanten.

Volgens een aantal Samsung-leidinggevenden die ons kort na de onthulling van de nieuwe wearables tijdens het Samsung Galaxy Unpacked-evenement van 9 juli meer informatie gaven over de nieuwe gezondheidsfeatures van de Galaxy Watch 8, heeft het niveau van antioxidanten op je huid onder andere te maken met je eet- en drinkgewoonten. Bepaalde etenswaren, zoals bijvoorbeeld fruit en groenten, kunnen de hoeveelheid antioxidanten in je huid verhogen. Een hoger niveau van antioxidanten kan ervoor zorgen dat je beter beschermd bent tegen ziektes.

Er werd onder andere iets getoond dat leek op een directe correlatie tussen bijvoorbeeld het drinken van alcohol tijdens een vakantie en hoe dat je niveau van antioxidanten mogelijk kan verlagen. Dit niveau kan je nu dus overigens terugvinden in een grafiek in de Samsung Health-app.

Zelfs als je de Samsung Galaxy Watch 8 omdoet wanneer hij beschikbaar is en je kiest voor een gezonde salade in plaats van een hamburger met friet, zal het horloge misschien niet meteen een duidelijk verschil weergeven. Antioxidanten zijn schijnbaar pas na een tijdje (als ze wat meer "opgestapeld" zijn) op je huid te meten. Het zou bijvoorbeeld ongeveer een week kunnen duren.

Dan is er ook nog de kwestie van hoe je deze nieuwe sensoren van de Galaxy Watch 8 moet gebruiken. Ironisch genoeg heeft Samsung veel moeite gestopt in het herontwerpen van de Galaxy Watch 8 en zijn systeem voor horlogebandjes om het horloge dichter tegen je huid aan te houden. We zeggen hier "ironisch genoeg", omdat deze nieuwe sensor daar geen profijt van heeft (maar andere sensoren natuurlijk wel). De enige manier om je niveau van antioxidanten te meten met de Samsung Galaxy Watch 8, is om het horloge van je pols te halen en je duim aan de achterkant tegen de BioActive-sensor aan te houden.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

We vroegen de Samsung-medewerkers waarom de sensoren het niveau van antioxidanten niet gewoon via iemands pols konden meten en daar bleek een redelijk logisch antwoord voor te zijn.

"We hebben veel geprobeerd met de metingen om de pols, maar er is – we willen eigenlijk meten van de huid, niet het bloed. Hier [wijst naar pols] zitten veel haarvaten."

Een meting om je pols zou dus te veel kijken naar (of verstoord worden door) het bloed in die haarvaten en hierdoor geen goede meting kunnen doen van het huidoppervlak. Wanneer je met je duim tegen de sensor drukt, duw je het bloed juist weg, zodat de sensoren de antioxidanten op de huis beter kunnen detecteren.

Wanneer we vroegen waarom je specifiek je duim moet gebruiken en niet je andere vingers, werden we verteld dat het technisch gezien ook gewoon kan met je andere vingers, maar dat het met je duim gewoon het meest comfortabel zou zijn.

Dit alles klinkt dus vrij logisch, maar we denken wel dat deze sensor over het algemeen veel minder gebruikt zal worden dan andere sensors in het horloge. Er worden namelijk geen passieve metingen gedaan. Het is dus meer zoals een ECG, waarbij je stil moet zitten en een vinger op de bovenste knop moet houden voor zo'n 20 seconden. Je kiest er dus zelf actief voor om dit soort metingen uit te voeren en voor deze nieuwe meting moet je dus ook het horloge van je pols afhalen.

Samsung gaf ook aan dat er geen notificatie is die je herinnert om af en toe deze meting uit te voeren. Hoewel misschien ook niet iedereen daar op zit te wachten, kan het er wel voor zorgen dat deze meting uiteindelijk misschien vrij weinig wordt gebruikt.

Toch kunnen deze metingen van je antioxidanten wel handig zijn om je een idee te geven van je overkoepelende welzijn, in ieder geval als het gaat om je eetgedrag. Om echt iets aan deze data te hebben, moet je eigenlijk natuurlijk ook wel onthouden wat je wanneer hebt gegeten en in principe dus een soort logboek voor je eten bijhouden. Anders weet je niet meer wat voor bepaalde stijgingen of dalingen kan hebben gezorgd.

Misschien dat een apparaat zoals de aankomende Project Moohan-headset (een samenwerking tussen Samsung en Google) hierbij kan helpen door zijn camera's te gebruiken om te tracken wat je eet. Hoewel die taak misschien meer geschikt is voor een slimme bril (die je ook echt de hele dag zou dragen) dan een XR-headset.