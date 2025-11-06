Kan Fitbit nog gered worden van de ondergang?

Vorige week kondigde Google aan dat er volgend jaar nieuwe Fitbits op de markt komen. Dat was zeker een verrassing, aangezien de meest recente Fitbit, de Charge 6, dateert van 2023. De Fitbit-app heeft onderhand wel nog enkele al dan niet nuttige updates gehad, waaronder een AI-gezondheidscoach voor Fitbit Premium-gebruikers.

Ons hele team heeft kritiek gehad op de manier waarop Google met Fitbit omging. Sinds Google in 2019 Fitbit overnam, was het nieuws overwegend negatief. Normaal voegt een update functies toe, maar Google verwijderde daarentegen functies van Fitbits. Veel community-functies werden geschrapt en ook de mogelijkheid om lokaal muziek op te slaan verdween. Fitbit Connect, de software die werd gebruikt om je Fitbit aan je computer te koppelen en je muziekbibliotheek te uploaden, werd ook stopgezet. Ontwikkelaars konden daarna geen apps voor Fitbit OS meer maken en zelfs de bibliotheek met wijzerplaten van derden, zoals de wijzerplaat in Pokémon-thema die bovenaan het artikel ziet, ging weg.

Google had nog maar aandacht voor één ding en dat waren hun eigen Pixel Watches. De gezondheidstracking van deze horloges gebeurt namelijk volledig in de Fitbit-app en het is niet voor niets dat we de Google Pixel Watch 4 aanraden als je tegenwoordig een Fitbit wil kopen. De twee laatste Fitbit-smartwatches waren de Versa 4 en Sense 2, die beide niet heel goed uit onze test kwamen. Helaas krijgt dit duo geen opvolger, want Google heeft bevestigd dat de Fitbit-smartwatches met pensioen worden gestuurd (dat zijn dus de Versa- en Sense-modellen). Vanuit marketingstandpunt is dit een logische zet, want Google wil natuurlijk iedereen pushen naar de Pixel Watch. Door geen Fitbit-smartwatches meer te maken, kom je nu automatisch terecht bij de Pixel Watch als je meer nodig hebt dan een eenvoudige activity tracker.

Voor trouwe Fitbit-gebruikers voelt het alsof Google het ecosysteem van Fitbit uit elkaar haalt voor restjes en gegevens, waarbij het behoudt wat het wil en weggooit wat het niet wil. Combineer dit met het gebrek aan een nieuwe Fitbit voor meer dan twee jaar en het mag geen verrassing zijn dat de verkoop van Fitbits een dieptepunt kent. De vraag is nu of Google überhaupt nog in staat is om Fitbit uit deze put te krijgen met een nieuwe Fitbit in 2026.

(Image credit: Blue Pixl Media)

Dat wil niet zeggen dat een Fitbit per se een slechte aankoop is. Zo blijft de Fitbit Inspire 3 een solide activity tracker die je instelt en vervolgens haast kunt vergeten. Hij is lichtgewicht, slank, beschikt over automatische trainingsdetectie en heeft een batterijduur van een week.

Hij heeft alles wat een Fitbit moet hebben, inclusief zes maanden Fitbit Premium. Met de nieuwe AI-gezondheidscoach biedt de zes maanden gratis service alles wat je nodig hebt om je conditie op peil te krijgen. Toch vind ik nog het nog steeds belachelijk om 8,99 euro per maand te betalen om toegang te krijgen tot alle data en inzichten. Een jaarabonnement op Fitbit Premium kost daardoor ook ongeveer evenveel als een Fitbit Inspire 3.

Hoewel Google de Fitbits fysiek heeft verwaarloosd, is de app er wel op vooruitgegaan. Ik ben daarom wel benieuwd hoe een nieuwe Fitbit er precies zal uitzien, ervan uitgaande dat die ontworpen is om de vernieuwde app optimaal te benutten.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het is hoog tijd voor een Inspire 4

(Image credit: Andrea Gaini)

De markt van activity trackers zoals de Charge- en Inspire-series is de voorbije jaren overbevolkt geraakt. Xiaomi heeft de Smart Bands die amper 50 euro kosten en ook Huawei heeft een goedkope Band-serie. Amazfit heeft daarnaast een heel aanbod activity trackers die eruitzien als een echt horloge, terwijl een "echte" smartwatch, zoals de Samsung Galaxy Watch 7, al snel zakt naar prijzen rond de 150 euro.

Als Google de harten van Fitbit-gebruikers terug wil winnen, moet het doen waar Fitbit goed in was. Niemand zit bijvoorbeeld te wachten op gloednieuw model zoals een rugged Fitbit die moet concurreren met de Apple Watch Ultra 3 of Garmin Fenix 8 is niet.

De meest logische zet is wat mij betreft een Fitbit Inspire 4. De Inspire-serie bevat de essentiële onderdelen waar iedereen van houdt: ze hebben een lange batterijduur, zijn zo licht dat je er probleemloos mee kan slapen en hebben een schermpje dat net groot genoeg is om de belangrijkste statistieken en meldingen op te zien. De Inspire 4 moet een no-nonsense apparaatje zijn dat gewoon werkt en bijna het tegenovergestelde is van de Pixel Watch. Ik hoop daarom ook dat er geen onnodige AI-snufjes zijn en dat de prijs onder de 100 euro kan blijven.

(Image credit: Future)

Waar ik persoonlijk niet op zit te wachten, is een soort budgetversie van de Pixel Watch 4. Google heeft eindelijk (bijna) alles goed gedaan bij de Pixel Watch 4 en het lijkt me te vroeg om iets als een Pixel Watch 4a te lanceren. Op termijn mag dat er trouwens wel komen, omdat 399 euro voor een smartwatch best veel geld is.

Ik hoop ten slotte dat Google niet plots de naamgeving gaat aanpassen en met iets komt als een Pixel Watch Fitbit. De essentie is dat Google moet beseffen dat er eigenlijk niets mis was met Fitbit voor hun overname van het merk. Er zijn genoeg mensen die weg blijven van Chinese merken als Xiaomi of Amazfit en niets liever willen dan een activity tracker van een merk dat ze kennen.