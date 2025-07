Samsung toont nieuwe Galaxy Watches en brengt Classic-variant terug

Samsung heeft vandaag niet alleen de Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 en Z Flip 7 FE onthuld, maar ook een duo nieuwe smartwatches. Het gaat om de Galaxy Watch 8-serie en die bestaat uit twee horloges, de reguliere Galaxy Watch 8 en de Galaxy Watch 8 Classic. Er is ook een 2025-versie van de Samsung Galaxy Watch Ultra, maar dit is in feite hetzelfde horloge (met één extra kleurenoptie) met de nieuwe software-update die ook naar de originele Galaxy Watch Ultra komt.

Nieuw "kussenontwerp" voor alle Galaxy Watches

Het ontwerp van de Samsung Galaxy Watch 8-serie is niet radicaal veranderd, maar eerder verfijnd. Vorig jaar introduceerde Samsung het "kussenontwerp" voor de Galaxy Watch Ultra en dat wordt nu doorgetrokken naar de andere Galaxy Watches. De horloges hebben nu een meer vierkante kast met daarop nog steeds een rond display. De Galaxy Watch 8 is daarnaast dunner en heeft een nieuw horlogebandje dat comfortabeler moet zitten.

De Galaxy Watch 8 Classic brengt op zijn beurt de draaiende horlogerand terug. Deze draaibare ring kan je gebruiken om door de interface van het horloge te navigeren en is een exclusieve feature van het Classic-model. Het andere verschil ten opzichte van het standaardmodel is de Quick Button. Deze knop was al aanwezig op de Galaxy Watch Ultra en kan je zelf koppelen aan een specifieke actie.

Los van het ontwerp zijn de upgrades aan beide horloges niet enorm tegenover de Galaxy Watch 7-serie. De chip is namelijk hetzelfde en hoewel de batterij van de Galaxy Watch 8 Classic ietsje groter is dan die in het vorige Classic-model, zal de uiteindelijke batterijduur daarom niet veel beter zijn. De schermhelderheid heeft wel een flinke boost gehad en bedraagt nu maar liefst 3.000 nits.

Alle Galaxy Watches zijn opnieuw beschikbaar als versie met en zonder LTE. De Galaxy Watch 8 is beschikbaar in twee maten (40 en 44 mm), terwijl de Galaxy Watch 8 Classic alleen in het formaat van 46 mm verkrijgbaar is. Hieronder vind je alvast de verschillende prijzen per model. De horloges zijn vanaf 9 juli 2025 beschikbaar voor pre-order en algemeen beschikbaar vanaf 22 juli 2025.

Swipe to scroll horizontally Galaxy Watch 8 (40mm) Galaxy Watch 8 (44mm) Galaxy Watch 8 Classic (46mm) Standaard 379 euro 409 euro 529 euro LTE 429 euro 459 euro 579 euro

Focus op slaap en hartgezondheid

(Image credit: Blue Pixl Media)

Nieuwe Galaxy Watches zijn niet compleet zonder nieuwe software om je gezondheid beter te tracken. Of je nu traint voor een marathon of gewoon een goede nachtrust wil, er is voor ieder wat wils in deze update. Goed nieuws voor gebruikers van een oudere Galaxy Watch, want de meeste gezondheidsfuncties werken ook met oudere modellen.

Een nieuwe functie waar iedereen wat aan heeft, is Bedtime Guidance. Dit kan je circadiane ritme meten om de optimale tijd voor te stellen om naar bed te gaan. Vascular Load houdt dan weer allerlei data over je hart bij (ook tijdens je slaap) om de kans op hart- en vaatziekten te verlagen. Dan is er nog de Antioxidant Index die in amper vijf seconden je carotenoïdenniveau kan analyseren.

Hardlopers kunnen gebruikmaken van de nieuwe Running Coach. Die berekent je fitnessniveau en stelt een op maat gemaakt trainingsplan op, inclusief met realtime begeleiding en inzichten.

Google Gemini om je pols

Een primeur voor Samsung is dat de Galaxy Watch 8-serie de eerste smartwatches zijn met Wear OS 6 en Google Gemini, die de oude Google Assistent vervangt. Je kan nu meer doen met spraakopdrachten, aangezien Gemini dan meteen een training kan starten die wordt opgeslagen in de Samsung Health-app.

Bovenop Wear OS 6 heeft Samsung nog hun eigen software aangebracht, met name One UI 8 Watch. Er zijn allerlei kleine verbetering, waaronder een nieuwe Multi-Info-tegel waarop je zelfgekozen infopanelen (het weer, hartslag...) kan instellen. De Now Bar, die je mogelijk al kent van Samsung-smartphones, komt nu naar de Galaxy Watches. Die toont belangrijke activiteiten in een soort kleine pop-upbalk.